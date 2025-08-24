Deportes

Stephen Curry se une a Google como asesor de rendimiento para integrar IA en el entrenamiento de atletas de élite

El cuatro veces campeón de la NBA colaborará con ingenieros y expertos en inteligencia artificial para impulsar el desarrollo de productos innovadores en la multinacional tecnológica

Por Ramiro Manera

La alianza entre Curry y Google busca revolucionar el entrenamiento de atletas de élite mediante tecnología avanzada y análisis de datos (Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn)

La llegada de Stephen Curry a Google como asesor de rendimiento marca un nuevo capítulo en la convergencia entre deporte de alto nivel, inteligencia artificial y tecnología avanzada.

El escolta de los Golden State Warriors, cuatro veces campeón de la NBA, se suma a la multinacional tecnológica en una alianza a largo plazo que abarca diversas áreas como Google Health, Google Pixel y Google Cloud, con la meta de revolucionar el entrenamiento y desarrollo de productos innovadores enfocados en atletas de élite.

Una alianza estratégica para la innovación deportiva

El acuerdo busca aprovechar la experiencia de Curry dentro y fuera de la cancha. La colaboración implica que el deportista y su equipo trabajen intensamente junto a expertos en salud, ingenieros de producto y especialistas en inteligencia artificial de Google.

Curry ha comenzado a participar en pruebas de productos, donde aporta retroalimentación sobre los prototipos, comparte sus métodos y detalla sus filosofías de entrenamiento.

El Curry Camp utiliza inteligencia artificial de Google para personalizar el entrenamiento y potenciar el desarrollo de jóvenes talentos deportivos (Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn)

Su visión permite perfeccionar los algoritmos, ajustar el diseño de hardware y definir funciones que respondan mejor a las necesidades reales de atletas. La alianza entre Curry y Google pretende llevar la personalización y el análisis deportivo a un nivel nunca antes visto, con herramientas tecnológicas desarrolladas a partir de la experiencia concreta en el alto rendimiento.

Inteligencia artificial y asesoría personalizada

Uno de los ejes centrales de la colaboración es la integración de inteligencia artificial aplicada al desempeño deportivo. El equipo de Curry trabaja con Google Cloud Insights, tecnología utilizada para analizar y mejorar aspectos clave del juego. Este sistema es capaz de evaluar la calidad de los lanzamientos, identificar oportunidades de mejora y optimizar rutinas de entrenamiento con base en datos objetivos.

La colaboración entre Google y Stephen Curry integra IA en productos como Google Health, Pixel y Cloud para mejorar el rendimiento deportivo (Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn)

Por otra parte, la experiencia del Entrenador de Baloncesto con IA se apoya en modelos Gemini implementados en Vertex AI y MediaPipe, lo que permite brindar consejos personalizados a deportistas y aficionados.

Este avance abre la puerta a nuevos métodos de aprendizaje, donde la combinación de datos, análisis y entrenamiento práctico potencia el desarrollo de habilidades tanto en jugadores amateurs como profesionales.

El Curry Camp como laboratorio de innovación

El impacto de estas nuevas herramientas quedó en evidencia durante el reciente Curry Camp, un evento de tres días en el que Curry entrenó y guió a 30 de los estudiantes atletas más destacados del país.

En esta edición, celebrada la semana pasada, el uso intensivo de soluciones de inteligencia artificial de Google permitió a los jóvenes participantes mejorar sus técnicas en tiempo real y recibir sugerencias personalizadas según su desempeño individual.

La experiencia de Curry contribuye a perfeccionar algoritmos y hardware enfocados en las necesidades reales de los deportistas (Mandatory Credit: Jesse Johnson-Imagn)

Las herramientas digitales desplegadas en el Curry Camp ejemplifican cómo la fusión entre tecnología de vanguardia y experiencia atlética puede transformar el proceso de formación de los futuros talentos deportivos. La integración de IA no solo optimiza el aprendizaje, sino que ayuda a identificar potenciales y prevenir lesiones, posicionando a Google y a Curry como pioneros en este terreno.

Voces de liderazgo y visión compartida

Directivos de Google resaltaron la importancia estratégica de la incorporación de Curry al equipo. Para Rishi Chandra, director general y vicepresidente de Google Health, la excelencia del jugador representa una oportunidad para trasladar estándares elevados de exigencia a los productos y servicios de la compañía.

Según Chandra, la colaboración permitirá ofrecer herramientas que mejoren la salud y el rendimiento de usuarios y atletas por igual.

Directivos de Google destacan la incorporación de Curry como clave para elevar los estándares de salud y rendimiento en el deporte (AP Foto/Howard Lao)

Sarah Kennedy, vicepresidenta de marketing de Google Cloud, afirmó que la sinergia con Curry impulsa la integración de la inteligencia artificial no solo en el ámbito deportivo, sino también en el mundo empresarial y en iniciativas comunitarias.

El desarrollo de soluciones como AI Basketball Coach, basadas en la tecnología Gemini, está redefiniendo el enfoque sobre el entrenamiento, la recuperación y la evolución de los deportistas.

Proyección de futuro y compromiso tecnológico

La incorporación de una figura como Stephen Curry fortalece la apuesta de Google por el desarrollo de innovaciones que cambiarán la forma de entender y practicar el deporte. Con el respaldo del atleta, la multinacional refuerza su compromiso en construir soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades cambiantes de entrenadores y deportistas, abriendo paso a una nueva era donde la ciencia de datos y la experiencia humana marchan de la mano.

La sinergia entre Curry y Google redefine el entrenamiento personalizado y la prevención de lesiones con soluciones basadas en IA (Mandatory Credit: David Gonzales-Imagn)

Este proyecto conjunto busca democratizar el acceso a herramientas de alto rendimiento y establecer un modelo a seguir para futuras generaciones de atletas y profesionales de la salud.

A través de alianzas de este tipo, la frontera entre la excelencia deportiva y la tecnología continúa desdibujándose, sentando las bases para el futuro del entrenamiento personalizado y el desarrollo de productos innovadores en todo el ecosistema deportivo.

