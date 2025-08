Stephen Curry reflexionó sobre su impacto en la NBA, el retiro y la enseñanza de Kobe Bryant

Aunque no descarta el retiro, el cuatro veces campeón de la NBA prefiere pensar su carrera año a año y mantener el control sobre su salida (Captura de video: YouTube - Complex)

La figura de Stephen Curry, uno de los nombres más reconocidos en la historia del baloncesto, participó en una entrevista exclusiva con el podcast “360 With Speedy Morman” de Complex para repasar su trayectoria, compartir anécdotas inéditas y reflexionar sobre su impacto en la NBA.

Durante la conversación, el base de los Golden State Warriors evocó sus inicios en la liga y el asombro que le produce ver cómo las nuevas generaciones de jugadores nacieron después del año 2000. “Me di cuenta de que los rookies de ahora nacieron en los primeros años de los 2000. Eso me hizo sentir realmente veterano”, confesó al conductor del podcast, Speedy Morman.

El paso del tiempo se hace evidente para el jugador de 37 años, quien recordó con humor cómo su apodo “Steph” se popularizó primero en círculos cercanos y luego se convirtió en una marca global, al punto de que, según relató, “ya casi nadie me llama Stephen”.

El día que Kobe Bryant le enseñó sobre jerarquía

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue la anécdota de su primer enfrentamiento verbal con Kobe Bryant. Curry relató que, en su año rookie, durante un partido en el Oracle Arena, intentó distraer a Bryant cuando este se preparaba para lanzar tiros libres decisivos.

El base de los Warriors recordó cómo una simple provocación a Kobe Bryant se convirtió en una lección de jerarquía dentro de la liga (Capturad de video: YouTube - NBA)

“Le pregunté si estaba nervioso y la mirada que me lanzó fue inolvidable. Era como si me dijera: ‘relájate, esto es para ti’. No me dejó ganar esa vez”, recordó entre risas. Este episodio, según Curry, marcó el inicio de su aprendizaje sobre el respeto y la jerarquía en la NBA.

La revolución del triple y la crítica cultural

El impacto de Curry en la cultura del baloncesto fue objeto de debate, especialmente por el auge de los tiros de larga distancia que él popularizó.

Ante la pregunta de si se siente responsable de haber “arruinado” la cultura del baloncesto, Curry fue tajante: “No siento ninguna culpa. Hay un proceso detrás de la forma en que juego y eso es lo que intento transmitir. Quiero que los jóvenes piensen en cómo pueden ser creativos en la cancha y construir confianza, pero esto requiere trabajo y dedicación”.

El propio jugador recordó cómo, al llegar a la liga, los tiros lejanos no formaban parte de su repertorio y que fue necesario desarrollarlos con el tiempo. “Steve Kerr tuvo que tener paciencia conmigo durante una década por mis tiros, pero hay que ganarse ese derecho”, añadió.

Antes de ser leyenda en la NBA, Curry firmó una actuación clave en su carrera universitaria: le anotó 40 puntos a Gonzaga, incluyendo 8 triples, un partido que, según él, cambió su vida (YouTube - March Madness)

Sobre su legado, reflexionó acerca de los momentos que definieron su carrera, como el recordado tiro contra Gonzaga en el torneo universitario. “Ese lanzamiento cambió el rumbo de mi vida. Si no hubiera entrado, todo podría haber sido diferente”, admitió. Para él, estos instantes son los que marcan la diferencia y dan sentido a su recorrido profesional.

Pensar el retiro sin apurarlo

El futuro y la idea del retiro también ocuparon un lugar central en la charla. Explicó que prefiere pensar en su carrera en bloques de un año, buscando siempre la motivación para seguir compitiendo al máximo nivel.

“Quiero estar en una posición donde pueda decir que he hecho todo lo posible para sacar el máximo de este juego y, ojalá, tener la salud y la opción de decidir cuándo cerrar este capítulo”, expresó. El base dejó claro que su objetivo es retirarse en sus propios términos, manteniendo el control sobre su destino deportivo.

Relaciones personales: Drake, Obama y sus compañeros

Las relaciones personales y profesionales también salieron a relucir. Sobre su amistad con el rapero Drake, relató que su vínculo va más allá de lo público y que comparten raíces familiares y culturales. “Con Drake tenemos una relación que viene de familia, todos estamos en el mismo barco”, explicó.

Además, recordó con aprecio su relación con Michelle y Barack Obama, destacando la accesibilidad y el apoyo que recibió del expresidente, tanto dentro como fuera de la cancha. “Es surrealista poder colaborar con Michelle en proyectos que le apasionan y contar con el respaldo de Barack en momentos importantes”, señaló.

LeBron James y Chris Paul integran el grupo de los jugadores más inteligentes que Curry enfrentó o acompañó (REUTERS)

En cuanto a sus compañeros y rivales en la NBA, Curry mencionó a LeBron James y Chris Paul como los jugadores con mayor inteligencia en la cancha, capaces de controlar el ritmo y orquestar el juego de manera excepcional. También tuvo palabras para su compañero de equipo Draymond Green, a quien incluyó en su podio personal de jugadores con alto coeficiente intelectual en el baloncesto.

Supersticiones, trenzas y rutinas antes del juego

Las supersticiones y rutinas personales forman parte de su día a día. Durante la entrevista, relató cómo su breve etapa con trenzas africanas coincidió con una racha negativa al inicio de una temporada, lo que lo llevó a cambiar de look tras una serie de derrotas.

“Soy muy supersticioso. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando decidí cortarme las trenzas después de perder contra Brooklyn y Milwaukee”, contó. Además, compartió detalles sobre sus hábitos antes de los partidos y la importancia de mantener ciertas rutinas para sentirse cómodo en la cancha.

Brooklyn y Milwaukee fueron las derrotas que marcaron el final de su breve etapa con trenzas, en una decisión cargada de superstición (REUTERS)

La estructura salarial y el debate por la equidad

Uno de los temas más actuales abordados en la entrevista con Speddy fue la estructura salarial de la NBA y la imposibilidad de que los jugadores participen en la propiedad de los equipos. El jugador estadounidense opinó que, aunque los contratos actuales parecen elevados, los jugadores no pueden acceder a la revalorización de las franquicias mientras están activos.

“No podemos participar en la equidad de los equipos y eso es un tema importante. Ojalá pronto cambien las reglas para que los jugadores puedan beneficiarse del crecimiento de la liga”, afirmó. Para Curry, permitir que los jugadores tengan participación accionaria incentivaría su compromiso con el desarrollo del baloncesto y sería beneficioso tanto para la liga como para los propios deportistas.

A lo largo de la conversación, Speedy Morman recogió las reflexiones de un Curry que, lejos de dar señales de agotamiento, se muestra agradecido por las oportunidades y decidido a exprimir al máximo cada etapa de su carrera. Su deseo es claro: llegar al final de su camino en el baloncesto con la certeza de haberlo dado todo y la libertad de elegir cuándo poner el punto final.