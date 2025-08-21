Jugó en la NBA, se retiró y se convirtió en el futbolista más alto de la historia: “Es una gran oportunidad”

Pavel Podkolzin, el ex NBA que se convirtió en el futbolista más alto de la historia

A tan solo 18 centímetros del travesaño, la presencia de Pavel Podkolzin en el área rival se convierte en una amenaza inusual para cualquier defensa. El exjugador de la NBA, que padece acromegalia y un trastorno de la pituitaria, ha irrumpido en el fútbol ruso como delantero del Amkal Moscú, estableciendo un nuevo registro: con 2,26 metros de altura, es el fútbolista más alto de la historia.

Su debut en la Copa de Rusia no solo marcó un hito personal, sino que desplazó a los anteriores poseedores del récord por una diferencia considerable.

La noticia, difundida por Sport, detalla que Podkolzin ha superado en 15 centímetros al inglés Kyle Hudlin, quien hasta ahora ostentaba la marca con sus 2,10 metros. Hudlin, exjugador del Huddersfield Town y del AFC Wimbledon, compartía ese honor con el danés Simon Block Jorgensen, arquero que también mide 2,10 metros y milita en categorías inferiores de Inglaterra. Ninguno de ellos se acercaba a la envergadura del ruso, cuya estatura lo sitúa a una distancia mínima del travesaño, lo que multiplica su potencial en jugadas a balón parado, tanto en defensa como en ataque.

Pavel Podkolzin jugó en los Dallas Mavericks y tuvo una incursión en la Copa de Rusia

La trayectoria de Podkolzin en el deporte profesional comenzó en el básquet, donde se convirtió en uno de los diez jugadores más altos que han pasado por la NBA. Su llegada a la liga estadounidense se produjo en 2004, cuando los Utah Jazz lo seleccionaron en el puesto 21 del Draft, aunque esa misma noche fue traspasado a los Dallas Mavericks. En la franquicia texana, su paso resultó breve: disputó únicamente seis partidos antes de regresar a Rusia. Allí, en 2006, se incorporó al Khimki, equipo con el que cerró su etapa en la élite del baloncesto, para después continuar en conjuntos de menor relevancia.

El salto al fútbol se produjo de manera inesperada. Según relató el propio Podkolzin en declaraciones recogidas por Sport, la oportunidad surgió gracias a la intervención del presidente del Amkal Moscú, con quien compartió equipo en la Liga de Baloncesto de Medios. “Bueno, esta es una gran oportunidad para estar en este deporte. Nuestro presidente me llamó, ya que jugábamos en el mismo equipo en la Liga de Baloncesto de Medios. Y ahora me ves, con un equipo de fútbol en la copa. Así que no sé qué decir. El clima es estupendo, la ciudad estupenda. Quiero agradecer a mis compañeros por esto”, expresó el ruso, de 40 años, visiblemente agradecido por la confianza depositada en él.

Pavel Podkolzin, con la camiseta de los Mavericks

En su estreno, Podkolzin estuvo a punto de marcar a los pocos minutos de ingresar al campo, pero el portero rival frustró su intento. “Sí, saqué el tiro con mis zapatos, pero casi lo logramos, solo que ellos tienen un buen portero. Intentaré marcar en el próximo partido”, afirmó, dejando claro su deseo de estrenarse como goleador en el nuevo deporte.

A pesar de su nueva faceta, el exbasquetbolistano olvida su paso por Estados Unidos. “Un saludo a Dallas, a todo el país, a Estados Unidos. Fueron momentos geniales, pasando un par de años ahí con ellos. Pero ahora estoy jugando al fútbol aquí”, recordó, en una muestra de gratitud hacia su experiencia en la NBA.

“Gracias Amkal por la invitación, al equipo por el apoyo, al personal, a los médicos por su preocupación, a la administración del club, y por supuesto a los fans; a ustedes un agradecimiento especial”, comentó el deportista en una publicación del club que detalló su actuación.

MÁS FOTOS DEL DEBUT DE PAVEL PODKOLZIN

La notable diferencia de altura con sus compañeros

Con su porte, ofició de delantero

Podkolzin usó el número 54 estampado en su camiseta

A pesar de su altura, no pudo marcar goles en el partido

El momento en el que abandonó la cancha

Podkolzin se convirtió en el futbolista más alto de la historia