Cuando un usuario realiza una búsqueda, la IA examina numerosas fuentes confiables en la web. (Composición Infobae: Tech Fix / Google)

Desde que Google integró la inteligencia artificial en su buscador, los usuarios reciben respuestas directas y resumidas sin tener que ingresar a los sitios web originales. No obstante, esta innovación también ha dado lugar a un problema: las estafas que se infiltran en los resúmenes generados por la IA de Google.

Qué son las estafas en los resúmenes de IA de Google

La dinámica es sencilla. La IA de Google recopila información de páginas que indexa y la reformula de manera natural para mostrarla como respuesta a las consultas. El problema aparece cuando los estafadores manipulan este mecanismo: crean webs fraudulentas, difunden datos falsos en foros o generan contenido diseñado para engañar al algoritmo. Como resultado, el buscador puede mostrar información incorrecta o directamente maliciosa.

Los riesgos no son menores. En algunos casos, dados a conocer por Xataka, usuarios que buscaban reservar un crucero de lujo encontraron un número de teléfono fraudulento sugerido por la IA. Al confiar en que era información oficial proporcionada por Google, llamaron a los delincuentes sin sospechar que estaban siendo víctimas de una estafa.

Resúmenes de IA de Google. (Captura de Google)

También se han registrado respuestas con enlaces a sitios que contenían malware, direcciones de soporte inexistentes o números falsos de atención al cliente.

Aunque Google afirma que en la mayoría de casos los resúmenes por IA son eficaces y asegura haber eliminado ejemplos fraudulentos, la amenaza persiste. Expertos advierten que los ciberdelincuentes seguirán creando nuevas formas de infiltrar contenido engañoso en los resultados.

Los resúmenes con IA representan un avance tecnológico indudable, aunque también plantean desafíos de seguridad que tanto usuarios como empresas deberán enfrentar en los próximos años.

Google afirma que en la mayoría de casos los resúmenes por IA son eficaces. (Composición Infobae: xataka.com / seovalladolid.es)

Cómo genera Google sus resúmenes con inteligencia artificial

Los resúmenes de inteligencia artificial en Google se generan mediante sistemas avanzados que analizan grandes volúmenes de información para ofrecer respuestas concretas y relevantes. Cuando un usuario realiza una búsqueda, la IA examina numerosas fuentes confiables en la web, procesa el contenido y sintetiza los datos más importantes en un texto breve.

Estos sistemas emplean algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que identifican los conceptos clave y extraen la información principal. Así, el usuario recibe un resumen optimizado que resuelve su consulta de manera directa, sin necesidad de entrar en múltiples sitios web.

Además, la inteligencia artificial puede actualizar y perfeccionar los resúmenes a medida que surgen nuevos datos o tendencias. Este proceso mejora la experiencia de búsqueda al ahorrar tiempo y dar acceso rápido a la información esencial, manteniendo la calidad y la precisión en las respuestas generadas.

Gemini potencia diversas funciones dentro del ecosistema Google.

Cómo ha incorporado Google la inteligencia artificial en sus productos

Google ha incorporado la inteligencia artificial en productos mediante modelos avanzados como Gemini, su sistema de IA generativa. Gemini potencia diversas funciones dentro del ecosistema Google, desde la elaboración de resúmenes automáticos hasta la generación de texto, imágenes y asistencia conversacional en tiempo real. Este modelo se integra a servicios como el Asistente de Google, Gmail y Google Docs, donde ayuda a redactar correos, crear contenidos y responder consultas complejas de los usuarios.

Además, YouTube utiliza herramientas de IA para subtitular automáticamente videos y recomendar contenido personalizado, mientras que Google Maps emplea algoritmos inteligentes para calcular rutas óptimas y anticipar el tráfico. Por otro lado, Google Fotos recurre a modelos de reconocimiento de imágenes y organización automática, y el motor de búsqueda incorpora la IA para mejorar resultados utilizando tecnologías como BERT.

La integración de sistemas como Gemini demuestra cómo Google apuesta por la IA de vanguardia tanto en sus servicios más populares como en el desarrollo de nuevas herramientas, consolidando su posición como líder en innovación tecnológica aplicada al día a día de sus usuarios.