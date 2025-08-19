El Inter Miami de Messi quedó a un paso de llevarse a una de las joyas del fútbol argentino

Silvetti, con Messi

En el umbral del choque ante Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup, el Inter Miami de Lionel Messi está a punto de sumar otro refuerzo argentino y con futuro: se trata del delantero Mateo Silvetti. Así lo confirmó Fabrizio Romano, el gurú del mercado de pases.

“Inter Miami está cerca de cerrar un acuerdo para fichar al talentoso jugador de 19 años Mateo Silvetti, de Newell’s Old Boys. Acuerdo casi cerrado y allá vamos para que el talento argentino se una a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y compañía”, subrayó el periodista en su cuenta de X (antes Twitter).

Surgido de la misma cantera del capitán de las Garzas, desde febrero sonó su desembarco en Florida, pero recién ahora está a un paso de concretarse. Llega sin acción, dado que el pasado 11 de agosto recibió el alta tras una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. De todos modos, el técnico Cristian Fabbiani sabía que podía partir, por eso no lo contaba, pese al desequilibrio individual que podía aportarle a la Lepra.

El extremo debutó en la Lepra en 2024

Si bien no hay precisiones respecto de la operación, en Rosario advierten que su ficha ya había sido vendida a un grupo empresario (se habló de una cifra de cuatro millones de dólares por el 80% del pase). Su contrato con la institución vencía en diciembre de 2025. En el rojinegro acumuló 37 partidos y seis goles desde su debut, en 2024.

Cabe resaltar que el extremo fue dirigido por Javier Mascherano en las divisiones juveniles de la selección argentina. De cerrarse la transferencia, Silvetti se unirá a un plantel que ya cuenta con una fuerte presencia argentina, encabezada por Messi, Mascherano pero también con el aporte de Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Oscar Ustari y Marcelo Weigandt Además, el equipo incluye a futbolistas con raíces argentinas nacidos en otros países, como Rocco Ríos Novo y Benjamín Cremaschi, ambos originarios de Estados Unidos, y Santiago Morales, nacido en España y parte de las selecciones juveniles estadounidenses.

Noticia en desarrollo...