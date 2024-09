Un ex piloto argentino de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto merece seguir en 2025: “Es un Verstappen en potencia”

Franco Colapinto demostró en tres carreras que está para seguir corriendo en 2025 como titular (Prensa Williams Racing)

“Sumar kilómetros, ganar experiencia y cuidar el auto”. Todas esas conjeturas previas sobre llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 quedaron enterradas ante la irrupción del argentino, que por ahora no tiene un lugar como piloto titular para 2025, pero en pista demostró que se ganó ese derecho en solo tres carreras en el equipo Williams. Por talento, personalidad, maniobras, resultados, reacción del jefe de su equipo, James Vowles, y sus colegas y explosión mediática, el joven argentino de 21 años generó una revolución que la Máxima no vivía desde hace años.

El bonaerense de Pilar entró en reemplazo de Logan Sargeant, quien destrozó su Williams FW 46 en la tercera práctica libre en Países Bajos. Debutó a la semana siguiente en Italia y en el Autódromo de Monza sorprendió al terminar en el 12° puesto. Fue meritorio lo hecho en el Templo de la Velocidad, más allá de que es un circuito que conoce y en el que ganó en dos oportunidades en la Fórmula 3 en 2022 y 2023. Pero definitivamente se recibió de piloto de F1 en las dos siguientes en sendos callejeros como los de Bakú, en Azerbaiyán, donde cosechó sus primeros cuatro puntos al ser octavo, y en Marina Bay, en Singapur, en el culminó undécimo pese a la exigencia de una carrera con 60 grados arriba del auto, humedad del 90 por ciento y cuatro kilos que pierden los pilotos en dicha competencia. La exigencia ameritó una preparación especial que difundió Williams.

Fue noveno en las tres prácticas libres 3. Se metió en el tercer y último corte clasificatorio en Azerbaiyán y en la clasificación llegó a estar a 1/10 de la punta. Si bien los FW 46 tienen mejoras desde la carrera en Países Bajos, Colapinto logró ya en su primera carrera superar los 13 mejores resultados de Sargeant, que hasta su salida solo había conseguido un undécimo puesto en Gran Bretaña. O conseguir más puntos (4) que los cosechados por el propio estadounidense (1) y Nicholas Latifi (2) en los 59 eventos anteriores con el otro coche de Williams.

Cabe destacar que Franco está corriendo con el chasis que Sargeant dañó en Países Bajos y que más allá de que fue reparado no es lo mismo que uno que no sufrió un impacto fuerte. No obstante, sumó diez sobrepasos, tres en Italia y Azerbaiyán, más los tres lugares en la largada en Singapur con el adelantamiento a Sergio “Checo” Pérez. Si bien perdió en su parada en boxes esa décima posición y otro punto, Colapinto hizo todo bien dentro de lo que estuvo en sus manos.

La maniobra de Franco Colapinto en la largada desde la cámara onboard.

La largada en Singapur fue de antología al aprovechar la mala partida de Yuki Tsunoda (Racing Bulls), vio el hueco entre el auto del japonés y el muro y se mandó por el sector interno para doblar exigido, pero sin perder la línea y hasta con pericia para correr el coche con un movimiento quirúrgico del volante. Arrancó decimosegundo y quedó noveno. Después también dio cátedra para defender su posición ante los embates de Checo Pérez, quien por radio no escatimó en elogios: “Colapinto es muy bueno, es muy difícil de superar”, sostuvo el mexicano, algo pocas veces visto en una transmisión ya que es muy difícil que un piloto reconozca en vivo y en directo la capacidad de un rival.

La maniobra en la largada de Colapinto primero fue criticada por su compañero de equipo Alex Albon, quien lo acusó de un Dive Bombing, pero luego el tailandés vio la maniobra y se rectificó. También por Carlos Sainz, quien se pasó al llegar a la primera curva y criticó la acción del argentino al decir que “casi nos lleva puestos a 2 o 3 en la primera curva”, afirmó el de Ferrari. Acto seguido, sentenció: “Son riesgos que toma un rookie que no sabe dónde frenar, pero no ha pasado absolutamente nada”. ¿Casualidad? El español ocupará uno de los dos lugares como titular en Williams en 2025. Incluso en una de las prácticas libres en Marina Bay, el tricampeón mundial Max Verstappen lanzó una carcajada porque Colapinto lo superó y aceleró su auto.

Que algunos de sus los colegas critiquen a Franco sin argumentos sólidos o actitudes como la de Verstappen, son las primeras señales que argentino está haciendo ruido y que ya no es una nota de color. La palabra “Rookie” o “novato” ya no se ajustan a un piloto que corre como un consumado veterano y está exponiendo al resto sin tener el mejor auto. Otro dato de su faena es que es el segundo piloto en la historia de Williams que termina entre los doce primeros en sus tres primeras carreras. Quedó detrás del francés Jacques Laffite, que en el inicio de 1983 fue 4º en Brasil y en Estados Unidos y 6º en Francia, con un FW 08.

Infobae habló con Miguel Ángel Guerra, uno de los seis argentinos que llegaron a la F1 luego de Carlos Alberto Reutemann. El ex corredor de Osella en 1981, es voz autorizada ya que es especialista en monopostos luego de sus dos títulos en la Fórmula Renault Argentina (1974 y 1975) y tres en la Fórmula 2 Nacional (1975, 1976 y 1977). “No hay más palabras. Hay pilotos a los que les lleva uno, dos o tres años de aprendizaje o para tener resultados, pero Franco lo hizo en solo tres carreras. De la última generación de pilotos, después de Max Verstappen es el más talentoso. Es un Verstappen en potencia”, sentenció el porteño que también fue campeón del TC 2000 en 1989 y del Turismo Italiano en 1993, ambas consagraciones sobre el recordado Juan María Traverso, algo que siempre era motivo de broma de Guerra para al Flaco de Ramallo.

Un sonriente Miguel Ángel Guerra en 1981 (Minardi)

Pero, ¿qué le ve de diferente a Colapinto y a quién le recuerda? “Hay una anécdota de Niki Lauda que me hace acordar a Franco. Una vez en el viejo Silverstone, que era mucho más rápido que el diseño actual, Niki se paró en una de las curvas junto a Robin Heard que era uno de los fundadores de March (equipo con el que él debutó en F1). Niki quería ver cómo hacía las curvas Ronnie Peterson y al verlo tan rápido Heard le dijo que era imposible hacer un tiempo de vuelta igual. Ronnie era muy espectacular, agresivo. Aunque, Niki, a su estilo, prolijo y preciso, logró hacer los mismos tiempos. Veo en Franco algo parecido”. Al igual que Colapinto, el recordado austriaco, también tuvo un breve paso en la Fórmula 2 en 1971, año en el que el Lole Reutemann fue subcampeón detrás del propio Peterson.

Pese a ser el más joven de los 20 pilotos titulares y a su escasa experiencia, Guerra destaca que Colapinto “en tres carreras tuvo menos errores que Carlos Sainz, Alex Albon, Charles Leclerc o Checo Pérez, u otros pilotos, que parecen ser los novatos y Franco corre como un experimentado. Por eso ya empezaron a hablar de él. Todo muy lindo en la primera carrera y la cálida bienvenida, pero como ya ven que les está corriendo de igual a igual, todo cambia”.

El porteño que cumplió 71 años el pasado 31 de agosto, fue tajante a la hora de definir a Colapinto: “Tenemos un piloto impresionante. Es el Verstappen argentino”. Y avisó que otras escuderías ya deberían sondearlo con sus managers: “Cualquier director de equipo lúcido, como lo hizo James Vowles en Williams, ya debería estar hablando con sus representantes”.

Mientras que el propio Vowles no se cansa de elogiarlo y esta vez explicó por qué fue mejor que Franco no arranque a comienzos de temporada como titular en F1: “Es una pregunta interesante, porque gran parte de lo que estábamos haciendo con él entre bastidores era prepararlo para esta oportunidad”, dijo en testimonios recogidos por Motorsport.

Franco Colapinto delante de Sergio "Checo" Pérez, uno de los pilotos que lo elogió (Crédito Williams Racing)

“Si hubiéramos hecho esto a principios de año, no creo que se viera al Franco de hoy. Y creo que hay un poco de preparación que hemos estado haciendo en el simulador y en otros asuntos para llevarlo a la región donde está ahora”, dio cuenta.

“Sabíamos que era rápido, por eso lo subimos al coche, pero esperábamos que tardara más en tomar velocidad. En Monza era más o menos lo que esperaba”, destacó. En tanto que subrayó su competitividad en circuitos desconocidos como los callejeros de Azerbaiyán y Singapur: “Ir a una nueva pista en la que nunca has estado antes y estar en el ritmo, realmente, en la FP1, e incluso después de un accidente, volver directamente al ritmo es un reto, y él es muy, muy bueno en la absorción de toda la presión que está sobre sus hombros y simplemente cumplir”.

“Ha hecho un trabajo extraordinario. Se metió de lleno, con los dos pies por delante, y ha estado nadando desde entonces. Pero lo está haciendo muy bien. Y puntuar en el segundo Gran Premio de tu vida, a pocos segundos de Alex, es extraordinario”, concluyó.

Otro que le tiró flores fue Jolyon Palmer, ex piloto de F1, en el portal de la categoría. “No creo que haya visto a nadie sorprenderme tanto con el nivel que lo hizo Colapinto en sus primeras carreras. La lógica indica que debería asegurarse un futuro en la categoría”.

Colapinto subiéndose a su Williams FW 46 en Singapur, donde cumplió una gran labor (Prensa Williams Racing)

“Me sorprendió mucho y de forma positiva. He hecho un gran trabajo, tengo que decirlo”, afirmó Guenther Steiner, ex jefe del equipo Haas sobre Colapinto. “Creo que James Vowles se estará preguntando ahora por qué no lo incluí antes, así no habría tenido que pagar todo ese dinero”, agregó el italiano en el canal de YouTube de Champ1.

Los tiempos cambiaron y si bien lo más importante es el talento conductivo e idoneidad, Colapinto también es un imán debajo del auto. Fue el piloto con más menciones en X (ex Twitter) en los últimos 30 días. Crecieron un 340 por ciento las consultas para viajar a Brasil y se agotaron las localidades 36 días antes de la carrea en San Pablo. Todo esto está siendo observado por Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la F1 y cuya mayor parte de las acciones es de Liberty Media, de capitales estadounidense, la meca del entretenimiento. ¿Se darán el lujo de perder un personaje como el piloto argentino?

Con la confirmación de Liam Lawson en reemplazo de Daniel Ricciardo en Racing Bull por las próximas seis carreras, habrá que ver el desempeño del neozelandés para seguir el año próximo. La otra chance está en Sauber, donde suena para quedarse Valtteri Bottas y en el entorno del piloto argentino aún no hubo novedades.

Como adelantó Infobae el 18 de septiembre, el plan B es seguir como piloto de reserva de Williams y ocupar el lugar de Albon y Sainz ante alguna eventualidad. También, hacer los 6.000 kilómetros en un coche de dos temporadas atrás, además de las miles de horas en el simulador. Aunque como le dijo la mánager del corredor, María Catarineu, a este medio, “la F1 es dinámica y todo puede cambiar” y quizá haya alguna novedad antes de fin de año. En cualquier caso, con solo tres carreras, Franco Colapinto demostró que está listo para seguir corriendo en 2025.