Qué es el “Dive Bombing”, la maniobra de la que fue acusado Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1

* La largada en Singapur

Franco Colapinto sigue sorprendiendo a la Fórmula 1 y en especial a sus colegas, que siguen hablando del argentino de 21 años. Este domingo, en largada del Gran Premio de Singapur, su compañero en Williams, Alex Albon, lo acusó por radio de haber hecho una maniobra llamada Dive Bombing, que en realidad no fue tal y luego el propio tailandés se rectificó.

“Franco me hace un Dive Bombing, ¿que está haciendo?”, reclamó el tailandés que cumplió 99 Grandes Premios. Pero en las repeticiones y en especial en la toma aérea, quedó claro que Colapinto llegó a la primera curva y giró la izquierda por el lado interno y Albon lo hizo por el sector externo. Nunca estuvieron cerca.

En la partida Colapinto se lució, ya que desde el 12º puesto avanzó hasta el noveno. Arrancó por el sector interno, ese que está del lado del muro de boxes y llegó a la primera curva manteniendo su línea. Nunca se corrió. Superó a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y aprovechó los leves despistes de Carlos Sainz (Ferrari) y del propio Albon, quienes circularon por la zona externa pavimentada del trazado.

Incluso Franco estuvo a punto superar a la Ferrari de Charles Leclerc, quien pudo mantener su posición. Luego el bonaerense dio cuenta de Sergio “Checo” Pérez, quien no pudo superar en pista al de Pilar y elogió su labor. Más tarde, en el giro 31º, Colapinto hizo su parada en los boxes y al volver a pista fue superado por el azteca, quien venía en velocidad lanzada por la recta principal.

El Dive Bombing de Daniel Ricciardo a Valtteri Bottas en China 2018

Terminada la carrera, Albon rectificó su postura y afirmó: “Su maniobra estuvo bien. Creo que se sorprendió también. Al final, creo que cualquiera en su posición hubiera hecho lo mismo. Ví la maniobra y creo que al final fue un buen movimiento de Franco”.

Ahora bien, ¿qué es un Dive Bombing o Divebom? Se trata de una maniobra arriesgada de superación en la que el piloto que viene se decide a efectuar el sobrepaso varios metros antes y estira el frenaje hasta la curva, pone su auto a la par de su rival y en ocasiones llegan a tocarse. El adelantamiento se plasma en la misma variante y el auto que llega exigido para conseguir el adelantamiento efectúa la llamada “bloqueada”, que es cuando se ve el humo sobre las gomas.

Como ejemplo sirven estos videos en los que Daniel Ricciardo (Red Bull) dio cuenta de Valtteri Bottas (Mercedes) en China 2018 o la superación de Lewis Hamilton (Mercedes) a Max Verstappen (Red Bull) en Australia 2023. En ambas se puede ver cómo el corredor que busca adelantar ya vio el hueco y logra meter el coche.

En la jerga del automovilismo se habla de esta clase de maniobras como “compartidas” para que se puedan efectuar, porque si el de adelante ve que su oponente viene lanzado para efectuar el adelantamiento, sabe que si se cierra generará un choque. El que está adelante también es consciente de que no debe dejar el hueco para evitar esta clase de acciones, pero también tiene que tener código deportivo para saber pelear la posición al quedar mano a mano con el otro competidor. Una vez que los coches quedan a la par, ahí se da la disputa, y se produce uno de los momentos más atractivos de esta disciplina, que es la pulseada por una posición.

El Dive Bombing de Lewis Hamilton a Max Verstappen en Australia 2023

Cabe aclarar que toda defensa de la posición también tiene un límite y por eso están penalizadas las llamadas “barridas de pista”, que es cuando el que viene adelante se mueve de un lado para el otro para no dejar espacio a su rival. Esa clase de movimiento es considerado temerario y suele se sancionado por los comisarios deportivos.

Por eso en la esencia y espíritu del automovilismo se busca en estos casos saber ganar y perder. Son aprendizajes que los chicos incorporan desde el karting. Es decir, el que hace sobrepaso sea un Dive Bombing o no, que conozca los límites para concretar el “sorpasso”, como se dice en Italia. Aunque también que el que viene adelante reconozca que, cuando una posición está perdida, debe evitar un toque con su adversario. La defensa de la posición o el propio sobrepaso siempre debe ser dentro de la pista, no sobre césped o en las extensiones de asfalto en los autódromos (no circuito callejeros como el Marina Bay) que se empezaron a colocar desde hace unos años y no se consideran parte de la pista.

Por todo lo expuesto, lejos estuvo de ser un Dive Bombing la maniobra de Franco Colapinto en la partida y hay que reconocer la hidalguía de Alex Albon para admitir que estuvo equivocado. Eso también contribuye a la sana competencia y buena relación entre compañeros de equipo.

Este domingo Franco Colapinto terminó undécimo y acarició los puntos en el circuito callejero de Marina Bay, donde la Máxima disputó su fecha 18 de la temporada. El argentino venía de cosechar sus primeras cuatro unidades en Azerbaiyán. El ganador en Singapur fue Lando Norris (McLaren), quien acecha en lucha por el campeonato a Max Verstappen (Red Bull), quien terminó segundo. La continuidad del gran circo será el 20 de octubre en Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.