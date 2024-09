Mano a mano con la mánager de Colapinto: su futuro en la Fórmula 1, en qué cambió su vida y el secreto de su preparación para Singapur

Franco Colapinto revolucionó a la Fórmula 1 y resulta increíble verlo fuera de la categoría en 2025 (Crédito Williams Racing)

Son las 18.20 en Singapur (7.20 de la Argentina) y del otro lado del teléfono se escucha de fondo cómo pica una pelota. Es Franco Colapinto que disputa un partido de pádel, un deporte que le gusta cada vez más y suele jugar, aunque también forma parte de su proceso de adaptación a la exigencia del fin de semana en la Fórmula 1, en un circuito callejero de Marina Bay con mucho calor y un 90 por ciento de humedad. Justamente es el mismo horario en el que se va a desarrollar la Práctica Libre 1 (FP1) este viernes. Mientras tanto su mánager, María Catarineu, le cuenta a Infobae algunos detalles del presente y del futuro de su pupilo.

Cabe recordar que el bonaerense de 21 años corre para Williams, pero para el año próximo por ahora no tiene un lugar ya que en el equipo inglés están confirmados Alex Albon, actual compañero de Colapinto, y Carlos Sainz, quien llegará desde Ferrari luego de perder su lugar a manos de Lewis Hamilton.

De momento hay solo dos asientos libres para el venidero ejercicio: uno en Racing Bulls, que sería ocupado por Liam Lawson, piloto del programa de desarrollo de Red Bull y quien reemplazó a Daniel Ricciardo en cinco carreras en 2023 y en una de ellas sumó puntos al ser noveno en Singapur. El otro está en Sauber, quien confirmó solo a Nico Hülkenberg, para la última temporada como equipo íntegro pues desde 2026 pasará a ser Audi.

En este contexto el equipo suizo en el que Norberto Fontana corrió cuatro Grandes Premios en 1997 aparece como posibilidad. De hecho, el jefe de Williams, James Vowles, quien luego de la carrera en Bakú le dijo por radio a Colapinto “mereces el asiento”, reconoció que está dispuesto a trabajar con Audi para conseguirle un lugar, ante la consulta de Motorsport si se llega a dar esa chance. Hasta llegó a hablarse de un contrato de cuatro años que Audi tendría sobre la mesa.

Franco Colapinto y María Catarineu tras la carrera en Azerbaiyán (Crédito Williams Racing)

¿Qué dijo Catarineu sobre esa eventual posibilidad con Sauber/Audi? “No puedo decir nada porque no hay nada. Obvio que queremos que Franco corra en F1 en 2025, pero hoy este es el panorama”, respondió la española, quien, junto a su pareja, Jamie Campbell-Walter, están a cargo de la campaña de Franco mediante su empresa Bullet Sport Management. Aunque obvio que estarán abiertos para escuchar alguna posibilidad y más si la gestión viene por parte de Williams, donde desde enero de 2023 Colapinto se incorporó a la academia de pilotos del histórico team inglés.

Desde el domingo las versiones del futuro de Colapinto y la hipotética posibilidad en Sauber/Audi pasaron de un interés del jefe de la escudería, Mattia Binotto, a un supuesto contrato por cuatro años sobre la mesa, según informó el periodista Adam Cooper. La escuadra helvética también pretende a Gabriel Bortoleto, actual líder de la Fórmula 2, y McLaren (que apadrina al brasileño) estaría dispuesto a cederlo para 2025. El equipo inglés busca no perder el tiempo ni el dinero invertido en el brasileño, según informó Motorsport Italia.

En tanto que Sainz tendrá un contrato con Williams hasta 2028, según reveló el propio Vowles, pero con cláusulas de salida. Lo que ocurre es que la irrupción de Colapinto fue tan impactante que quizás el team inglés quiera tenerlo más tiempo como titular y cuando antes. Esto sería con una salida del español para 2026 y su eventual llegada a Audi. Pero, ¿hay alguna chance de que el madrileño no termine llegando a Williams? María afirma que “no sabemos, porque ese es un tema de contratos. No creo que pase”.

Por lo pronto, Colapinto seguirá ligado a Williams en 2025 y de hecho hará un plan de 6.000 kilómetros con autos de dos temporadas atrás y sumará miles de horas en el simulador. Quedará como piloto de reserva y ante alguna baja de los titulares tendrá su chance. Eso aparece como “Plan B” y llegar más afilado para 2026 ante una hipotética salida de Sainz para irse a Audi. Aunque el argentino ya hizo méritos para ser uno de los 20 corredores estables.

La felicitación y elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto luego de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

Se la nota tranquila a Catarineu. Sabe que su pupilo respondió en la pista y fuera de ella. El fenómeno producido por el pilarense no pasa desapercibido para Formula One Management (FOM), empresa que maneja los derechos comerciales de la F1. La mayoría de sus acciones son de Liberty Media, compañía de capitales estadounidenses, la meca del entretenimiento. FOM ya vio el impacto en los medios y redes sociales de Colapinto y esto va más allá de su talento deportivo. ¿Se podrán dar el lujo de dejar un corredor que rompió el molde delante de los micrófonos? ¿Dejar afuera a un representante de uno de los países más fierreros del mundo y pionero del automovilismo en Sudamérica? Desde la salida de Bernie Ecclestone a fines de 2016, es la segunda vez que FOM (bajo la conducción de Liberty Media) tiene contacto directo con la Argentina. El anterior acercamiento fue por la intención de tener una carrera en nuestro país en 2018, proyecto que se cayó por la escalada del dólar frente al peso de aquel año. Ahora, con un piloto argentino en la categoría ya están viendo la explosión que generó en su país. Además, ya están alertados del furor de los argentinos por viajar a la carrera de Brasil.

María y todo el entorno del piloto saben eso. Pero ella insiste en ir en el día a día para poder tener una chance de que su pupilo sea titular en 2025: “Nos concentramos en el trabajo del fin de semana y en los resultados, algo pasará. Tenemos que seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Hace dos semanas y media no teníamos una butaca en F1 y ahora la tenemos”.

Además, deja la puerta abierta ya que se sabe que en la F1 más allá de que haya contratos firmados siempre están las cláusulas resolutorias. Resultados, performances no cumplidas o algún aspecto legal podrían también generar un puesto adicional en otra escudería y eso no sería descabellado. “Para el año que viene los lugares están un poco complicados, pero la F1 es algo muy dinámico que cambia cada día. Todo puede pasar y para eso hay que trabajar en el hoy para que eso que tenga que pasar, pase”, afirmó.

Colapinto debutó en la F1 en Italia el pasado 1 de septiembre y fue duodécimo en el Autódromo de Monza. Este domingo terminó octavo en Azerbaiyán y fue el primer argentino en sumar puntos en la Máxima luego de 43 años. Ella destacó la labor de Franco en Bakú, que “era un circuito que no conocía, con muchas paredes y muy difícil para un debutante. Franco buscó el límite en la práctica libre 1 (FP1) y que si había un momento para tenerlo era ese. Se recuperó rapidísimo y se focalizó en lo siguiente. Lo demás ya es historia porque hizo un trabajo increíble”.

Colapinto fue felicitado en Bakú por Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Crédito Williams Racing)

Respecto de Williams indica que “están todos encantados ya que era la primera vez en mucho tiempo que puntuaban los dos coches. El auto de Williams cada vez está mejor. Están muy contentos y esperanzados con lo que pueda pasar. Esperamos que el coche siga mejorando para que Franco pueda mostrar”.

Si bien Franco sigue siendo el mismo de siempre con su espontaneidad, frescura y humildad, en algo ya no es el mismo de antes: “Le ha cambiado en todo y en nada. En nada porque desde que está en la Fórmula 4 hace unos años Jamie le esforzó a que se comporte en todos los sentidos como un piloto de F1 porque era a lo que él quería llegar. Su alimentación, preparación física, su profesionalismo con los medios, redes sociales y todo eso. El resultado es tan bueno porque lo ha entrenado muchos años”. Aunque algo cambió y se debe a su explosión popular: “No podemos andar por la calle, pero eso a él le da igual, lo que espera que llegue el viernes y la FP1″, revela.

Seguirá viviendo en España, pero ahora está más atareado: “Tiene más cosas con una agenda mucha más apretada que antes, pero él estaba muy entrenado y preparado para esto y al final cuando haces algo que te gusta tanto lo hacés feliz ya que es una persona con mucha fuerza de adaptación”.

De las siete fechas que restan solo conoce un circuito y es el de Abu Dhabi. Por eso es clave la preparación en el simulador de F1 en Williams. “Ahora está haciendo un día completo de trabajo por cada circuito y que se divide en dos sesiones de simulador”, explica y agrega que para este fin de semana también ·está trabajando mucho sobre el circuito y viendo cámaras a bordo con sus ingenieros”.

El furor por Colapinto en Singapur

Acerca de su alimentación cuenta que Franco “está comiendo más porque está quemando más calorías. Es súper importante estar súper hidratado y el tema del agua es fundamental. El tema de las calorías está todo planeado por Williams que le armó un plan con la alimentación, horas de sueño, entrenamiento, descanso, y como él es una persona ordenada lo hace bien. Come muchas proteínas y mucha avena, frutos secos”.

De la preparación para este fin de semana en Singapur, sostiene que “llegó el martes para poder adaptarse al horario y las horas de sueño han cambiado. Hay que lograr que el cuerpo esté más adaptado para la noche porque la carrera es en ese horario. Por eso ahora está jugando al pádel con un 90 por ciento de humedad porque es la hora en la que va a ser la FP1″.

“Lo que está viviendo es muy lindo porque es el sueño de muchos años y poder llegar a donde estamos. Tiene los pies muy bien puestos en el suelo”, subraya María, quien sobre el futura asevera que “pasará lo que tenga que pasar, pero el destino de Franco parece ser la F1. Si está el año que viene o el siguiente, eso no importa, él está donde tiene que estar y se darán las circunstancias para que pueda estar en la F1 el año siguiente y lo podamos disfrutar por muchos años más en la F1″.

Este fin de semana Franco Colapinto tendrá un difícil desafío en otro circuito desconocido y en una carrera nocturna en la Máxima. Sin embargo, más allá de la especulación previa, se sabe que el argentino puede sorprender. Lo hizo en Bakú, en teoría, uno de los trazados más complejos de la temporada. Ya superó las expectativas y generó un golpe de efecto en la F1 donde todo indica que llegó para quedarse.