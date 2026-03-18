El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Nashville SC, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Las Garzas y las Seis Cuerdas se verán las caras este miércoles 18 de marzo, desde las 20, en el estadio Chase Stadium.

Las Garzas, que vienen de igualar 0 a 0 ante Charlotte en condición de visitante por la MLS -resguardó a algunas de sus principales figuras-, iniciaron su camino dentro de la competencia en esta instancia. En la ida igualaron 0 a 0.

Las Seis Cuerdas comenzaron su camino en este torneo tras vapulear por un global 7-0 al Atlético Ottawa. En su última presentación venció 1-0 a Columbus Crew en condición de visitante por la MLS

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