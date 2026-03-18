El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Inter Miami-Nashville SC:
El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+
20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
19.00 Venezuela y Bolivia
18.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
17.00 México
Las Seis Cuerdas comenzaron su camino en este torneo tras vapulear por un global 7-0 al Atlético Ottawa. En su última presentación venció 1-0 a Columbus Crew en condición de visitante por la MLS
Las Garzas, que vienen de igualar 0 a 0 ante Charlotte en condición de visitante por la MLS -resguardó a algunas de sus principales figuras-, iniciaron su camino dentro de la competencia en esta instancia. En la ida igualaron 0 a 0.
Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.
Nashville SC: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl. DT: Brian Callaghan.
Las Garzas y las Seis Cuerdas se verán las caras este miércoles 18 de marzo, desde las 20, en el estadio Chase Stadium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Nashville SC, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.