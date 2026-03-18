Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacer su localía ante el conjunto de Tennessee. En la ida igualaron 0 a 0. Desde las 20, por ESPN

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Horario y dónde ver Inter Miami-Nashville SC:

El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+

20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.00 Venezuela y Bolivia

18.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

17.00 México

13:00 hsHoy

¿Cómo llega Nashville SC?

Las Seis Cuerdas comenzaron su camino en este torneo tras vapulear por un global 7-0 al Atlético Ottawa. En su última presentación venció 1-0 a Columbus Crew en condición de visitante por la MLS

12:30 hsHoy

¿Cómo llega Inter Miami?

Las Garzas, que vienen de igualar 0 a 0 ante Charlotte en condición de visitante por la MLS -resguardó a algunas de sus principales figuras-, iniciaron su camino dentro de la competencia en esta instancia. En la ida igualaron 0 a 0.

12:10 hsHoy

Probables formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Nashville SC: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl. DT: Brian Callaghan.

12:05 hsHoy

Las Garzas y las Seis Cuerdas se verán las caras este miércoles 18 de marzo, desde las 20, en el estadio Chase Stadium.

12:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Nashville SC, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

El Inter Miami de Lionel
El Inter Miami de Lionel Messi buscará meterse entre los cuatro mejores de la competencia ante Nashville SC (AP Photo/Mark Humphrey)

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