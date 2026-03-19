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“Soy el máximo responsable”: la fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami de la Concachampions

En una jornada histórica por el gol 900 de Messi, el técnico de Las Garzas se mostró “muy triste” por el empate como local ante Nashville que lo sacó de la competencia en los octavos de final

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La eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions dejó como saldo principal la autocrítica de Javier Mascherano, quien se declaró responsable por la salida prematura del equipo del certamen internacional. El empate 1-1 frente a Nashville, en el estadio Chase de Miami, selló la desilusión del último campeón de la Major League Soccer (MLS). En declaraciones en la conferencia de prensa, el entrenador argentino lamentó el resultado y la oportunidad perdida.

Muy triste. Mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición, en una eliminatoria que fue muy pareja”, expresó. El técnico subrayó que el equipo dispuso de ocasiones para marcar más goles, aunque reconoció que el partido estuvo siempre en riesgo ante un rival calificado como Nashville.

El conjunto de Inter Miami había empatado sin goles en el partido de ida. En la vuelta, un tanto de Cristian Espinoza para el equipo visitante, amparado por la regla del gol de visitante, inclinó la balanza para el equipo de Tennessee, que avanzó a los cuartos de final. La noche en Miami quedó marcada, además, por el gol número 900 en la carrera de Lionel Messi, aunque este hecho no alcanzó para revertir el destino del equipo dirigido por Mascherano.

No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron todo lo posible. Obviamente, el responsable de esta eliminación, claramente soy yo”, reconoció. Además, explicó que el planteo rival dificultó el juego interno de Inter Miami y que los intentos por desbordar por las bandas no lograron quebrar la defensa de Nashville.

El propio Mascherano admitió: “El rival también juega. Nos taparon bien las opciones que teníamos por dentro. Con Luis y David intentamos ir por afuera para desbordar llenando el área con más gente. Con la desesperación y el rival haciendo todo más lento intentamos ir por fuera para terminar por dentro. Casi no tuvimos opciones, algún que otro remate. Fue por déficit nuestro y virtud del rival”.

La eliminación de Inter Miami profundiza una tendencia negativa en el torneo continental, donde el club tampoco logró superar los cuartos de final en 2024 y fue eliminado en semifinales en 2025. Sobre el calendario de partidos y la exigencia del torneo, el técnico fue categórico: “No ponemos excusas cuando ganamos ni cuando perdemos. El torneo es así, siempre fue así. Es una pena quedarnos eliminados, soy el máximo responsable. Tendremos que tragar la bronca que tenemos y aprender de los errores cometidos. Hay que reponerse para lo que tenemos que afrontar en el futuro”.

Finalmente, Mascherano valoró el esfuerzo de sus dirigidos: “Yo creo que el equipo se está comportando bien, los jugadores se entregaron al máximo. Si el equipo hoy no hizo un partido brillante y no pasó la eliminatoria, claramente el responsable es el entrenador”.

Inter Miami está obligado a dar vuelta la página con rapidez porque este domingo desde las 14 (hora argentina) volverá al ruedo de la MLS ante New York City FC como visitante con la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla ante un rival directo en la pelea por el liderazgo.

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