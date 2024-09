El impactante video del entrenamiento de Williams para adaptar a sus pilotos al exigente GP de Singapur

El extremo entrenamiento de Alex Albon para Singapur

Este domingo los pilotos de Fórmula 1 se sometieron a una de las carreras más duras de la temporada en el Gran Premio de Singapur. Las altas temperaturas, humedad y deshidratación durante casi dos horas de carrera generaron una exigencia extrema y hubo quienes hicieron una preparación especial como Alex Albon, el compañero de equipo de Franco Colapinto en Williams.

El tailandés hizo un entrenamiento para adaptar su cuerpo a las condiciones se que vivieron en el circuito callejero de Marina Bay, donde la temperatura ambiente fue superior a los 33 grados y 60 arriba de los autos. La humedad llegó al 90 por ciento y por la deshidratación los pilotos perdieron hasta 4 kilos, en una competencia en un circuito callejero, lo que le agregó más complejidad al evento.

“Ese es un pequeño salón detrás de mí. Esto es lo que voy a hacer para prepararme para Singapur. Es básicamente una cámara de calor, por lo que se instalaron humedad y temperatura allí dentro. Básicamente, intentar prepararme lo más posible”, explicó el corredor de 28 años, en un material publicado por Williams en su sitio web y en sus redes sociales.

Por eso Albon hizo un trabajo particular en la Universidad de Westminster y se ubicó en una sala que tuvo las condiciones similares a las que se viven en Singapur en esta época del año. Arrancó con 34 grados arriba de una bicicleta fija para poder medir cómo siente su cuerpo la temperatura ante esa exigencia.

El inesperado problema de Colapinto

La persona que lo acompañó en el trabajo y preparó la cámara de temperatura indicó respecto de Albon que “lo primero es su confort térmico y que cómodo se siente con la temperatura de su cuerpo. La sensación térmica, esto es, ¿cómo siente su cuerpo la temperatura?”

Al tailandés también se lo vio con una toalla arriba de su cabeza para aumentar su transpiración que produce la sensación de deshidratación que experimentan los competidores en el escenario asiático, donde se lleva a cabo una de las carreras nocturnas de la temporada y fue la primera en esa condición en la historia de la F1.

En el video se lo ve a Alex muy transpirado con señales del esfuerzo hecho al entrenarse en la bicicleta fija bajo esas condiciones. El nacido en Londres, pero nacionalizado tailandés por su madre, no pudo completar la carrera por una falla mecánica en su Williams FW 46.

Otro tema también fue la diferencia horaria a la que se debieron aclimatar los competidores. Por ejemplo, hay cinco horas de diferencia entre Singapur y el Reino Unido. Además, preparar el cuerpo para competir en la noche. Por ejemplo, Colapinto hizo su primera adaptación jugando al pádel en el horario de la primera y tercera práctica libre, es decir, a las 18.30 hora local.

“Me duele el estómago, debe ser por la bebida en el auto, estaba muy caliente y hacía mucho calor. El azúcar y el líquido caliente es una mezcla medio rara para el cuerpo”, contó Colapinto luego de la carrera, en la que terminó undécimo y acarició la zona de puntos (los diez primeros suman).

“No sé si hay azúcar o algo para tomar. No podía hablar, no es que no quería, estaba guardando energías. Lo siento, realmente no pude atacar demasiado, no me sentía muy cómodo. Lo intenté, pero fue muy difícil, no me sentía bien, pero aún así creo que estuvimos en carrera. Me duele la panza, creo que es por la bebida”, concluyó el joven bonaerense de Pilar luego de la competencia.