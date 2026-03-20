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Así es la nueva camiseta alternativa que la selección argentina usará en el Mundial 2026

Los detalles detrás del diseño que vestirán los 11 de la albiceleste en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Su precio y qué variantes estarán disponibles

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Lionel Messi fue la estrella
Lionel Messi fue la estrella de la presentación oficial

A menos de tres meses de la inauguración del Mundial 2026, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la selección nacional durante su participación en la copa organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como modelo principal de la campaña, esta madrugada se conocieron las primeras imágenes del innovador diseño. Aunque respetará la tradición de utilizar colores oscuros, en esta edición los creadores se animaron a sumar un patrón de líneas en tonos azules que, en medio del pecho, dibujaban una pelota de fútbol.

Mientras que decidieron que el negro fuera el tono seleccionado como base, las características terminaciones fueron realizadas en un gris claro. Además de las tradicionales líneas de Adidas, se sumaron franjas en el cuello, las mangas junto con el logo de la AFA y los números de cada jugador.

A diferencia de otros años, los dígitos fueron colocados en el costado derecho del pecho. La razón para que fuera movido del centro estuvo motivada por nada más y nada menos que la inclusión del parche que la FIFA le otorgó a los once de Lionel Scaloni por ser los actuales campeones del Mundo.

El dorso de la remera
El dorso de la remera de Messi

“Orgullo”, afirmó el capitán de la Scaloneta al compartir sus primeras imágenes con la prenda. El nombre de cada uno de los seleccionados figurará en la parte superior de la espalda. Justo debajo del tradicional sol de mayo, con la inscripción Argentina y una bandera pintada al estilo del fileteado porteño.

Según informaron, la camiseta alternativa de la selección argentina podrá ser adquirida a través de la página oficial de Adidas. Allí, ya se activó una cuenta regresiva para la apertura de las ventas, debido a que podrá adquirirse desde este viernes 20 de marzo a partir de las 06:00 horas.

La "Versión Fan" no incluirá
La "Versión Fan" no incluirá los números ni los nombres de los jugadores

De la misma manera, la tienda adelantó cuáles serán los precios por los que podrá conseguirse la remera. Antiguamente, solo podían conseguirse una o dos versiones del diseño, pero este año habrá cuatro variantes para elegir.

La más económica de todas se trata de la “Versión Fan”, que tendrá un costo de $149.999. A comparación del resto, es un diseño más simple, que solo incluye el parche de la FIFA, el escudo de la AFA y el isologo argentino. También estará disponible para talles que irán desde el XS hasta el 3XL.

El parche FIFA aparecerá en
El parche FIFA aparecerá en el pecho de la camiseta

La segunda opción que podrá conseguirse será la “Versión Jugador”, que tendrá un precio de $219.999. La diferencia principal con la camiseta anterior es que esta contará con un entramado en tela, que será conformado por un tejido de punto jacquard realizado según la técnica de transferencia.

También existirá la opción de comprar el mismo modelo que utilizará Messi en la cancha. Bajo el nombre de “Messi Versión Jugador”, se podrá obtener por un total de $249.999. Será el diseño premium de esta cápsula, ya que incluirá el número diez en el frente y el dorso, junto con el nombre del capitán a la altura del trapecio.

Este año se incluyó una
Este año se incluyó una insignia en referencia al país

Por último, la marca deportiva incluyó una alternativa innovadora, debido a que se decidió poner a la venta una camiseta de mangas largas. Al igual que la remera de Lio, tendrá un valor de $249.999. Sin embargo, su diseño será similar al de la versión para los fans y las tres franjas presentarán una interrupción en la parte alta del brazo.

La selección argentina volverá a jugar en La Bombonera antes del Mundial 2026

La selección argentina jugará dos amistosos en La Bombonera antes del Mundial 2026, de acuerdo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El dirigente informó que el anuncio oficial, en el que se confirmarán los rivales y las fechas del 27 y 31 de marzo, se realizará este viernes, según declaraciones recogidas por TNT Sports.

La decisión del cuerpo directivo argentino se da tras la cancelación de la Finalissima contra España, originalmente programada para jugarse en Qatar. El motivo de la suspensión fueron el conflicto en Oriente Medio y la falta de acuerdo con la RFEF y la UEFA respecto a una sede alternativa considerada neutral, explicaron fuentes de la organización.

Frente a esto, el presidente de la AFA explicó: “Teníamos todo previsto para jugar en Qatar la Finalissima. Por las razones que todos saben se tuvo que suspender ese partido y también un segundo con Qatar. La alternativa del 31 de marzo en Italia, UEFA y la Federación Española no la aceptaron. Era lo único que pedíamos, porque tenía que ser neutral“.

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