La opinión de Carlos Sainz sobre la maniobra de Colapinto en la largada en Singapur: “Casi nos lleva a dos o tres puestos”

La parsimonia perduró a lo largo de las 62 vueltas del Gran Premio de Singapur que se llevó Lando Norris con un McLaren arrasador, pero Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la conversación en una maniobra en la largada que dio de qué hablar en el paddock. El argentino avanzó tres lugares a partir de un arriesgado movimiento y Alex Albon se mostró enojado por radio. Una vez cruzada la bandera a cuadros, Carlos Sainz JR también hizo alusión a lo ocurrido.

El trazado callejero de Marina Bay tiene constantes curvas y, la primera de ellas está solo pocos metros de los cajones de salida. El argentino de Williams se arriesgó a sobrepasar y ganar lugares en el arranque, algo que es complicado de conseguir con el correr de las vueltas en el asfalto de Singapur. De esta manera, la maniobra del oriundo de Pilar fue tema de debate por la agresividad en su manejo.

“Para salir para el lado sucio no salí mal, creo que salí relativamente bien. Luego, frenando en la curva uno tenía que tener cuidado con Chales delante. Después llegó un Williams frenando tardísimo. Creo que fue Franco que casi nos lleva a dos o tres puestos”, alegó el español. A esto, Sainz reflexionó e hizo hincapié en la experiencia del argentino y la importancia de los puntos para las escuderías. “Son riesgos que tomas cuando eres rookie -novato que debutó en la actual temporada- y no sabes frenar bien en la curva uno. Pero no pasó absolutamente nada. No hubo accidente, pero sí que cuándo te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo tenés que tener un poco de cuidado con coches que tienen menos que perder y no se les va la vida en la salida. Cuando te jugás tantos puntos para el equipo hay que tener más cuidado”, reflexionó.

El piloto de la escudería británica dio las razones sobre su movimiento y cómo lo vivió desde adentro del auto. “Fue una buena salida, vi un lugar por dentro y me tiré. Es muy importante la largada acá y me metí en los puntos gracias a eso. Avancé dos puestos que me ayudaron a meterme y, bueno, después una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y lenta; cosas que están fuera de mi control. Siento que hice todo bien, lo mejor que pude, pude terminar, cansado, pero terminé. Fue un buen día, el auto tenía un buen ritmo, yo estuve bastante al límite desde mitad de carrera en adelante, pero bueno, pude aguantar”, contó.

Caso contrario al piloto de España fue lo de Albon, que se mostró molesto por lo realizado por el argentino y se quejó con su equipo al preguntar “¿Que está haciendo?”. Luego cambió su parecer y aclaró que no había pasado nada y que fue una buena jugada por parte de Franco. “Su maniobra estuvo bien. Creo que se sorprendió también. Al final, creo que cualquiera en su posición hubiera hecho lo mismo. Vi la maniobra y creo que al final fue un buen movimiento de Franco”, analizó. Al mismo tiempo, afirmó: “Obviamente él fue por la maniobra, creo que podía girar a la izquierda, Carlos (Sainz) podía girar a la izquierda y luego yo podía girar y terminamos en línea recta juntos. No hubo malas intenciones. Nuestra carrera fue un poco complicada y al final tuvimos problemas también, así que no hubo daños severos”.

Williams no pudo repetir lo realizado en Bakú y no sumó puntos en Singapur, a pesar de la buena tarea realizada por parte de Colapinto. Ahora, las escuderías deberá esperar hasta el 20 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se celebrará en el Circuito de las Américas y en el que el argentino contará con las mejoras en el monoplaza azul.