El impactante análisis de un ex piloto de la Fórmula 1 sobre la actuación de Franco Colapinto: “Nunca nadie me sorprendió tanto”

El ex piloto de F1 Jolyon Palmer, rendido ante el nivel de Franco Colapinto (Grosby)

Franco Colapinto parece estar decidido a dejar una huella en la Fórmula 1 al aprovechar al máxima la oportunidad que le dio Williams al cortar a Logan Sargeant en plena temporada y subir al joven piloto argentino de 21 años para la recta final del 2024, donde en sólo tres carreras demostró toda su capacidad luego de que en Monza, a pesar de un error en la clasificación que lo dejó en el puesto 18 de la parrilla, logró avanzar hasta el puesto 12. En el circuito callejero de Bakú, llegó hasta la Q3 en la previa y finalizó en el puesto 8, sumando valiosos puntos para la escudería británica. Luego tuvo otra gran perfomance tras terminar undécimo en el Gran Premio de Singapur.

Este enorme presente despertó los elogios de Jolyon Palmer, ex piloto británico de la F1 y actual comentarista. El ex corredor de la escudería Renault se rindió ante el joven argentino con un elogioso artículo en el sitio oficial de la Máxima. “Nunca nadie me sorprendió tanto”, manifestó.

“Dije después del impresionante debut de Franco Colapinto en Monza que Bakú y Singapur serían desafíos más difíciles y mejores pruebas para el piloto novato, y digo que ha sobresalido”, comenzó su relato. En su análisis, el ex deportista sostuvo que “a lo largo de tres carreras muy diferentes, Colapinto ha demostrado que su rendimiento en la Fórmula 1 en Monza no fue un éxito pasajero”.

Jolyon Palmer arriba de su Renault en el Gran Premio de Hungría en 2017 (Grosby)

Para el oriundo de Horsham, que estuvo en la escudería francesa durante dos temporadas, el albiceleste “ha demostrado que no sólo tiene velocidad, sino que también es capaz de mantenerla a lo largo de una vuelta larga y técnica. Hasta ahora ha igualado increíblemente bien el ritmo de una vuelta de su apreciado compañero de equipo en Williams, Alex Albon, incluso superándolo en la clasificación de Bakú”.

Según su óptica, esto es una señal “increíblemente alentadora” ya que “tener ritmo es la piedra angular de los resultados en Fórmula 1″. También puntualizó en el buen desempeño en las salidas “En Monza y Bakú sus salidas fueron sólidas y en Singapur, aunque su salida no fue realmente excelente, su primera maniobra en curva fue brillante, ya que su exuberancia juvenil provocó una frenada tardía que se estrelló contra el interior de cuatro autos”.

“Fue una maniobra perfectamente medida. El piloto argentino logró detener el coche en el vértice, no desviarse hacia ningún coche que pudiera estar cerca del exterior y ganó todas esas posiciones, para gran frustración de la pareja Williams del año próximo, Carlos Sainz y Albon, que perdieron”.

No obstante, comentó que “lo único que le falló fue el undercut del mexicano, que se debió en parte a que Red Bull tuvo una parada en boxes superior a Williams, pero también en parte a un pequeño error en la vuelta de Colapinto que le costó un tiempo crítico, por lo que claramente todavía quedan algunos detalles que el argentino debe aprender”.

“No puedo enfatizar lo impresionante que ha sido este inicio de tres carreras para un piloto que nadie esperaba que estuviera en la Fórmula 1 este año. No creo que haya visto nunca a alguien que me sorprendiera con el nivel de sus primeras actuaciones tanto como Colapinto y la lógica dice que debe estar asegurando su futuro en el deporte”, recalcó.

Palmer también analizó el escenario de Colapinto de cara a la próxima temporada, donde a priori asoma como el piloto de reserva de Williams, ya que la escudería británica tiene sus butacas reservadas para el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz, quien llegará proveniente de Ferrari. “Sauber es la última opción viable para Franco el año que viene, pero también parece poco probable que acabe allí, a pesar de la promesa de apoyo de James Vowles. Incluso si acaba pasando un año al margen el año que viene, si sigue haciendo lo que está haciendo durante el resto de 2024, seguramente se abrirá un lugar para él en el futuro”, comentó.

“Siempre es emocionante ver a los novatos llegar y hacerlo bien en la Fórmula 1, y después de una temporada baja en la que, por primera vez en la historia, ningún nuevo logró ingresar a la parrilla, tal vez los vientos del cambio estén favoreciendo al novato una vez más” concluyó.