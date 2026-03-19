Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

El Xeneize será cabeza de grupo y se presentará como el máximo exponente del certamen (Independiente es el único que lo supera en cantidad de trofeos y no se clasificó). Sus inmediatos antecedentes son la final perdida contra Fluminense en el Maracaná en 2023 y la derrota en tanda de penales contra Alianza Lima por la Fase 2 en 2025.

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