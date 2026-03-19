Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Horarios del sorteo:
20.00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
19.00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
18.00 Colombia, Ecuador y Perú
17.00 México
00.00 (viernes) España
*Transmitirán en vivo en Argentina ESPN, Disney+ y las plataformas oficiales de la Conmebol
Boca vuelve a disputar la Libertadores tras la última final perdida y la prematura eliminación del año pasado:
El Xeneize será cabeza de grupo y se presentará como el máximo exponente del certamen (Independiente es el único que lo supera en cantidad de trofeos y no se clasificó). Sus inmediatos antecedentes son la final perdida contra Fluminense en el Maracaná en 2023 y la derrota en tanda de penales contra Alianza Lima por la Fase 2 en 2025.
Así estarán distribuidos los bombos de la Libertadores 2026:
Los clasificados a la Copa Libertadores, país por país:
¡Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de la Copa Libertadores 2026!