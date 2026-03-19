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Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Todo lo que hay que saber en la previa al evento que se llevará a cabo en Asunción. También se sorteará la Sudamericana

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Horarios del sorteo:

20.00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19.00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

18.00 Colombia, Ecuador y Perú

17.00 México

00.00 (viernes) España

*Transmitirán en vivo en Argentina ESPN, Disney+ y las plataformas oficiales de la Conmebol

12:52 hsHoy

Boca vuelve a disputar la Libertadores tras la última final perdida y la prematura eliminación del año pasado:

Boca vuelve al máximo certamen
Boca vuelve al máximo certamen continental

El Xeneize será cabeza de grupo y se presentará como el máximo exponente del certamen (Independiente es el único que lo supera en cantidad de trofeos y no se clasificó). Sus inmediatos antecedentes son la final perdida contra Fluminense en el Maracaná en 2023 y la derrota en tanda de penales contra Alianza Lima por la Fase 2 en 2025.

12:41 hsHoy

Así estarán distribuidos los bombos de la Libertadores 2026:

Los bombos para el sorteo
Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026.
12:40 hsHoy

Los clasificados a la Copa Libertadores, país por país:

Los clasificados a la fase
Los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
12:34 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de la Copa Libertadores 2026!

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