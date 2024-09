Guenther Steiner, ex jefe de Haas en la F1, se rindió ante Colapinto: “Williams se debe preguntar ‘por qué no lo puse antes’”

Guenther Steiner tuvo un alto perfil en la serie "Drive to Survive", que cuenta el día a día de la Fórmula 1

Franco Colapinto ha roto una larga sequía de argentinos en la Fórmula 1, convirtiéndose en el primer piloto de dicha nacionalidad en competir en esta categoría desde 2001. El joven de 21 años ha sido seleccionado para reemplazar a Logan Sargeant en Williams durante el resto de la temporada y en sus tres primeras carreras causó sensación, con maniobras de riesgo, actuaciones sólidas y hasta sumando cuatro puntos en el Gran Premio de Azerbaiján.

En su última carrera en el Gran Premio de Singapur, el pilarense llevó a cabo un adelantamiento arriesgado en la primera curva, ascendiendo al noveno puesto, pero finalmente terminó fuera de los puntos en la 11ª posición, a una vuelta del ganador. A pesar de estar por fuera del top 10, cosechó cuantiosos elogios, y hasta Checo Pérez señaló en plena competencia que es “muy bueno” al verse en dificultades para sobrepasarlo.

En ese contexto, Guenther Steiner, exjefe de Haas, expresó en el canal de YouTube Champ1 su admiración por las presentaciones del joven argentino, señalando que James Vowles, líder del equipo Williams, podría estar lamentando no haber tomado la decisión de sumarlo a la parrilla antes. Steiner aseveró: “Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo”. Afirmó además que “ Vowles se está preguntando ahora mismo ‘por qué no lo puse antes’, entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero”.

Lawrence Barretto, periodista especializado en la Fórmula 1, señaló que la destacada actuación de Colapinto no ha pasado desapercibida para otros equipos en el paddock. Incluso consideró que Helmut Marko de Red Bull podría interesarse en ficharlo. Adicionalmente, el nombre de Colapinto ha sido vinculado con el asiento vacante en Sauber para 2025, y Vowles ha confirmado conversaciones con Audi para conseguirle un contrato de dos años con el equipo, manteniéndolo en la Academia Williams.

No obstante, Colapinto no es el único candidato para el asiento de Sauber. Valtteri Bottas también es considerado para permanecer en su posición actual. Sin embargo, debido a la falta de puntos acumulados por él y su compañero Zhou Guanyu esta temporada, la escuadra ha sugerido la oportunidad de ceder el puesto a un piloto joven en 2025.

En este contexto, se destaca también Gabriel Bortoleto, quien lidera el campeonato de Fórmula 2 y es visto como una fuerte candidatura. Mattia Binotto ha sido visto en conversaciones con Bortoleto en rondas anteriores, lo que sugiere que podría ser una opción más viable para Sauber en la próxima temporada. Esto abre un escenario de futuras posibilidades en el que Colapinto deberá demostrar si puede seguir sorprendiendo y manteniéndose competitivo en la Fórmula 1.

Por lo pronto, las voces elogiosas no cesan. Además de Steiner, Jolyon Palmer, ex piloto británico de la F1 de la escudería Renault y actual comentarista, se rindió ante el pilarense con un artículo en el sitio oficial de la Máxima: “Nunca nadie me sorprendió tanto”. “No puedo enfatizar lo impresionante que ha sido este inicio de tres carreras para un piloto que nadie esperaba que estuviera en la Fórmula 1 este año. No creo que haya visto nunca a alguien que me sorprendiera con el nivel de sus primeras actuaciones tanto como Colapinto y la lógica dice que debe estar asegurando su futuro en el deporte”, recalcó.