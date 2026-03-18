A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026: detalles el evento en Conmebol

A qué hora es el sorteo de fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Conmebol)

La próxima edición de la Copa Libertadores 2026 tendrá como representantes peruanos a Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, quienes esperan el sorteo que definirá sus rivales. En medio de la expectativa, cada club afronta el torneo con un objetivo distinto. Los ‘cerveceros’ desean dejar atrás más de dos décadas sin superar la fase de grupos, mientras la ‘U’ pretende avanzar más allá de los octavos de final, su marca más reciente.

Por su parte, los ‘dorados’ aspiran a repetir la histórica campaña de 2013, cuando alcanzaron los cuartos de final y sorprendieron al continente bajo el nombre de Real Garcilaso. Los hinchas depositan su confianza en el equipo de sus amores, esperando que puedan llegar lo más lejos posible.

Y también habrá representantes en la Sudamericana: Cienciano y Alianza Atlético conocerán a sus contrincantes en el evento deportivo más esperado.

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La fecha para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ha sido confirmada: se celebrará este jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Este evento marca el inicio oficial del camino de los equipos en la competición, generando gran expectativa entre seguidores y clubes.

La transmisión para el público peruano comenzará a las 18:00 horas, el mismo horario que podrán seguir en Colombia, Ecuador, y varias ciudades de Estados Unidos como Miami, Washington D. C. y Nueva York. En Bolivia y Venezuela, la cita será a las 19:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay dará inicio a las 20:00 horas.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 contará con amplia cobertura para los aficionados. La transmisión estará disponible en ESPN para quienes prefieran seguirlo por televisión en América Latina.

Para quienes optan por plataformas digitales, Disney+ ofrecerá el evento en streaming en toda la región. Además, la ceremonia podrá verse sin costo a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores, facilitando el acceso a hinchas de distintos países que deseen seguir el sorteo en línea.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se necesita saber sobre los rivales de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC.

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Universitario de Deportes (Perú).

Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Cusco FC (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Deportivo Independiente Medellín (Colombia), Deportes Tolima (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Barcelona SC (Ecuador).

River Plate estará en el Bombo 1 de la Copa Libertadores

Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing Club, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano , Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Deportivo Recoleta, Juventud, Botafogo, Carabobo y O’Higgins.

Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026