El romántico saludo de cumpleaños de Ailén Cova a Alexis Mac Allister con fotos de la infancia: “Ailu y Ale del pasado estarían felices”

Una de las fotos que subió Ailén para saludar a Alexis en su cumpleaños (Foto: ailencova)

Alexis Mac Allister recibió un nuevo año en Liverpool en compañía de sus vínculos cercanos en el que es, tal vez, el momento más complejo de su carrera por la extraña lesión que sufrió semanas atrás que lo mantendrá lejos de las canchas por un tiempo. Ailén Cova, su pareja, lo saludó por su cumpleaños con un emotivo posteo en redes sociales en el que repasó la historia juntos desde que son niños.

“Feliz cumple amor mío, te deseo toda la felicidad del mundo. Ailu y Ale del pasado estarían felices, te amo”, posteó en su perfil de Instagram. Allí compartió una foto actual en Liverpool y también una serie de 35 imágenes donde se los puede ver juntos desde muy niños hasta en postales de la actualidad.

“¡Muchas gracias amor! Te amo”, le comentó él en el mensaje de redes sociales. Ailén y Alexis decidieron hacer oficial su relación amorosa en mayo de este año durante la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Entre el cierre del Mundial y esa formalización pública, el actual futbolista de los Reds tuvo la lupa de la prensa del corazón sobre sus espaldas ya que en Qatar todavía mantenía una relación con Camila Mayan.

Las fotos de la infancia que subió AIlén (Foto: ailencova)

Sin embargo, la relación entre Cova y Mac Allister es previa a ese noviazgo. Se conocen desde niños, algo que hicieron notar durante los últimos meses con una foto juntos en 2011 y asegurando que no compartían las del 2004 porque se veían “terribles”. Alexis nació en 1998 en Santa Rosa (La Pampa), aunque de niño se vino a vivir a Buenos Aires y allí se unió a las inferiores de Argentinos Juniors donde llegó a debutar profesionalmente.

“¿Si fue una traición? Y... Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No quiero tratar el tema como una pesadilla, porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, había expresado Cami Mayan en una nota con Intrusos cuando se conoció oficialmente la nueva relación de su ex novio

En los últimos días, Ailén expuso el festejo especial que le dedicó el mediocampista en su último gol con Liverpool antes de la lesión que lo sacó de las canchas. “Mi besito, te amo”, escribió ella en su perfil de Instagram tras replicar un posteo de la cuenta partidaria “Thisisanfield” donde se ve el paso a paso del golazo del argentino en el triunfo 4-3 sobre Fulham por la 14ª jornada de la Premier League. Allí se visualiza como el futbolista mira a la tribuna y lanza un beso que estaba dirigido a Cova.

Actualmente, Alexis acumula 20 días de inactividad tras sufrir una lesión el 6 de diciembre en el 2-0 sobre Sheffield United por la 15ª fecha de la Premier League. Gustavo Hamer lo pisó involuntariamente y le generó una extraña lesión: “El otro chico le pisó la rodilla y el tapón atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso. Ahora, tenemos que esperar hasta que el hueso sane y que Maca pueda soportar el dolor, porque es bastante doloroso. Maca es un tipo súper duro, por lo que probablemente tengamos que asegurarnos de que, desde el punto de vista de la infección, no pase nada. Eso es realmente importante. Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos”, explicó el entrenador Jürgen Klopp sobre el tema.

El propio Mac Allister también habló sobre lo sucedido en una nota con Perros por Urbana Play: “Fue una jugada rara, porque un jugador me hace la falta por atrás y cuando caigo el otro sin querer me termina pisando la rodilla. Lamentablemente el tapón traspasó el músculo y llegó al hueso, tengo ahí una pequeña fractura. Tratando de llevarlo con tranquilidad, obviamente que no está bueno para nada y más en este momento que se vienen muchísimos partidos importantes. Pero intentando volver de la mejor forma, es lo más importante”.