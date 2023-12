El reclamo de van Dijk tras el cruce con Países Bajos en el Mundial y los detalles de la extraña lesión que sufrió: las revelaciones de Mac Allister

El diálogo de Mac Allister con van Dijk en Liverpool

Alexis Mac Allister tiene todo para ser un referente para la nueva generación de futbolistas que está surgiendo en el país. Con nacimiento futbolístico en Argentinos Juniors, actualmente tiene un papel trascendental en el Liverpool de Jurgen Klopp y disfruta el mejor momento de su carrera profesional con tranquilidad. Aunque una inusual lesión lo dejó fuera de las canchas para el cierre del 2023, el volante trabaja con el fin de volver a las canchas y hacerse dueño del funcionamiento de los Reds.

La convivencia puertas adentro en el cuadro inglés es positiva y Alexis admitió que suele hablar bastante con el defensor Virgil van Dijk. “De vez en cuando me tira alguna bombita. Me tira: ‘Ustedes fueron los que se querían pelear’. Y bueno... ustedes no son ningunos santos tampoco”, relató entre risas sobre la relación con el neerlandés y el recuerdo habitual de los cuartos de final de la Copa del Mundo que se realizó en Qatar donde Argentina eliminó a Países Bajos por penales luego de empatar 2-2 en los 120 minutos.

Además, se detuvo a explicar su extraña lesión. “Fue una jugada rara, porque un jugador me hace la falta por atrás y cuando caigo el otro sin querer me termina pisando la rodilla. Lamentablemente el tapón traspasó el músculo y llegó al hueso, tengo ahí una pequeña fractura. Tratando de llevarlo con tranquilidad, obviamente que no está bueno para nada y más en este momento que se vienen muchísimos partidos importantes. Pero intentando volver de la mejor forma, es lo más importante”, detalló en charla con Perros que se emite por Urbana Play.

Alexis sufrió una inusual lesión que lo dejó fuera del campo durante fin de año (Foto: Reuters)

Alexis explicó que la Premier League lo ayudó a meterse en la selección argentina y contó al detalle el día que Messi lo defendió en uno de los primeros entrenamientos. “Creo que habíamos ido a España. Todos me decían ‘Colo, Colo’, y en una se me acerca el Kun cuando termina un entrenamiento y me dice: “Che, ¿a vos te molesta que te digan Colo?”. Y le digo: “Mira, gustar no me gusta pero tampoco me voy a enojar. Si me querés decir Colo, está todo bien”. Y se empezó a cagar de risa. Al otro día fuimos a entrenar de nuevo, estábamos haciendo una entrada en calor y todos me empiezan a decir Colo otra vez. Saltó Leo y dijo: ‘Ey no le digan Colo, no ven que no le gusta”. Se ve que el Kun le había contado y Leo la tiró ahí. Ahora algún que otro me dice, se le escapa, pero tampoco es el fin del mundo. No era mi apodo favorito, se lo dije y quedó ahí. Pero fue gracioso como Leo lo tiró adelante de todos”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

LAS OTRAS 7 FRASES DE ALEXIS MAC ALLISTER

• Cómo se tomó la previa de la final con Francia: “Dormí toda la mañana hasta las 11 o 12, que teníamos ya el almuerzo obligatorio, sino seguía durmiendo. Dormí toda la mañana. Me había acostado un poco tarde porque había estado a la noche cortándome el pelo, había que estar prolijo para el partido más importante. Tampoco es que me crece mucho, no puedo estar cortándomelo todos los días, ya me estoy pareciendo a papá. Me corté el pelo, me fui a dormir y me levanté a las 12, 12.30. Después del almuerzo, otra vez a dormir una siestita para estar preparado. No sé, yo siempre lo dije, soy un chico que se pone bastante nervioso antes de los partidos y me cuesta dormir, pero durante ese mes en el Mundial no sé qué me pasó. Quizás estar solo en la habitación... A mí me tocaba con Nico González y justo antes que arranque Nico tuvo la lesión y me quedé solo. No sé, lo viví con mucha tranquilidad. Justo ese día tuve la posibilidad de dormir una siestita. Fue ideal para poder sentirme bien dentro de la cancha”.

• La extensa vuelta y la llegada a Buenos Aires: “Estuvimos varios días que entre el viaje de Qatar a Argentina, tuvimos que ir hasta Roma, bajamos en Argentina y fueron capaz 20 horas. Y de esas 20 horas dormimos dos o tres horas. Estábamos con los chicos e hicimos de todo menos dormir. Nos hidratamos bien, cantamos algunas canciones, inventamos algunas. Un poco de todo. Llegamos a Argentina, tuvimos el recibimiento, habremos dormido 3 o 4 horas y de nuevo el día que paseamos por la ciudad con la gente. Momentos que no vamos a olvidar jamás. La parte más linda de todo esto fue ver la cara de la gente y la forma que nos recibieron, el cariño que nos dieron. Fue lo más fuerte de todo el Mundial”.

• ¿Dimensiona lo que significó ganar el Mundial?: “Creo que todavía no somos muy conscientes, con el paso del tiempo uno se va a ir dando cuenta más de lo que hemos logrado. Tenemos en la cabeza esas imágenes de ver cómo la gente en un momento donde quizás el país no estaba yendo de la mejor forma, la gente estaba sufriendo mucho, para nosotros darles una alegría y haciendo lo que nos gusta fue increíble. Es difícil hoy en día darse cuenta lo que logramos. A los diez días estábamos jugando en nuestros equipos de nuevo, el fútbol entra en una vorágine que es difícil salir, ponerse a pensar en otras cosas”.

• El objetivo de tocar la Copa del Mundo: “Claramente era un sueño. Si me voy al pasado y me pongo a pensar que hace 3 años me tocaba llegar a Inglaterra, a un lugar donde no estaba bien. El primer año para mí fue durísimo, eso te estoy hablando dos o tres años antes de jugar el Mundial. Todo pasó muy rápido”.

Ganar la Copa del Mundo lo llevó del Brighton al Liverpool en un puñado de meses (Foto: Reuters)

• La adaptación a Brighton: “Fue durísima para mí. Desde que salí de Argentina a mí me costó mucho, no me da vergüenza decirlo, sé que a muchos jugadores y a muchas personas les pasa. No es para nada fácil irse del lugar donde uno tiene a su familia, a sus amigos, su cultura, su rutina. Desde ese momento empezó un camino de crecimiento muy fuerte en todos los sentidos. Capaz en ese momento uno no se pone a pensar que en 2 años hay un Mundial y tengo la posibilidad de estar ahí. Era todo lejano, totalmente un sueño. Incluso un mes antes de Mundial que ni sabía si iba a estar o no. Se dio todo tan de repente, de una forma tan linda y buena que se disfruta el doble. Es el claro ejemplo que cuando uno quiere las cosas y las sueña las puede lograr. Algo grandioso en mi vida”.

• Sus ídolos: “No llegue a verlo a Maradona en vivo, nunca quizás pude tenerlo como ídolo o referente. Sí obviamente mi viejo tuvo posibilidad de compartir con él, cuando tenía 6 o 7 años. Mi papá jugaba el showbol con Diego, obviamente que me daba cuenta de lo grande que es Maradona, lo que significa para la gente y demás, pero nunca pude tener esa sensación de ídolo capaz. Sin dudas es una persona que significa muchísimo para nosotros, al igual que Leo. Soy más de la época de Leo, crecí viéndolo jugar en aquel Barcelona que bailaba a todos y era increíble”.

• ¿Cómo es su relación con Messi?: “Esa es otra de las cosas, uno ve tan lejos algunas cosas. Capaz tenía 15 años y cómo se te va a pasar por la cabeza jugar con el mejor del mundo. O tenerlo ahí al lado cuando lo estas viendo por la tele. Después compartir con él es una felicidad y un orgullo. Otra de las cosas que quizás con la vorágine del fútbol uno no se da cuenta, pero en el futuro voy a tener la posibilidad de contarle a mis hijos que jugué con el mejor de todos los tiempos y de la persona que es además. Uno siempre lo ve en la tele, pero también ver la simpleza con la que vive para mi fue la mejor experiencia que tuve. Capaz no soy un chico tan cercano a él, no soy uno que va a esta hablando todo el día con él pero la admiración que tengo por él es gigante. Y más cuando nos ponemos a hablar del Mundial y darme cuenta que él es el gran responsable que seamos campeones del mundo. Es muy fuerte. Otro sueño cumplido de tener a Leo al lado”.