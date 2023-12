Jürgen Klopp encendió la alarma sobre la lesión de Alexis Mac Allister: “Atravesó prácticamente el músculo, nunca antes lo había visto”

Alexis Mac Allister podría volver antes de fin de año (Reuters)

Las noticias alrededor del cuadro de Alexis Mac Allister no son esperanzadoras. El futbolista que se lesionó la semana pasada en el triunfo del Liverpool ante Sheffield United por la Premier League no parece ser víctima de una lesión más preocupante de lo que se preveía hace apenas días y así lo confirmó el entrenador del equipo inglés, Jürgen Klopp, en rueda de prensa este jueves.

“El otro chico le pisó la rodilla y el tapón atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso. Ahora, tenemos que esperar hasta que el hueso sane y que Maca pueda soportar el dolor, porque es bastante doloroso. Maca es un tipo súper duro, por lo que probablemente tengamos que asegurarnos de que, desde el punto de vista de la infección, no pase nada. Eso es realmente importante”, comentó el técnico alemán. “Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos”, agregó en tono preocupado.

La dolencia surge a raíz de un pisotón que sufrió por parte del jugador Gustavo Hamer en el arranque del partido. Pero, Mac Allister no abandonó el césped hasta los 12 minutos del complemento, instante hasta el que continuó jugando con una venda en su rodilla izquierda.

Al ser consultado por el regreso del ex futbolista de Argentinos Juniors, Klopp no quiso apresurarse: “Espero que no tarde tanto, me gustaría decir que es día a día. Quizás podría jugar el próximo partido, pero no estará preparado para eso también. Espero que en los próximos tres o cuatro días dé grandes pasos y luego veremos”.

*Así fue la lesión de Alexis Mac Allister

De tener una buena evolución, tal vez podría volver a jugar antes del final del 2023, más precisamente después de Navidad, el martes 26 de diciembre, cuando los Reds visiten al Burnley por la fecha 19 de la Premier League. Si no llega a esa jornada, la alternativa es el martes 1° de enero de 2024, cuando Livepool reciba al Newcastle. El volante, que había redondeado una gran temporada en el Brighton y además se ganó la titularidad en la selección argentina que se consagró en Qatar, fue adquirido por el conjunto rojo en 40 millones de euros, que pueden alcanzar los 60 de acuerdo a las variables.