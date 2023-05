Alexis Mac Allister presentó oficialmente a su nueva novia en la boda de Lautaro Martínez: su mensaje en las redes

Alexis y Ailén, con el Lago di Como de fondo

Sin lugar a dudas, la temporada de Alexis Mac Allister estará marcada por la consagración en el Mundial de Qatar con la selección argentina, pero el mediocampista se despidió recientemente del Brighton (Liverpool es uno de los más interesados en su fichaje) como el máximo goleador del equipo en la Premier League y, mientras espera sumarse en los próximos días a la selección argentina para la gira asiática contra Australia e Indonesia, aprovechó para asistir a la celebración de casamiento entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Un evento en el que presentó oficialmente a su nueva pareja, Ailén Cova.

El talentoso volante de 24 años fue uno de los 120 invitados a la ceremonia desarrollada en el lujoso Villa d’Este, un complejo cinco estrellas en la zona del lago de Como. Es una antigua residencia de la realeza del siglo XVI, totalmente modernizada, en la que hay 10 hectáreas de jardines con vista al imponente lago. En compañía de Cova, Mac Allister se unió a sus compañeros en la Albiceleste, debido a que Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Emiliano Dibu Martínez, Joaquín Correa, Gerónimo Rulli y Nicolás González también disfrutaron de la celebración junto a sus respectivas parejas.

Además, el futbolista realizó una publicación en sus historias de su cuenta personal de Instagram, donde lo siguen casi cinco millones de personas, en la que posó junto a Ailén de espaldas al lago y alumbró la publicación con un emoticón de un corazón en la parte superior de la instantánea. Esta es la primera vez que la figura con pasado en Argentinos Juniors y Boca Juniors hace mención a su vida íntima a través de sus redes sociales después de su separación con Camila Mayan. Sin embargo, ya se habían visto en público, porque habían ido a la fiesta de los campeones del mundo, desarrollada en el predio de la AFA en Ezeiza durante marzo pasado.

Este vínculo amoroso nació después del título logrado en tierras qataríes. En medio de esa alegría, Alexis Mac Allister cortó su relación de cinco años con Mayan y este lunes formalizó a su flamante novia, quien era su mejor amiga antes de la última ruptura. Más allá de que el lazo finalizó, el futbolista continúa ligado con la anterior mujer de su vida. Al haber dejado de convivir en Inglaterra, se reparten la custodia de Kim, la perrita con la que ambos vivían. Debido a esto, la mascota viajó este fin de semana a Buenos Aires para compartir tiempo con su dueña, quien visibilizó esta situación en sus redes con diferentes videos y fotos junto a ella.

Este martes, fue la propia Camila Mayan quien ofreció distintas impresiones sobre el final de la unión. “¿Si fue una traición? Y... Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No quiero tratar el tema como una pesadilla, porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, manifestó en charla con Intrusos.

Además, contó que recibió mensajes de apoyo y declaró cuál es su nueva vida después de su alejamiento del hijo del ex lateral de Boca y Ferro: “Me dedico a ser influencer de moda. Para haber arrancado hace tan poco, creo que me está yendo bien. Es algo que lo tengo que ir manejando y viendo cómo se va desarrollando. Ojalá que siga así de bien, pero es algo que quería hacer hace un montón de tiempo. No sé por qué no lo hacía, pero no me terminaba de soltar ni encontraba el momento. Me daba vergüenza”.

La imagen de Camila Mayan con Kim, la perra que comparten con Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Emiliano Dibu Martínez, Joaquín Correa, Gerónimo Rulli y Nicolás González asistieron a la celebración de casamiento de Lautaro Martínez

Seguir leyendo: