El dardo de Chiqui Tapia a Mbappé tras la consagración de Uruguay en el Mundial Sub 20

Lusail Stadium, Lusail, Qatar - 18 de diciembre de 2022 Kylian Mbappé de Francia recibe su medalla de finalista por parte del presidente francés Emmanuel Macron mientras la Asociación Argentina de Fútbol Claudio Fabián Tapia mira durante la ceremonia de entrega de trofeos (REUTERS/Hannah Mckay)

La consagración de Uruguay en el Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina no hizo más que reavivar la polémica que se disparó hace unos meses por las palabras de Kylian Mbappé, referente de la selección de Francia. Por supuesto, que La Celeste haya conquistado el título ante Italia no es un dato menor, porque se repitió lo que ocurrió en la última Copa del Mundo de Qatar, que Argentina le ganó a Francia.

Te puede interesar: Los mejores memes del título mundial de Uruguay: las “5″ estrellas, el recuerdo de Mbappé y el incómodo momento de Roberto Baggio

Sobre esto se refirió Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. Pero, ¿cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel”, fue el dardo que el Chiqui le envió al francés.

El dardo del Chiqui Tapia a Mbappé tras la coronación de Uruguay en el Mundial Sub 20

Bien vale recordar cuáles habían sido las palabras del ídolo y goleador del París Saint-Germain. Fue en mayo de 2022 cuando el delantero menospreció el fútbol sudamericano y explicó por qué una selección europea podría ganar el Mundial que se iba a disputar en pocos meses en tierras árabes.

Te puede interesar: Fue a abrazar a su compañero, se patinó y derrumbó a un fotógrafo: el blooper en el festejo del gol de Uruguay ante Israel

En medio del contexto por su reciente renovación con el PSG, Mbappé además de hablar de su continuidad, también dedicó una reflexión a la Copa del Mundo que se avecinaba. En diálogo con el medio TNT Sports Brasil, opinó sobre quiénes son los candidatos a ganar el trofeo más anhelado por todos.

“Francia, desde ya”, aseguró el joven delantero entre risas, al ser consultado sobre quiénes son sus cinco candidatos a alzarse con la Copa. “Creo que Brasil también es un buen equipo, pero hay varios equipos europeos también”, remarcó. “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, afirmó Mbappé, quien iba a defender el título que conquistó en Rusia 2018.

Kylian Mbappé habló del fútbol sudamericano

Al mismo tiempo, consideró que, “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Te puede interesar: 21 fotos de la consagración de Uruguay en el Mundial Sub 20 y la fiesta celeste en La Plata

Vale aclarar que el último equipo sudamericano que se había consagrado campeón en una cita mundialista fue Brasil en la edición de Corea-Japón 2002. En los siguientes 20 años, Italia, España, Alemania y Francia fueron los que se alzaron con la Copa, y solo Argentina había logrado acceder a una final (en 2014).

Seguir leyendo: