Quiénes son los 5 argentinos que acompañarán a Lionel Messi en el Inter Miami: de la joven promesa Sub 20 a un ídolo de Racing y San Lorenzo

Nacido en Miami, próximamente deberá optar por Argentina o Estados Unidos para el fútbol de selecciones (Foto: USA Today)

La decisión de Lionel Messi es pública: jugará en el Inter Miami en la próxima temporada. La Pulga abandonó el París Saint Germain y, luego de varios días de intensas negociaciones, decidió que el mejor paso tanto para él como para su entorno es mudarse a Estados Unidos. La Major League Soccer vivirá una verdadera revolución y el astro argentino tendrá la difícil de tarea de ayudar a un equipo que viene de salir último en su grupo. Dentro de los talentos del plantel, que seguramente vivirá una profunda reconstrucción, está la gran promesa del cuadro rosa: Benjamín Cremaschi.

Te puede interesar: Lionel Messi explicó por qué no retornará a Barcelona

Nacido en la ciudad de Miami el 2 de marzo de 2005, el joven de 18 es es hijo de Pablo Cremaschi, un ex jugador de Los Pumas de 1992 a 1995 y de Jimena Lara. Además, dos de sus tres hermanos también nacieron en Argentina y la doble nacionalidad es una realidad dentro de la familia. Es más, el mediocampista recibió el llamado de Javier Mascherano en el pasado mes de diciembre para representar al país en el Sudamericano pero no pasó el recorte final del Jefecito. Con constantes viajes al territorio nacional, ahora tendrá la influencia de Messi para elegir la camiseta celeste y blanca sobre la del combinado norteamericano.

El pasado mes de noviembre, Benjamín firmó su primer contrato profesional luego de liderar al equipo Sub 17 del club, que es dirigido por Federico Higuaín, en la conquista de la Generation Cup y de ser incluido en el equipo MLS Next All-Star. Al mismo tiempo, se destacó con las selecciones juveniles de Estados Unidos. Durante la mayor parte de 2022, estuvo con la Sub 19 y, a finales de año, fue invitado a jugar con la Sub 20 en forma de sparring para ayudar a la mayor con la preparación antes de la Copa del Mundo.

Pablo Cremaschi (derecha) junto a Federico Méndez en la gira de 1992 de Los Pumas donde debutó

Recibió ofertas de varios clubes para avanzar en su carrera pero confió en el proceso del Inter Miami y se quedó. “Tuve oportunidades de ir a otros sitios, pero nada me convenció. No quería dejar mi ciudad. Sinceramente, es un honor poder representar al club. Estoy muy feliz por mi camino, pasar por la academia y vivir estas experiencias. Es algo que de niño esperaba y finalmente llegó”, explicó a la hora de estampar la firma que lo une hasta fines de 2025.

Te puede interesar: Aseguran que Inter Miami presentó una oferta por Lionel Messi

A principios de marzo Cremaschi apareció por primera vez en la máxima categoría durante una derrota por 1-0 ante el New York City. Ante el duro momento que atraviesa el club en el torneo, se ganó la titularidad a base de buenos rendimientos y acumula un total de 687 minutos dentro del campo de juego en 12 partidos, de los cuales en ocho fue titular.

Benjamín vivió toda su vida en Miami pero sus padres son de la ciudad de Mendoza. Creció en el sur de Florida inmerso en la cultura argentina y el español es su primera lengua. De pequeño volvía a Argentina dos veces al año para visitar a su familia y seguir absorbiendo la cultura albiceleste. Durante su estancia el territorio nacional en diciembre, fue testigo de las celebraciones de la gente por la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Titular en el equipo, su característica box-to-box lo vuelve un jugador codiciado en el mercado (Foto: USA Today)

Ahora Cremaschi está a las puertas de tomar una importante decisión al principio de su carrera: tanto Argentina como Estados Unidos siguen interesados en su talento. En primera instancia prefirió tomarse su tiempo para inclinarse por una camiseta. Benja sigue en contacto regular con ambas federaciones, pero está claro que, para que pueda ser convocado en el futuro con cualquiera de los dos países, por no hablar de tomar una decisión, todo empezará por triunfar en el Inter Miami. Y jugar con Lionel Messi es el primer paso en esa dirección.

Te puede interesar: El detrás de escena de la llegada de Messi al Inter Miami: el plan económico de la MLS, reunión de estrellas y la mirada al Mundial 2026

Además dentro del plantel hay dos argentinos más. El primero es Franco Negri, quien arribó al club a inicios de 2023 proveniente de Godoy Cruz. El lateral izquierdo surgió en San Lorenzo y tuvo breves pasos por Quilmes, Independiente Rivadavia, Belgrano, Newell’s y el Bodeguero antes de pegar el salto a Estados Unidos.

El segundo es Nicolás Stefanelli que llegó también a principios de años para tapar el lugar que dejó Gonzalo Higuaín tras su retiro del fútbol profesional. Sus primeros pasos en el deporte fueron con la camiseta de Defensa y Justicia donde no logró tener rodaje. Fue cedido a Villa Dálmine y siguió con una experiencia internacional en el AIK Solna de Suecia que compró su pase. Allí fue cedido al Anothosis de Chipre, a Unión La Calera de Chile antes de finalmente se vendido al club de David Beckham.

Y también hay argentinos en el cuerpo técnico: uno es Javier Morales, ex enganche de Arsenal y Lanús, que hoy oficia de orientador interino a la espera del principal, que reemplazará al despedido Phil Neville. El otro es Sebastián Saja, campeón con San Lorenzo y Racing y ex selección argentina, que trabaja como entrenador de arqueros.