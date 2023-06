“Tomé la decisión de ir a Miami”: Lionel Messi contó que irá a la MLS de Estados Unidos

Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter Miami

Lionel Messi tomó una decisión sobre su futuro luego de la salida del París Saint Germain: jugará en el Inter Miami de la MLS que tiene como presidente al ex jugador inglés David Beckham. El futbolista rosarino que cumplirá 36 años en los próximos días no pudo concretar su regreso al Barcelona y optó por el torneo de Estados Unidos para continuar su carrera, a pesar de que también tenía una oferta histórica de Arabia Saudita.

“Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, dijo en una entrevista conjunta con los diarios Sport y Mundo Deportivo. Y agregó: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”.

El elenco que viste de rosa fue fundado en el 2018, pero empezó a participar formalmente en la MLS en la temporada 2020. En estos cuatro años de competencia en la liga norteamericana, el Inter Miami tuvo entre sus filas a otros jugadores argentinos como Gonzalo Higuaín (2020-2022) o el defensor que actualmente milita en Boca Juniors Jorge Nicolás Figal (2020-2021).

En su flamante equipo se encontrará con otros compatriotas como Franco Negri (un defensor de 28 años que surgió de San Lorenzo y arribó desde Godoy Cruz), el ex atacante de Defensa y Justicia Nicolás Stefanelli (28 años, viene de jugar en AIK Estocolmo de Suecia) o el juvenil Benjamín Cremaschi. Este último caso es el más llamativo, ya que con 18 años nació en Estados Unidos y surgió de las inferiores del Inter Miami, pero es hijo del ex jugador de Los Pumas Pablo Cremaschi y fue citado a la Sub 20 de Javier Mascherano a fines del 2022 antes del Sudamericano de la categoría.

El combinado que tiene a Beckham como cara visible lleva varios años de seducción para intentar fichar al capitán de la selección argentina, que hace apenas unos meses estuvo en esa región para disputar un amistoso contra Honduras que sirvió como preparación para el Mundial de Qatar. Inclusive, antes de marcharse, fue a comer cenar con sus compañeros a un restaurante del lugar.

Lionel Messi con David Beckham y Marco Verratti semanas atrás en un entrenamiento de PSG

Hace más de dos años, Messi había reconocido en una entrevista con el medio español La Sexta que tenía intenciones de instalarse en territorio norteamericano con su familia en un futuro. “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, de vivir la vida ahí. Me gustaría, después si pasa o no, no lo sé”, deslizó por entonces. Y hace apenas tres meses, durante un entrenamiento del PSG, Leo se cruzó con Beckham, quien estuvo de visita por las instalaciones de su ex club.

Se espera que la franquicia con sede en Miami inicie un proyecto deportivo de profundos cambios ante este arribo del argentino, ya que actualmente tiene un entrenador interino (el argentino Javier Morales) tras la salida de Phil Neville por malos resultados: el equipo perdió cinco de los últimos seis juegos y marcha último de la Conferencia Este.

Mientras suena Gerardo Martino como posible sucesor del DT inglés, Messi desembarcará en el país que organizará la próxima Copa América en el 2024 (con países de Conmebol y Concacaf) y también será una de las tres sedes del Mundial 2026 junto con México y Canadá.

Leo, que negoció su retorno al Barcelona sin suerte por la delicada situación financiera de la entidad española, viene de disputar los últimos dos cursos deportivos con la camiseta del PSG de Francia con 75 presentaciones (73 como titular) con 32 goles y 34 asistencias entre todas las competencias.

Lionel Messi jugó en septiembre del 2022 un amistoso ante Honduras en el Estadio Hard Rock de Miami (Foto: Reuters)

Sin embargo, su nivel más destacado se vio con la camiseta de la selección argentina tras obtener la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar a finales del año pasado. Su llegada a territorio norteamericano, entonces, se daría tras la nueva gira amistosa que afrontará con la camiseta Albiceleste en Asia: chocará con Australia en China (15/6) y se topará con Indonesia en Yakarta (19/6).

Messi arribará a un certamen totalmente distinto. La MLS se divide en dos conferencias (Este y Oeste) con 15 franquicias por lado y sin descensos. Miami está en la misma zona con Cincinnati, Nashville, Philadelphia Union, New England Revolution, Columbus Crew, Atlanta United, DC United, Orlando City, Charlotte, Montréal, New York Red Bulls, Toronto, New York City y Chicago Fire. El nuevo club de Leo también forma parte de la US Open Cup, un certamen con equipos de las diversas divisionales del país con similitudes a la Copa de Francia, la Copa del Rey de España o la Copa Argentina, por citar algunos ejemplos.

No es un detalle menor que Lionel tiene contrato vigente con el PSG hasta el 30 de junio, más allá de que ya no está involucrado en el día a día de la entidad parisina. Salvo algún cambio legal de última hora, se debería unir formalmente al Inter Miami a partir de julio. La grilla de partidos indica que el sábado 1 de julio recibirá por el torneo local al Austin (20.30), luego enfrentará a Columbus Crew el martes 4 y después visitará al DC United el sábado 8.

Muchas miradas ya están puestas en el duelo ante Cruz Azul por la League Cup, un certamen que confronta a las instituciones de la MLS y la Liga Mexicana desde el 2019. El Inter Miami está en el grupo Sur 3 junto con Atlanta United y Cruz Azul: el estreno será contra los mexicanos el viernes 21 de julio como visitante y cuatro días más tarde, el martes 25, recibirán en el Venue DRV PNK Stadium por este mismo campeonato al Atlanta.

Actualmente, en la liga de Estados Unidos se destacan algunos argentinos como es el caso del ex delantero de Banfield Julián Carranza, (Philadelphia Union), el ex Huracán Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes), el ex Boca Luciano Acosta (Cincinnati), el atacante que brilló en River Plate Sebastián Driussi (Austin FC) y el campeón del mundo con Argentina Thiago Almada (Atlanta United).

El primer video del Inter Miami tras la confirmación de Messi

