Cómo vive la “barra argentina” del Inter Miami, nuevo hogar de Messi: los encuentros con Beckham y “la fiesta” que molesta a las otras hinchadas

Edgardo “Cachito” Cascardo, el encargado de la fiesta de la hinchada Argentina para la Copa América en Estados Unidos

“Para la Copa América y el Mundial estamos preparando algo muy loco. Cuando vino Argentina acá llevamos un motorhome, un grupo de cumbia y nos quedamos bailando después del partido. La idea ahora es hacer algo parecido, pero mucho más grande, porque al ser campeones del mundo todos tienen más ganas de hacer cosas y de mi lado estamos listos para que pase todo por los pibes de Miami”, cuenta Edgardo “Cachito” Cascardo, el argentino hincha del Inter de Miami, cumplirá el sueño de alentar en primera persona a Lionel Messi ya que confirmó que seguirá su carrera en la Major League Soccer.

Se prepara para varios eventos del seleccionado: las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América 2024 y, más allá en el tiempo, el Mundial 2026 donde intentará defender la corona. De cara a esos compromisos, la afición argentina aguarda con expectativas cada presentación de Lionel Messi y compañía, y en la ciudad de Miami no es la excepción. Cascardo ya planifica el recibimiento para los campeones, desde que la CONCACAF y CONMEBOL llegaron a un acuerdo para organizar Copa América 2024 conjuntamente en Estados Unidos, mientras que la Copa del Mundo del 2026 también se llevará a cabo en dicho país, junto a México y Canadá.

Fiel a su pasión, Cascardo fue uno de los líderes de la hinchada argentina que asistió Mundial y culminó con la obtención de la tercera estrella para Argentina. Recuerda que después de la derrota ante Arabia Saudita se empezó a hablar por las redes para que los hinchas argentinos se congregaran detrás de uno de los arcos de cada estadio donde se presentara la Scaloneta.

Cachito junto a un compañero de la hinchada del Inter Miami

“Le metimos a los bombos, el aliento fue increíble, la gente no lo podía creer, a los jugadores les llegó a morir en el partido ante México y ahí se empezó a armar el descontrol”, contó Cascardo con evidente nostalgia.

Cachito estuvo presente en todos los compromisos de su selección, pero lo que vivió en el último encuentro ante Francia, con la posterior consagración de la albiceleste, no lo olvidará nunca más en su vida. “Para la final llevamos 80 kilos de cotillón, pero nos dejaron entrar la mitad porque no entienden el folclore. A mí se me relacionó con “Chiqui” Tapia –Claudio, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)-, pero todo salió de mi bolsillo”, aseguró.

Su llegada al Inter Miami

Cascardo es uno de los líderes de la hinchada más fuerte del equipo del Sur de la Florida denominada Vice City, que en su mayoría está conformada por fanáticos argentinos. Debido a su experiencia adquirida en las tribunas de su país, donde es hincha del Club Atlético All Boys, es consciente de que aún existen diferencias “abismales” con las hinchadas argentinas. “Acá en la tribuna no existe la violencia, la gente mira el partido tomando una cerveza o whisky, es más show que lo que se vive en Argentina”, explicó en diálogo con Infobae.

Si bien es una realidad que no suelen registrarse peleas en los estadios más importantes de la MLS, Cascardo se refirió a algunos encontronazos con simpatizantes de Nashville SC. “Cuando quedamos afuera de los playoffs, nos cruzamos con unos mexicanos en el estacionamiento, pero vino la policía y se dispersó un poco la cosa”, dijo.

En este sentido, Cachito cree que molesta un poco el Inter porque sus hinchas son mayormente latinos, y muestran una gran pasión, llevan bombos, trompetas, hacen una gran “fiesta” y en eso radica un poco el enojo.

La barra denominada Vice City

La diferencia de cómo se vive el fútbol en la MLS y en Argentina

Alejado de las tribunas argentinas y de su amado All Boys, “Cachito” reconoció que el fútbol se vive de una manera muy distinta en Estados Unidos y en su país de origen, ya que en el gigante norteamericano “las leyes se cumplen”. “No hay forma de que pase acá lo que pasa en Argentina, puede pasar algo, un encontronazo chiquito, pero acá las leyes se cumplen, acá le pegás a alguien, tenés una denuncia y la MLS te suspende por un año por nada, y si no vas preso”, detalló.

Cascardo cree que en Argentina se crían violentos y ya desde la infancia se ve a los barra bravas como “superhéroes”: “Los jefes de la barra son vistos como ídolos”, y justifica que “es normal que haya peleas, estamos destinados a pasarla mal toda la vida”.

Aunque sí dijo que tuvo algunos enfrentamientos con otras hinchadas del fútbol argentino, nunca vio nada que pase a mayores: “Nunca vi un muerto, nada más que piedras, trompadas, me parece un montón poner en juego mi libertad por un equipo de fútbol”.

Edgardo Cascardo y David Beckham

El día que conoció a David Beckham

El astro inglés es uno de los propietarios del Inter Miami y en repetidas oportunidades se mostró muy cercano a la hinchada. Y Cascardo tuvo el privilegio de conocerlo en persona. “El encuentro con David se dio varias veces, él nos quería conocer, nos citó un día en el club cuando la cancha de Fort Lauderdale recién se empezaba a hacer, veía lo que estábamos haciendo y se mostró muy contento”, le contó a este medio.

El 1° de marzo de 2020, el Inter Miami debutó oficialmente en la MLS. Fue de visitante, ante Los Ángeles FC, y allí volvió a encontrarse con Beckham. “Éramos como 200 hinchas y cayó con una camioneta gigante, entró al bar, muy buena onda, se sacó fotos con todos, un loco (risas), se quedó cantando con nosotros y después se fue tranquilo”, recordó.

Cascardo explicó que no le costó mucho lograr una buena relación con los futbolistas del Inter Miami, principalmente con sus compatriotas que pasaron por el club: Nicolás Figal, Matías Pellegrini y Leandro González Pirez, entre otros.

Estos futbolistas llegaron cuando el club no tenía las instalaciones que tiene hoy, “estaban medio perdidos, salimos a navegar, a pasear, y yo los ayudaba a que no olvidaran sus costumbres y los valores con los que nacieron, como el asadito, el mate…”, rememoró entre risas pícaras.

