El detrás de escena de la llegada de Messi al Inter Miami: el plan económico de la MLS, reunión de estrellas y la mirada al Mundial 2026

Desde que comenzaron los rumores sobre que Lionel Messi no iba a continuar en el PSG, el mundo del fútbol se conmocionó tras conocerse que emigrará al Inter Miami de la MLS. Cuando parecía que las chances de regresar al Barcelona se acrecentaban, la situación económica del club culé tiró por la borda el sueño de miles de fanáticos en España y en otras partes del mundo.

Te puede interesar: Mientras la chance de Barcelona se disipa, Lionel Messi se acerca a Inter Miami

Ahí entraron a jugar otras opciones para el astro rosarino. Más allá de la multimillonaria oferta que provino de Arabia Saudita, el otro que tocó la puerta fue un viejo conocido. El Inter Miami, la franquicia de David Beckham en la Major League Soccer, se postuló como candidato para la familia Messi.

En las últimas horas, el medio The Athletic dio detalles del plan que formuló la organización del fútbol en los Estados Unidos para lograr el desembarco de Messi y que contó con dos empresas aliadas para impulsar el desembarco del argentino. En el artículo firmado por los periodistas Paul Tenorio, Felipe Cárdenas y Pablo Maurer, la participación de las firmas Apple TV+, plataforma de streaming de la compañía de tecnología, más Adidas, uno de los gigantes de la indumentaria deportiva en el mundo, aceptaron sumarse al proyecto.

Te puede interesar: Aseguran que Inter Miami presentó una oferta por Lionel Messi

En el caso del sistema de televisión paga, el artículo subraya que la entidad y la empresa discutieron ofrecerle a Messi una parte de los ingresos con los nuevos suscriptores de la MLS Season Pass, el paquete de transmisión de la liga en Apple TV+. Ambas partes están de acuerdo en que una potencial presencia del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar de Messi sería una “bendición”. Cabe destacar que Leo aseguró que tiene decidido irse a Miami, pero aclaró en una entrevista con los medios catalanes Mundo Deportivo y Sport: “Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”.

Hay que destacar que Apple y la MLS firmaron un acuerdo de 10 años y 2500 millones de dólares hace sólo unos meses. Además de esto, Apple dio a conocer el estreno de una serie documental de cuatro capítulos que mostrará las cinco apariciones del histórico 10 de Argentina en las Copas del Mundo. El programa se transmitirá justamente por Apple TV+.

Messi es jugador Adidas desde 2006 (Photo by Jan Pitman/Getty Images for Adidas)

Más allá del aporte que significaría para la Major League Soccer el desembarco del ex jugador del PSG, la otra empresa que entra en juego es una que tiene relación directa con el futbolista que está próximo a cumplir 36 años. Adidas, quien viste al argentino antes de que se convirtiera en una sensación mundial, es el otro aliado en este plan de seducción.

Te puede interesar: Lionel Messi explicó por qué no retornará a Barcelona

La compañía alemana fundada a mediados del siglo XX es uno de los patrocinadores corporativos más importantes de la liga estadounidense. El medio explicó que con la idea de atraer a Messi, le ofrecieron al rosarino un acuerdo de participación en las ganancias en conjunto con el gigante de indumentaria. ¿Qué significa esto? El jugador recibirá una parte de cualquier aumento en las ganancias de la marca como resultado de su participación en la MLS.

En relación al vínculo entre Messi, la empresa de ropa y la competición, hay que destacar que la marca se asoció con la Major League Soccer desde sus comienzos en 1996. Fue a principios de este 2023 cuando se firmó una renovación del vínculo hasta 2030 por unos 830 millones de dólares. Adidas le suministra la indumentaria a las 29 franquicias que son parte del torneo, además de diseñar el balón oficial y es el patrocinador del calzado de la liga. Como ya se conoce, Leo tiene relación con la empresa alemana desde 2006 y en 2017 firmó un contrato “de por vida” con la marca.

La tercera pata de este proyecto está en línea con lo estrictamente futbolístico. Después del despido de Phil Neville como entrenador, la franquicia que dirige Beckham tendría en la mira a Gerardo Tata Martino como el próximo líder del proyecto. El rosarino, que comparte junto a Messi el amor por Newell’s, viene de ser el seleccionador de México en la última Copa del Mundo y desechó convertirse en técnico de Boca Juniors hace algunas semanas.

El ex técnico de la selección argentina y Barcelona, los dos lugares en los que compartieron espacio, podría ser otro método más de seducción para el futbolista. Javier Morales es hoy el DT interino de un equipo que marcha en el último puesto de la Conferencia del Este con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas. En 16 partidos, cayó 11 veces.

Martino y Messi podrían reencontrarse en el Inter Miami

“MLS es mi debilidad”, expresó Martino en una entrevista con The Athletic en los últimos meses en la que destacó su anterior paso por la competición. “Fui parte de un proyecto extraordinario con Atlanta United que tenía una dirección clara, mucha comunicación y objetivos similares que se establecieron muy rápido y se ejecutaron. Después de entrenar en la MLS, me atrajo. Me gusta la liga. La posibilidad de volver a la MLS siempre está ahí”.

A partir de su desembarco en EEUU, habrá que ver qué decisiones tomarán varios de los laderos que tuvo Messi en su exitoso ciclo en el equipo culé. Por ejemplo, dos amigos como Sergio Busquets y Jordi Alba, que se despidieron recientemente de la institución, están libres. ”Cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos y de qué iban a hacer pero nunca en ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos”, afirmó Messi en la reciente nota que realizó.

¿Podría llegar Luis Suárez? Si bien su presente en Gremio es bueno, el delantero tendría una cláusula de salida que podría activar en cada ventana de mercado de pases por sí busca emigrar a otro destino.

Todo con vistas a dos mega eventos que el territorio estadounidense será sede. La Copa América 2024, con la incorporación de los seleccionados de Concacaf, sumado al Mundial 2026 en el que Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de encuentros (organización con Canadá y México) y en el que, muchos se ilusionan, podría ser el momento elegido para su retiro definitivo del fútbol.

Seguir leyendo: