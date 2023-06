“El jugador libre más codiciado” y “la superestrella del fútbol”: así reaccionaron los medios del mundo ante el desembarco de Messi en el Inter Miami

Los principales diarios del mundo reaccionaron al anuncio de Lionel Messi

Lionel Messi continuará su carrera en Inter de Miami, de la Major League Soccer, en principio por dos temporadas, y será la cara visible del Mundial de los Estados Unidos 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España. “No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”, afirmó el rosarino en una nota con los medios españoles. “Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, añadió.

El otro camino era el fútbol árabe, donde sobraba dinero pero faltaba convencimiento por parte del rosarino y su familia de irse a un país diferente en su cultura, más allá que es embajador deportivo. El equipo que tiene al inglés David Beckham como dueño hizo todo lo posible para seducirlo, desde el estilo de vida hasta un proyecto deportivo desde mitad de año con posibles refuerzos de jerarquía y la llegada de un entrenador de talla internacional -suena Gerardo Martino-. En la actualidad hay tres argentinos Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia), Franco Negri (ex Belgrano de Córdoba) y Benjamín Cremaschi (convocado al Sub-20).

El argentino vestirá de esta manera su tercera camiseta en el profesionalismo luego de su paso por París Saint-Germain, a donde llegó con todas las luces y se marchó entre las sombras por la falta de amor y el exceso de críticas por parte de la prensa y los hinchas parisinos. Por supuesto, fue un impacto a nivel mundial y la noticia recorrió los principales portales deportivos del planeta.

El Nuevo Herald

“Oficial: Lionel Messi jugará la próxima temporada en el Inter Miami CF”, indicó el Nuevo Herald de Miami que además compartió el video donde el argentino cuenta por qué rechazó las otras ofertas. “El paquete ofrecido por el Inter que incluye ofertas ofrecidas por Apple, Adidas y la propia MLS contribuyeron a inclinar la balanza a favor del equipo de David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas en la Capital del Sol”, remarcó el diario local.

The New York Times, en tanto, tituló: “Lionel Messi, el jugador libre más codiciado del fútbol mundial, opta por Miami”. Y en su tapa agregó: “Días después de anunciar que no retornaría al París Saint Germain, Messi, el héroe mundialista de Argentina, dijo que su próxima parada será el inter Miami”.

The Washington Post, por su parte, publicó: “Lionel Messi, la superestrella del fútbol argentino que entra en el crepúsculo de una carrera extraordinaria destacada por un Campeonato del Mundo en el invierno pasado, planea firmar con Inter Miami en Major League Soccer. Messi, siete veces jugador mundial del año y uno de los mayores talentos de la historia del fútbol, dijo el miércoles a Mundo Deportivo en España: “Tomé la decisión de irme a Miami. Todavía no he cerrado [el contrato] al 100 por ciento. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino”.

The New York Times

The Washington Post

Los medios españoles, como La Vanguardia, hicieron hincapié en la “complicada y traumática” salida de Messi del Barcelona en 2021 y que esto “hizo mella” en el futbolista. “Esta vez, aunque se ilusionó con su posible regreso, el argentino quiso decidir su futuro con tiempo y sin presión. Sus tiempos y los del FC Barcelona no coincidían. Finalmente se decantó por la vía americana. El proyecto familiar del Inter de Miami le ganó la partida a la multimillonaria oferta de Arabia Saudí y a su deseo de regresar al Barça. El crack de 36 años, que firmará para las tres próximas temporadas con el equipo de David Beckham, explicó su decisión en declaraciones a Mundo Deportivo y a Sport realizadas desde París”.

Mundo Deportivo, al que le brindó una entrevista exclusiva con el anuncio oficial, tituló: “No vuelvo al Barca, me voy al Inter Miami”. Mientras que Marca enfocó sus publicaciones en los motivos por los cuales Messi rechazó al Barcelona. “Hace unos días, el PSG confirmó que Messi no seguía en París y varios clubs intensificaron los contactos para ficharle, pero finalmente ha sido el Inter de Miami el que se ha hecho con los servicios del internacional albiceleste, como él mismo ha desvelado”.

En la misma sintonía fue el diario AS: “El astro argentino confirmó en un video su decisión de jugar en el equipo de la MLS y desechó las opciones de regresar al Barcelona o firmar por el Al-Hilal de Arabia Saudí”.

La Vanguardia

Marca

En Francia, L’Equipe, el diario deportivo más importante y que tanto lo cuestionó en el último tiempo, publicó: “Rumbo a Miami”. Por su parte, Le Parisien también fue crítico en su anuncio y afirmó que Messi no cumplió con las expectativas depositadas en él. “Tras no lograr impresionar en París, ‘La Pulga’ optó por continuar su vida como futbolista en el actual colista de la Conferencia Este del campeonato norteamericano”.

En Inglaterra, el periódico londinense The Guardian, colocó en su tapa: “Lionel Messi confirma que dejará a Barcelona y Arabia Saudita por Inter Miami en la MLS”. Mientras que sumó a su portada: “La estrella argentina se mudará al club de Florida de David Beckham. El nuevo equipo del ganador de la Copa del Mundo está luchando en la MLS”.

El diario británico calificó como “sorpresiva” la decisión de Messi de arribar al Inter Miami: “Muchos creían que seguiría los pasos de su antiguo rival Cristiano Ronaldo y firmaría un lucrativo contrato con un club de Arabia Saudí. Otros pensaron que se reincorporaría al Barcelona , club en el que se perfiló como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero el miércoles Messi explicó por qué no se materializó un regreso emocional”, precisó. Y concluyó: “Messi decidido poner rumbo a Miami, ciudad en la que ya tiene propiedades. Inter Miami es propiedad parcial de David Beckham, uno de los pocos futbolistas que puede rivalizar con Messi por la fama mundial”, cerró The Guardian.

