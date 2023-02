Pep Guardiola se enojó cuando le preguntaron por qué no hizo cambios en el empate del City: su singular respuesta

El enojo de Guardiola cuando le consultaron por qué no hizo cambios

El Manchester City se presentó en Alemania para disputar el primer partido de los octavos de final de la Champions League frente al RB Leipzig. Si bien el conjunto inglés se mostró claramente superior durante la primera etapa, en la que logró ponerse en ventaja gracias al gol del argelino Riyad Mahrez, en el complemento Marco Rose realizó 5 modificaciones y logró emparejar el encuentro. Así, el croata Joško Gvardiol selló el 1 a 1 definitivo y dejó la serie abierta de cara a la revancha que se disputará el próximo 14 de marzo en el Reino Unido.

Lo llamativo de la jornada fue la decisión que tomó Pep Guardiola en relación al complemento. El estratega catalán decidió no realizar variantes cuando su rival consiguió equilibrar el desarrollo del duelo hasta inquietar en más de una ocasión al arquero Ederson. De modo que jugadores de la jerarquía de Julián Álvarez, Phil Foden, Kalvin Phillips o Cole Palmer permanecieron sentados en el banco de suplentes observando cómo sus compañeros se quedaban sin aire en las instancias finales del partido.

En sus primera declaraciones que brindó el ex entrenador del Barcelona y el Bayern Múnich, el español justificó la producción de sus dirigidos con la igualdad obtenida en el Red Bull Arena. “Mi jugadores estaban decepcionados, pero les dije que debían levantar la cabeza. Tenían que cambiar de postura y dejar la cabeza gacha para retirarse con la frente en alto; porque hicimos una gran presentación. Si a la gente no le gustó, no pasa nada”, subrayó.

Luego, en conferencia de prensa, un cronista le consultó sobre la inesperada medida de no hacer los cambios para ir en busca del triunfo, y el histórico estratega no ocultó su fastidio. “Tengo la posibilidad de hacer sustituciones porque son las reglas del juego; pero soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer o no las sustituciones”, sentenció con una clara muestra de enojo.

El RB Leipzig y el Manchester City empataron 1 a 1 en un choque en el que los dirigidos por Pep Guardiola dominaron durante el primer tiempo, pero se encontraron con una buena reacción de los alemanes dirigidos por Marco Rose en el complemento. La serie se resolverá el próximo 14 de marzo en Inglaterra.

