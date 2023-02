“Dormía 15 horas por noche”: la confesión de Dibu Martínez sobre su regreso a Inglaterra tras ganar el Mundial de Qatar

La revelación de Emiliano Martínez en Inglaterra

La vuelta de Emiliano Martínez a la Premier League fue con altibajos como arquero del Aston Villa. Inició como suplente del sueco Robin Olsen por sus pocos días de entrenamiento, recuperó la titularidad a base de buenas actuaciones que convencieron al entrenador Unai Emery y nuevamente estuvo en el centro de las críticas por su partido frente al Arsenal donde se metió un gol en contra y fue a buscar un córner en la última jugada que enfureció al técnico. Lejos de ceder en la mentalidad de tanto lo caracteriza, hizo un repaso de su estadía en los Villanos.

El fatídico cierre del partido del Dibu Martínez en la agónica victoria del Arsenal ante Aston Villa Los Gunners se quedaron con una victoria clave para mantener intacta su ilusión de quedarse con la Premier League VER NOTA

“No, no tomo alcohol. No tomo gaseosas. Volví a Gran Bretaña y dormía 14-15 horas por noche. Wow, sólo necesitaba 7-8 horas de sueño. Ahí vi cuánta adrenalina... lo que me costó regresar. Como dije antes amo este club, quería estar acá lo antes posible. Tenía que disfrutar con mi país pero desde que llegué estoy muy concentrado con el club que me dio todo. Soy un agradecido de estar acá”, reflexionó en charla con Sky Sports de cara al choque contra el Everton del próximo sábado 26 de febrero.

Además, reflexionó sobre lo que le costó llegar a la posición donde está actualmente y que su meta principal ya está cumplida: “En varios momentos pensé que no era lo suficientemente bueno y que no iba a ser el arquero que siempre soñé ser. Siempre tuve el talento desde una edad muy temprana y llegué a uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Tener una carrera exitosa y ser el número 1 de Argentina, ese era mi objetivo. Nunca soñé en ganar el Mundial o la Champions League”.

Emiliano busca pasar de página por su actuación con Arsenal donde le anotaron cuatro goles (Foto: Reuters)

Campeón del mundo en Qatar con la Albiceleste a sus 30 años y titular de uno de los cuadros más incónicos de la Premier League son parte del legado que acompañan al marplatense en el día a día. “Lo hice, jugué con el mejor de la historia. El único que completó el fútbol porque creo que nadie hizo lo que Messi logró. Tuve baches y problemas en el camino pero pude superarlos. Hoy soy el arquero que siempre quise ser”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

La sorprendente decisión que habría tomado el Aston Villa con Dibu Martínez y la fortuna que está en danza El conjunto de la Premier League estaría dispuesto a negociar a su arquero estrella en el próximo mercado de pases: las razones y cuánto lo cotizaría VER NOTA

El lunes 27 de febrero la FIFA entregará los premios The Best en París a los mejores talentos del año y Emiliano Martínez es finalista al galardón por el mejor arquero. Competirá frente al marroquí Yassine Bono y el belga Thibaut Courtois pero las casas de apuestas tienen al Dibu como favorito a quedarse con el primer puesto. Además, también están ternados Lionel Messi, Julián Álvarez y Lionel Scaloni en otras categorías.

Seguir leyendo: