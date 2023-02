La broma a Messi tras cada partido, el mejor argentino de la final ante Francia y los detalles de su tapada a Kolo Muani: 8 frases de Dibu Martínez

Emiliano Martínez puso un freno a su actividad en Aston Villa para repasar lo que fue la conquista de la Copa del Mundo en Qatar. El Dibu tocó varios temas referidos al histórico certamen que marcó su trayectoria y vida personal, centrándose en la final contra Francia en la que se consagró.

La sorprendente revelación de Thiago Almada sobre la preparación del Dibu Martínez en la previa de la final ante Francia: “Me pidió que hiciera de Mbappé” El ex Vélez destacó el entrenamiento que realizó el marplatense antes de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Las imágenes VER NOTA

· LAS BROMAS A MESSI DESPUÉS DE CADA PARTIDO

“A nivel colectivo, muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura. Chicos que jugaban su primer Mundial, incluyéndome a mí. Supimos sacarnos la presión a un lado y disfrutar del Mundial. Obviamente el 10 nos ayudó en cada partido. Le decía ‘pará de ganar el Man of the Match todos los partidos, dejá algo para los pobres’. Creo que lo acompañamos muy bien. Ojalá que no haya sido su último Mundial. Le costó tanto ganar títulos con la Selección que ahora que ganamos tres finales seguidas, por qué no seguir intentando. Una vez que se te abrió la puerta, tenés que seguir caminando por el túnel. Yo creo que tiene para más”

La sorprendente decisión que habría tomado el Aston Villa con Dibu Martínez y la fortuna que está en danza El conjunto de la Premier League estaría dispuesto a negociar a su arquero estrella en el próximo mercado de pases: las razones y cuánto lo cotizaría VER NOTA

· LA IMPORTANCIA DE ÁNGEL DI MARÍA

“Angelito no jugó las semis y en la final fue nuestro mejor jugador. Necesitás gente que se destaque en momentos claves. Cuando salió Angelito de la cancha, lo aplaudí internamente porque creo que él nos dio la final del mundo. Fue el jugador más determinante en las finales. Lo hizo en el Maracaná, lo hizo en Wembley, donde jugó un partidazo. Estaba tocado antes de la final con Francia y por la manera en que jugó esa final, le voy a estar eternamente agradecido”

· ¿HABLAN LOS JUGADORES DE LA RENOVACIÓN DE SCALONI?

Inesperada crítica del entrenador de Aston Villa a Dibu Martínez por ir a buscar el empate en el último minuto en la derrota ante Arsenal Unai Emery le apuntó al arquero argentino, que fue a buscar un córner a favor que terminó en el 4-2 definitivo para los Gunners VER NOTA

“No se habló en el grupo interno. Solo nos escribimos por los cumpleaños, hacemos bromas en el grupo y eso, pero no se habló. Ya se va a dar”

· LA HISTÓRICA ATAJADA A KOLO MUANI

“Fue una jugada muy rápida. La saca el arquero, la vuelve a sacar Ota (Otamendi), el central controla y la vuelve a meter a la olla, como dirían en Argentina, y justo le salió un pase perfecto entre Ota y Germán (Pezzella) y me encuentro a Muani con la pelota picando adentro del área en el medio del arco y que me lo va a romper. Trato de atacarle un poco en diagonal para achicarle un poco el ángulo y mostrarle un poco el primer palo, me estiré en esa pierna y ese brazo rezando que vaya ahí, puse mi cuerpo tan firme que la pelota rebotó muy fuerte. Son momentos muy rápidos y a veces tenés una cuota de suerte. Lo pudimos haber ganado en la contra”

· QUÉ PENSÓ CUANDO TERMINÓ LA FINAL CONTRA FRANCIA

“No me reproché que podríamos haberlo ganado en los 90. Terminó y dije ‘wow, qué partido de fútbol’. Fue el mejor partido de fútbol que jugué en mi vida”

· QUÉ LE DIJO A MBAPPÉ TRAS LA FINAL DEL MUNDO

“Obviamente que había jugado un partidazo, que era un orgullo para todo su país. Solamente eso. Que creo que lo fue”

· SU MAYOR ORGULLO DESDE QUE ESTÁ EN LA SELECCIÓN

“Ganar un trofeo, el The Best, es algo individual. Pero lograr que muchísimos chicos quieran ir al arco es mi mayor orgullo. Dejaría todo de lado para darle alegría a los chicos y a la gente de Argentina. Hoy, sabiendo que te tienen como ídolo o que quieran ir al arco, me da ganas de seguir atajando y mejorarme para que ellos tengan a alguien. No solo jugar al fútbol es bueno para los chicos, los saca de las drogas, las calles, les da un camino. El argentino tiene historia por jugador de fútbol, sacar chicos de la calle que quieran ser profesionales ayudaría al país también”

· LA ANSIEDAD POR VOLVER A JUGAR EN ARGENTINA

“No veo la hora de jugar allá. Hablamos de lo lindo que va a ser, cada uno está esperando ansioso la lista. Ir ahí, jugar con Argentina... va a ser hermoso, no veo la hora de ir. Mi primer partido de vuelta (en Aston Villa) con la medalla y el guante, ser ovacionado por todo un estadio de Inglaterra, fue hermoso. Tener ese cariño de mi club fue muy lindo. Pero me hubiera gustado que el primer partido sea en Argentina con nuestra gente”

SEGUIR LEYENDO: