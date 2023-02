“Papá se olvida que soy un bebé”: el desopilante video del Cuti Romero con su hijo que lo convirtió en tendencia

El defensor de la Argentina protagonizó un gracioso momento

Cristian Romero se transformó en una de las personalidades más comentadas dentro de las redes sociales durante este martes, pero el férreo defensor estuvo lejos de ser noticia por un hecho futbolístico. Cuti suele destacarse por el juego brusco que despliega dentro de la cancha contra sus rivales y hasta frente a sus compañeros del Tottenham, aunque en esta oportunidad demostró que ni sus familiares están a salvo frente a la agresividad del zaguero.

Tras ser titular en la victoria ante West Ham, el jugador de 24 años aprovechó un momento libre para compartirlo bajo la compañía de su hijo, Valentino. A pesar de su corta edad, el bebé nacido en diciembre de 2021 ya aprendió a caminar porque las imágenes grabadas por su madre, Karen Cavaller, lo muestran dándose distintos pases entre sí. El niño demostró que heredó sus cualidades porque su pierna derecha fue la predilecta para impulsar el balón ante su padre.

Sin embargo, Cristian Romero no pudo contener su perfil paterno por muchos segundos. El video subido en Instagram y reposteado por el propio futbolista lo muestra pateando un pase a distancia para que lo controle su criatura. De igual forma, no le dio tiempo porque se arrojó con las dos piernas abiertas para adelante simulando la intención de ir a barrer a un contrario. Pero ese espíritu luchador fue reemplazado por un profundo cariño, sentimiento que se apoderó de la escena porque ambos se estrecharon en un fuerte abrazo. La acción no pasó por alto en su compañera de vida. Cavaller se puso en la piel de Valentino y dejó un mensaje con emoticones que mostraban su risa por lo sucedido: “Papá se olvida que soy un bebé cuando jugamos”.

Cuti Romero posa con la medalla de campeón del mundo

El vínculo sentimental entre ellos comenzó en 2018, un año crucial en la carrera futbolística del campeón del mundo porque emigró de Belgrano al Genoa de Italia. Recientemente, recordó su traumática salida del Pirata: “Pasé más de un año y medio sin jugar. Necesitaba y quería irme a jugar a otro lado. Recuerdo las palabras que me dijeron: ‘Seguramente, en tres meses volvés a buscar trabajo acá’. Irme fue lo mejor que me pasó en mi carrera”.

Dos años más tarde, la pareja se casó y en 2021 anunciaron el embarazo en redes sociales. “Ganas de besarte, de abrazarte y llenarte de ternura y amor, no veo las horas de que llegues. Una felicidad enorme que no podíamos esperar más. Vamos a ser padres. La mejor noticia de nuestras vidas amor mío Karen Cavaller”, escribió Romero, mientras estaba concentrado para jugar la Copa América con la selección argentina.

Con un título bajo el brazo, su natalicio provocó su presentación en sociedad a través de la misma vía: “¡Buenos días amor Karen Cavaller! Bienvenido Valentino, te estábamos esperando amor de nuestras vidas”. Dibu Martínez y Giovani Lo Celso fueron algunos de los compañeros que dejaron su mensaje de felicitación en la publicación con el nuevo integrante de su familia.

