El insólito anuncio de Manchester United por el fichaje de Weghorst, el futbolista al que Messi tildó de “bobo”

Manchester United anunció la contratación del delantero Wout Weghorst para sustituir a Cristiano Ronaldo. El delantero neerlandés, que es recordado por haber sido apuntado por Lionel Messi durante el Wout Weghorst Wout Weghorst Wout Weghorst , llega al conjunto rojo a préstamo procedente del Burnley y luego de su exitoso paso por Besiktas de Turquía.

“Me siento privilegiado de unirme al Manchester United. He jugado contra el club en el pasado y es una sensación fantástica tener ahora la oportunidad de vestir la famosa camiseta roja. He visto el progreso del United con Erik ten Hag esta temporada y no puedo esperar para comenzar a desempeñar mi papel para empujar al equipo hacia sus objetivos”, declaró el futbolista de 30 años. “Pase lo que pase en los próximos meses, puedo prometer dar todo al club mientras esté aquí. Agradezco a todos los que han contribuido a que yo llegue a esta etapa, y ahora estoy ansioso por conocer a mis nuevos compañeros de equipo e involucrarme de inmediato”, sostuvo en diálogo con el sitio del club.

Lo curioso fue que en redes sociales, la cuenta en español de los Red Devils anunció su fichaje con la frase “Andá pa’ Old Trafford”, en clara referencia al comentario que Lionel Messi le hizo después del triunfo de Argentina sobre Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar. “Andá pa’ allá, bobo”, le había dicho el capitán de la Albiceleste luego de la caliente tanda de penales que decretó la eliminación del combinado naranja.

El insólito anuncio de Manchester United en su cuenta en español

Después de aquel partido, y de que la frase se viralizada, Weghorst habló en la zona mixta del estadio Lusail y explicó que su verdadera intención era saludar a La Pulga para felicitarlo por la victoria. “Yo solo lo que quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, expresó. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó.

Weghorst está listo para unirse a préstamo procedente del Burnley hasta el final de la campaña, pero no será elegible para enfrentar el sábado al Manchester City en la Liga Premier. El delantero, quien estuvo a préstamo con el Besiktas de Turquía, es un sorprendente reemplazo para Cristiano que firmó con el Al Nassr de Arabia Saudita.

Por su parte, John Murtough, director de fútbol del Manchester United, comentó: “Wout tiene un récord constante de goles en varias ligas europeas, y sus atributos agregarán una dimensión adicional a nuestro equipo por el resto de la temporada. También nos atrajo su fuerte personalidad y su enfoque dedicado al fútbol, que encaja perfectamente con el espíritu que Erik (ten Hag) está construyendo dentro de nuestro equipo. Ha mostrado un gran deseo de unirse al Manchester United y ser parte de lo que nos esforzamos por lograr esta temporada”.

Weghorst disputó el Mundial de Qatar con Países BBajos y anotó dos goles en el empate 2 a 2 ante Argentina en cuartos de final, que su selección perdía 2 a 0. Incluso, marcó su penal en la tanda, pero no pudo evitar la eliminación y pese a su actuación su presencia en el duelo es más recordada por haber sido objeto del insulto de Messi.

