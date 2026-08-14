Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Advierten que actualizar el marco legal es clave para el impulso del Régimen Especial de Zonas Francas en Panamá

En 2025 este sector aportó $203,2 millones en ingresos al país y generó empleo directo para más de 1.000 panameños

Vista general de la entrada a la Zona Libre de Colón, la mayor zona franca del país. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
Vista general de la entrada a la Zona Libre de Colón, la mayor zona franca del país. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
Guardar

Con 19 zonas francas en operación y seis más en desarrollo, Panamá consolida este régimen especial como uno de los motores clave para la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo.

El país destaca su posición en el escenario internacional por su competitividad logística y el compromiso con la seguridad jurídica del sector, de acuerdo con las declaraciones de Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI.

Jaén subrayó que la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento del marco normativo constituyen pilares esenciales para mantener la competitividad de Panamá como plataforma logística, comercial y de inversión a nivel global.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que el respeto estricto a las normas es determinante para el funcionamiento óptimo de las zonas francas y para preservar la confianza de los inversionistas internacionales.

El régimen de zonas francas en Panamá se ha consolidado en los últimos años como un componente estratégico dentro del modelo económico nacional.

Continuidad del crecimiento de las zonas francas dependerá de la capacidad del país para mantener un entorno estable, transparente y competitivo, afirma el MICI.
Continuidad del crecimiento de las zonas francas dependerá de la capacidad del país para mantener un entorno estable, transparente y competitivo, afirma el MICI.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio e Industrias, en 2025 este sector aportó $203,2 millones en ingresos al país y generó empleo directo para más de 1.000 panameños.

Esta cifra refleja el impacto económico y social que tiene la expansión de estas áreas, tanto en la creación de puestos de trabajo como en la dinamización de la economía local.

PUBLICIDAD

Durante su intervención en la conferencia “Zonas Francas en Panamá 2026: Marco Legal y Responsabilidad Penal”, Jaén realizó un análisis del marco jurídico vigente, señalando que el país ofrece incentivos competitivos, como beneficios fiscales, migratorios y laborales orientados a captar empresas multinacionales.

Estas condiciones permiten que firmas globales encuentren en Panamá un entorno propicio para instalarse y expandirse hacia otros mercados de la región.

El proceso de operación y supervisión de las zonas francas también fue abordado por el director general del MICI, quien detalló que la administración ha optimizado los procedimientos para el establecimiento de nuevas empresas.

Zona Franca ubicada en las riberas del Canal de Panamá.
Zona Franca ubicada en las riberas del Canal de Panamá.

Afirmó que la simplificación de trámites y la supervisión constante son fundamentales para asegurar la transparencia y la eficiencia en el funcionamiento del régimen especial.

El impacto social de las zonas francas fue otro de los puntos destacados durante el encuentro.

Las 25 áreas bajo este régimen, 19 en funcionamiento y seis en fase de desarrollo, representan un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades laborales en diferentes regiones del país.

De acuerdo con datos oficiales, las zonas francas contribuyen a la descentralización de la economía y fomentan el desarrollo de nuevas cadenas productivas.

En cuanto a los desafíos, Jaén enfatizó que la actualización y el blindaje de la seguridad jurídica resultan esenciales para sustentar el atractivo de Panamá como destino de inversión.

Los datos oficiales indican que las zonas francas contribuyen a la descentralización de la economía.
Los datos oficiales indican que las zonas francas contribuyen a la descentralización de la economía.

El funcionario sostuvo que la confianza de los inversionistas depende de la estabilidad normativa y de la aplicación uniforme de las reglas del juego.

“La seguridad jurídica es la garantía de que las reglas no cambiarán de forma arbitraria, lo que permite a las empresas proyectar inversiones a largo plazo”, aseguró.

La continuidad del crecimiento de las zonas francas, enfatizó el funcionario, dependerá de la capacidad del país para mantener un entorno estable, transparente y competitivo.

Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio e Industrias, las expectativas para 2026 apuntan a una expansión sostenida del sector, con la apertura de nuevas áreas y la diversificación de las actividades empresariales instaladas bajo este régimen especial.

Temas Relacionados

PanamáZonas FrancasRégimenEspecialClaveImpulsoEconomíaEmpleos2025SectorDinamismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresarios alertan que las deficiencias del sistema energético están frenando nuevas inversiones en Honduras

El sector privado también identificó la seguridad jurídica y ciudadana como factores determinantes para atraer capital, aunque reconoció avances recientes en la agilización de algunos permisos estatales.

Empresarios alertan que las deficiencias del sistema energético están frenando nuevas inversiones en Honduras

Ataque armado contra trabajadores deja dos jóvenes muertos frente a una iglesia en Honduras

Una de las líneas preliminares apunta a que las víctimas pudieron haber sido confundidas por sus atacantes, aunque la Policía todavía no ha establecido oficialmente el móvil del doble homicidio.

Ataque armado contra trabajadores deja dos jóvenes muertos frente a una iglesia en Honduras

Gobierno panameño se debate entre la apertura o no de la mina de cobre para generar empleo

La comisión presidencial para definir el futuro de la mina señala que aún evalúa las alternativas y que antes de diciembre tendrán el resultado de la evaluación

Gobierno panameño se debate entre la apertura o no de la mina de cobre para generar empleo

El Salvador: Tribunal de Santa Ana condenó a integrantes de la MS-13 a penas de hasta 45 años

Más de medio centenar de acusados vinculados a la MS-13 enfrentan penas severas tras ser hallados culpables de agrupaciones ilícitas, armas y otros delitos

El Salvador: Tribunal de Santa Ana condenó a integrantes de la MS-13 a penas de hasta 45 años

“Macho Coca” y “Compadre” denunciaron supuestas torturas y malas condiciones en prisión costarricense antes de ser extraditados a EE. UU.

Los dos hombres describieron presuntas condiciones inhumanas en prisión, incluyendo interrupciones constantes del sueño, problemas de alimentación y atención médica, además de supuestos actos de intimidación durante sus últimas noches.

“Macho Coca” y “Compadre” denunciaron supuestas torturas y malas condiciones en prisión costarricense antes de ser extraditados a EE. UU.

TECNO

Crean un ‘músico robótico’ impreso en 3D capaz de interpretar canciones en una guitarra acústica

Crean un ‘músico robótico’ impreso en 3D capaz de interpretar canciones en una guitarra acústica

Cuál es la canción más famosa de las Guerreras K-Pop y cómo se llaman: lo más buscado en Google sobre la película

Autos eléctricos: las formas más seguras de conducir un eléctrico cuando hay temperaturas altas

Fuentes de energía alternativas para cargar el celular cuando no hay luz

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en la aplicación

ENTRETENIMIENTO

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

Sean “Diddy” Combs habría salido del aislamiento en prisión tras un altercado con otro interno

La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”

MUNDO

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz

Hallaron restos de ave en el motor de un Boeing 737 que perdió una pieza en pleno vuelo y provocó la rotura de una ventanilla

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “decisiva” ante los ejercicios conjuntos de EEUU y Seúl

Escala la tensión en el estrecho de Ormuz: Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar dos buques de su petrolera estatal

Estados Unidos amplió su capacidad militar contra Irán y creó una fuerza multinacional de drones de ataque en Medio Oriente