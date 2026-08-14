Advierten que actualizar el marco legal es clave para el impulso del Régimen Especial de Zonas Francas en Panamá

Vista general de la entrada a la Zona Libre de Colón, la mayor zona franca del país. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

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Con 19 zonas francas en operación y seis más en desarrollo, Panamá consolida este régimen especial como uno de los motores clave para la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo.

El país destaca su posición en el escenario internacional por su competitividad logística y el compromiso con la seguridad jurídica del sector, de acuerdo con las declaraciones de Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI.

Jaén subrayó que la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento del marco normativo constituyen pilares esenciales para mantener la competitividad de Panamá como plataforma logística, comercial y de inversión a nivel global.

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El funcionario explicó que el respeto estricto a las normas es determinante para el funcionamiento óptimo de las zonas francas y para preservar la confianza de los inversionistas internacionales.

El régimen de zonas francas en Panamá se ha consolidado en los últimos años como un componente estratégico dentro del modelo económico nacional.

Continuidad del crecimiento de las zonas francas dependerá de la capacidad del país para mantener un entorno estable, transparente y competitivo, afirma el MICI.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio e Industrias, en 2025 este sector aportó $203,2 millones en ingresos al país y generó empleo directo para más de 1.000 panameños.

Esta cifra refleja el impacto económico y social que tiene la expansión de estas áreas, tanto en la creación de puestos de trabajo como en la dinamización de la economía local.

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Durante su intervención en la conferencia “Zonas Francas en Panamá 2026: Marco Legal y Responsabilidad Penal”, Jaén realizó un análisis del marco jurídico vigente, señalando que el país ofrece incentivos competitivos, como beneficios fiscales, migratorios y laborales orientados a captar empresas multinacionales.

Estas condiciones permiten que firmas globales encuentren en Panamá un entorno propicio para instalarse y expandirse hacia otros mercados de la región.

El proceso de operación y supervisión de las zonas francas también fue abordado por el director general del MICI, quien detalló que la administración ha optimizado los procedimientos para el establecimiento de nuevas empresas.

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Zona Franca ubicada en las riberas del Canal de Panamá.

Afirmó que la simplificación de trámites y la supervisión constante son fundamentales para asegurar la transparencia y la eficiencia en el funcionamiento del régimen especial.

El impacto social de las zonas francas fue otro de los puntos destacados durante el encuentro.

Las 25 áreas bajo este régimen, 19 en funcionamiento y seis en fase de desarrollo, representan un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades laborales en diferentes regiones del país.

De acuerdo con datos oficiales, las zonas francas contribuyen a la descentralización de la economía y fomentan el desarrollo de nuevas cadenas productivas.

En cuanto a los desafíos, Jaén enfatizó que la actualización y el blindaje de la seguridad jurídica resultan esenciales para sustentar el atractivo de Panamá como destino de inversión.

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Los datos oficiales indican que las zonas francas contribuyen a la descentralización de la economía.

El funcionario sostuvo que la confianza de los inversionistas depende de la estabilidad normativa y de la aplicación uniforme de las reglas del juego.

“La seguridad jurídica es la garantía de que las reglas no cambiarán de forma arbitraria, lo que permite a las empresas proyectar inversiones a largo plazo”, aseguró.

La continuidad del crecimiento de las zonas francas, enfatizó el funcionario, dependerá de la capacidad del país para mantener un entorno estable, transparente y competitivo.

Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio e Industrias, las expectativas para 2026 apuntan a una expansión sostenida del sector, con la apertura de nuevas áreas y la diversificación de las actividades empresariales instaladas bajo este régimen especial.

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