Las infidencias de Tagliafico sobre el Mundial: qué les dijo Dibu Martínez antes de los penales con Países Bajos y su burla a Lautaro Martínez

El futbolista habló sobre la consagración en el Mundial de Qatar

Nicolás Tagliafico participó esta semana de un Twitch con el streamer Luquitas Rodríguez en el que contó algunas infidencias sobre la selección argentina en el Mundial de Qatar. A casi un mes de la consagración de la Albiceleste ante Francia en la gran final disputada en Lusail Stadium, el lateral pudo repasar con más frialdad algunos de los partidos más importantes que le tocó disputar y recordó con gracia muchas de las situaciones que él y sus compañeros vivieron en el campo de juego.

Obviamente, muchas de sus anécdotas giraron en torno a Dibu Martínez, a quien definió como “un personaje” y agradeció por sus atajadas en los penales ante Países Bajos, en cuartos de final, y frente a Francia. “Yo no esperaba nada (de sus bailes), yo quería que ataje. Yo ni los vi los penales en la final, cerré los ojos. Los festejitos y todo eso lo vi después. Lo único que hice cuando ganamos fue sacarme la pechera y correr a abrazarlo”, rememoró el ex Independiente. En tono de broma, Tagliafico se adjudicó gran parte de aquel triunfo en la final: “El segundo, el de Leo (Messi), lo miré y el tercero, que cierro los ojos, es el que erraron (Kingsley Coman)... ganamos porque yo cerré los ojos”, bromeó.

Uno de los duelos más calientes que tuvo que afrontar el combinado de Lionel Scaloni fue el de cuartos de final, contra Países Bajos, que también se definió en los penales. En aquel encuentro los futbolistas de ambos países se cruzaron en varios altercados y cruzaron insultos y comentarios subidos de todo durante gran parte del juego. Con respecto a eso, comentó: “Era un partido en donde las cosas (los comentarios) eran de los dos. Yo no reacciono si no me haces nada. Cada vez que uno de nosotros iba a patear un penal, como que se le acercaba (un neerlandés) y le decían algo, igual no entiende nadie inglés así que no sé que iban a decir”.

En este punto, Tagliafico aprovechó para bromear sobre Lautaro Martínez, quien ejecutó el quinto disparo de la Albiceleste y le dio el boleto a semifinales: “El arquero (neerlandés) le fue a hablar a Lautaro en un momento y son compañeros del Inter, a lo mejor le dijo algo en italiano. El arquero qué le puede decir a Lautaro si Lauta de pedo habla español”.

Sobre esa tanda, reveló que antes de que comenzaran las ejecuciones Dibu Martínez anticipó lo que haría. “Voy a atajar uno, así que pateen tranquilos”, les dijo en la ronda que armaron para darse aliento. Finalmente, tapó dos: a Virgil van Dijk y a Steven Berghuis, tal y como había hecho en las semifinales de la Copa América frente a Colombia.

Más allá de las risas y las burlas, el actual jugador de Olympique Lyon aseguró que el seleccionado argentino que se alzó con su tercera estrella después de 36 años de su último título Mundial, contaba con una ventaja que ningún otro equipo tenía: “Nosotros sabíamos tener la pelota y también recuperar y salir de contra que te liquidábamos. Es lo mas lindo que le vi a la Selección, es una selección que no tenía una idea fija. Vamos cambiando, rotando, en un momento defendés y salís de contra, en otro tenés la posesión y así a un rival le armas un quilombo...”. Incluso recordó que en la final Di María se movió por izquierda, algo que había hecho muy poco en su carrera en los últimos años, y fue la gran figura del equipo hasta que fue reemplazado.

