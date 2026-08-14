Mujeres dominicanas consolidan su presencia en el parque vehicular con 1.1 millones de unidades en el último año

La República Dominicana cerró 2025 con 1.1 millones de vehículos registrados a nombre de mujeres, el 23.9% del parque vehicular de personas físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Según un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sobre el Parque Vehicular 2025, al cierre del último año, las mujeres dominicanas consolidan su presencia con 1.1 millones de vehículos.

La cifra representa el 23.9% del parque vehicular registrado a nombre de personas físicas. Este dato refleja una tendencia al alza en la presencia femenina dentro del sector automotor, con un crecimiento interanual de 6% en comparación con el año 2024.

El análisis elaborado por la DGII indica que, al finalizar el año 2025, el parque vehicular dominicano sumó 6,640,871 unidades, lo que supone un incremento de 446,819 vehículos respecto a 2024.

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La composición de este parque vehicular muestra que el 70.7% corresponde a personas físicas y el 29.3% a personas jurídicas. Dentro del grupo de personas físicas, los hombres mantienen la mayoría con el 76.1%, mientras que las mujeres consolidan su participación con el 23.9%. El informe destaca que la tasa de incremento anual en la tenencia de vehículos es más acelerada en mujeres que en hombres, quienes reportaron un crecimiento de 3.8% durante el mismo periodo.

La DGII informó que la titularidad femenina de vehículos creció 6% interanual en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preferencias, distribución geográfica y recaudación fiscal en el parque vehicular

La distribución por tipo de vehículo evidencia diferencias en las preferencias según el género de los propietarios. A nivel nacional, las motocicletas constituyen el 57.9% del parque vehicular, seguidas por los automóviles con el 17.9% y los jeeps con el 12%. En el caso de las mujeres, el 41.3% de los vehículos registrados a su nombre son motocicletas, el 28.8% corresponde a automóviles y el 23.7% a jeeps. Por su parte, los hombres muestran una inclinación aún mayor hacia las motocicletas, con un 55% de participación, seguidas por automóviles (20.4%) y jeeps (12.4%).

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El informe de la DGII también realiza un desglose por provincias que permite identificar patrones geográficos en la tenencia de vehículos según el género. Hato Mayor encabeza la lista con el 29% del parque vehicular de personas físicas registrado a nombre de mujeres, seguida por La Altagracia (28.5%), Peravia (28.1%), Samaná (27.9%) y San Pedro de Macorís (27.8%). En contraste, las provincias con mayor proporción de propietarios hombres son Azua (81.5%), San Cristóbal (81%), San José de Ocoa (80.6%), Elías Piña (79.2%), Barahona y Valverde (78.8%).

Entre las mujeres, el 41,3% de los vehículos registrados fueron motocicletas, mientras los automóviles representaron el 28,8% y los jeeps el 23.7%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antigüedad de los vehículos constituye otro aspecto relevante del análisis de la DGII. El 83.7% del parque vehicular dominicano corresponde a unidades con más de cinco años de fabricación, mientras que el 16.3% son vehículos fabricados entre 2021 y 2026. El origen de los vehículos, excluyendo motocicletas, muestra una clara preferencia por la industria japonesa, que aporta el 59.8% del total, seguida de Corea del Sur (15%) y Estados Unidos (11.5%).

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El crecimiento del parque vehicular tiene un impacto directo en la recaudación fiscal. Durante 2025, los impuestos derivados de la tenencia y registro de vehículos sumaron 29,905.8 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 510 millones), siendo la emisión de la primera placa la principal fuente de ingresos para la DGII. Este flujo de recursos resulta fundamental para el financiamiento de proyectos de infraestructura vial y servicios públicos.

La información reunida por la DGII no solo resalta el aumento de la participación femenina en el sector automotor, sino que también permite observar diferencias en la dinámica de adquisición y uso de vehículos entre hombres y mujeres.

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