La Selección Mexicana selló uno de sus peores años en diferentes categorías

El Tricolor fracasó en diferentes categorías durante el 2022

Se va el año mundialista y con ello, un año un tanto complicado para la Selección Mexicana en diferentes categorías, empezando por el fracaso que consumaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde no lograron pasar de la fase de grupos por primera vez desde 1978, siendo así una de las decepciones del certamen. No obstante, no fue el único desastre que hubo para la Federación Mexicana de Fútbol.

Si bien, la último justa mundialista fue el principal tropiezo del “Tricolor”, también se puede mencionar lo ocurrido con el combinado azteca a nivel Sub-20 y con la rama femenil, donde ninguno de los dos seleccionados logró conseguir el objetivo principal de clasificar al Mundial de su respectiva categoría, siendo catalogado como un retroceso para el fútbol mexicano y especialmente para sus directivos que han sido bastante señalados por su toma de decisiones.

A continuación, dejamos los 3 principales fracasos que tuvo el “Tri” durante el 2022:

Selección Mexicana Mayor (Qatar 2022)

Como bien se sabe, el combinado azteca consumó una de sus peores actuaciones de las últimas décadas dentro de una Copa del Mundo tras no haber podido acceder a la ronda de los octavos de final y quedarse en la primera fase. Esto después de haber empatado sin goles ante Polonia, perder 2-0 ante la Argentina de Messi y posteriormente ganar 2-1 a su similar de Arabia Saudita; en esta ocasión, no le alcanzaron los cuatro puntos para pasar como segundo lugar del sector.

Argentina y México durante el Mundial de Qatar 2022

Si bien, previo a que iniciara el certamen no se tenían mayores aspiraciones y hasta se esperaba que no se pudiera pasar de la primera ronda, ya en el torneo las ilusiones volvieron a salir a flote y se dejó el pesimismo de lado. No obstante, los primeros dos encuentros fueron un claro reflejo de la gestión de Gerardo Martino al frente del equipo; un combinado sin idea, sin funcionamiento y sin contundencia a la hora de atacar, motivo por el cual no se pudo marcar un solo gol en los primeros dos cotejos.

Selección Mexicana Sub-20 (Premundial)

Fue a mediados de año cuando el combinado dirigido por Luis Pérez consumió un fracaso en la historia del fútbol mexicano, al caer derrotado ante Guatemala en la tanda de penaltis dentro de los cuartos de final del premundial Sub-20 de la Concacaf. Por más que intentaron buscarle una justificación, simplemente no queda más que el simple hecho de que este fracaso es reflejo y consecuencia del mal manejo que la federación viene haciendo desde hace varios años con el fútbol mexicano, donde se le da más prioridad. al futbolista extranjero, ante los jóvenes mexicanos.

Sin Mundial Sub-20 en Indonesia 2023



Sin Juegos Olímpicos en París 2024



México Sub-20 eliminado en penales ante Guatemala en el Premundial de la CONCACAF.



FRACASOTOTOTOTOTOTE de la selección mexicana Sub-20 de Luis Pérez

Fueron contados los minutos que habían tenido en la Liga MX cada uno de los atletas que saltó al terreno de juego en aquel certamen. Eran contados los jugadores que podían presumir de haber tenido una buena oportunidad en el fútbol mexicano. Atlas, Pachuca, Guadalajara y tal vez los Pumas, son los únicos equipos que hoy en día se esfuerzan por sacar talentos de su propia cantera; si bien, no todos demuestran tener un enorme potencial, al menos logran tener minutos y experiencia en la primera división, algo que le hubiera servido a la Sub-20.

De esta manera, se cortó una racha de más de una década sin ausentarse en el mundial de esta categoría y en los Juegos Olímpicos, pues la última vez que no se logró clasificar a cada torneo fue en Egipto 2009 para el Mundial; mientras que en los olímpicos fue para Beijing 2008 tras el recordado tropiezo de Hugo Sánchez como estratega. Cabe resaltar que este mismo premundial, también sirvió como un tipo torneo clasificatorio para la justa olímpica de París 2024.

Selección Mexicana femenil (Premundial)

Por último pero no menos importante, tenemos la decepcionante actuación del combinado mayor de mujeres que no pudo sellar su boleto a la máxima fiesta del fútbol en su rubro, así como tampoco a los Juegos Olímpicos de París 2024. Si de por si, ya se podía catalogar como un enorme fracaso el no clasificar a ambos torneos, es para resaltar con más frecuencia el hecho de que el torneo Premundial se llevó a cabo en México (Monterrey, Nuevo León).

La Selección Mexicana de futbol no pudo ganar ninguno de sus tres partidos de la fase de grupos y quedó eliminada en su propia casa (Foto: Twitter/@miseleccionfem)

Teniendo todo a su favor y luciendo como las favoritas para ganar el pequeño torneo que a su vez acreditaba a los clasificados para los dos magno eventos, la selección dirigida en aquel entonces por Mónica Vergara dio una pobre actuación y término perdiendo los tres encuentros de su grupo y sin haber podido marcar siquiera un gol, sucumbiendo por la mínima diferencia ante Estados Unidos y Jamaica, y luego por goleada 3-0 ante Haití.

De esta manera, se concretó una de las peores actuaciones de un combinado femenil en la historia del balompié azteca, tanto así que firmaron también su peor lugar dentro del Ranking de la FIFA tras quedar en el lugar 35. Previamente, su peor posición en esa lista había sido el sitio número 31 durante el verano del 2015. Cuando se pensó que se iba en pleno ascenso por el crecimiento de la Liga MX Femenil, la antesala de la Copa del Mundo demostró lo contrario y puso los pies sobre la tierra.

Hablando de estos tres combinados, es una realidad que hasta la fecha, solo la selección Sub-20 logró trascender más allá de lo pensado en el 2011 cuando lograron el tercer lugar del campeonato en Colombia; sin embargo, son ya varios años en los que el fútbol mexicano no puede dar el siguiente paso para poder evolucionar y ser mucho más competitivo tanto a nivel de clubes, como a nivel selección.

El Tercer Lugar de la selección mexicana en el mundial Sub 20 en Colombia 2011.

Mientras los directivos y altos mandos de la FMF sigan viendo como negocio la Liga MX y no le den seriedad a los compromisos de las selecciones (varonil y femenil), difícilmente se podrá ver un cambio a corto plazo. Se espera que el golpe recibido en este último año, pueda ser el punto de inflexión para que las cosas cambien para bien y se deje de ver por meros intereses económicos.

