Christian Martinoli aseguró que en México, Hugo Sánchez tendría que ser como “Maradona para los argentinos”

En la historia del fútbol mexicano Hugo Sánchez Márquez es uno de los futbolistas más destacados que ha tenido el país por su brillante trayectoria en el balompié europeo, donde figuró como una de las estrellas del Real Madrid en España, así como por su paso en el Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, eso en La Liga.

Por otro lado, en México, Hugo se volvió ídolo como jugador y entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, en contraste a su brillante carrera en el balompié europeo, el Niño de Oro ha sido sumamente criticado en México por su historial con la camiseta Tricolor.

Este hecho ha perseguido la trayectoria del Macho, pero para algunos esto no debería de poner en tela de juicio la calidad y el éxito que tuvo Hugo Sánchez para posicionar en el radar al balompié mexicano. Entre los defensores del Pentapichichi destaca el exitoso y más importante narrador contemporáneo, Christian Martinoli.

El famoso narrador argentino naturalizado mexicano de Azteca Deportes, aseguró en una reciente entrevista para el canal de YouTube de su compañero Enrique Garay, que en México han sido ingratos con la figura del Pentapichichi, pues considera que se le debería de idolatrar como a Diego Armando Maradona en Argentina.

“Tú puedes ser triunfador a nivel clubes, pero también hay que triunfar en Selección. A Hugo lo destrozaron por eso, pero hay mucha gente que penosamente no sabe quién es Hugo Sánchez. Para mí y sin ser ‘Huguista’, Hugo Sánchez en México tendría que ser como Maradona para los argentinos, ese señor era un fuera de serie, descomunal. Hugo Sánchez, como futbolista, era un pinch* Dios”, remarcó.

Más adelante, el cronista de 47 años remarcó que el gran error del ex atacante del Real Madrid fue no haber tenido autocrítica en sus procesos, tanto como jugador, como entrenador: “En Selección le faltó el do de pecho, dice que porque le tendieron la cama, que no lo entendían. Otros decían que Hugo en Selección era muy engreído y que por eso no funcionó. Si a Hugo Sánchez lo critican, cómo carajos no voy a poder criticar a todos los demás futbolistas porque me alegan que ganan la Copa de Holanda y no sé qué jaladas de torneos, por favor”, dijo.

La ocasión que Martinoli pidió la “renuncia” de Hugo al frente del Tricolor

Uno de los momentos más recordados de La Selección Mexicana fue el del 16 de marzo de 2008, cuando el equipo azteca Sub-23 se jugaba su pase a las Semifinales del Preolímpico de la Concacaf ante Haití, un duelo en el que estaba obligado a golear por seis goles para superar la Fase de Grupos.

Sin saberse al inicio, el encuentro se convertiría en una de las tragedias históricas del balompié nacional y fue relatado por Christian Martinoli. Cabe destacar que en ese entonces el Tri era dirigido por Hugo Sánchez, ya en el desarrollo del partido, la Selección ganaría por 5 goles a 0, pero no le bastaría para acceder a la justa olímpica.

Como era de esperarse, el también periodista deportivo reventó al equipo mexicano por su pobre accionar y cuestionó al entonces técnico mexicano Hugo Sánchez, a tal grado de pedir su renuncia, pues consumó un fracaso histórico al no lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

