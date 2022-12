Qué tan cerca estuvo Ricardo Gareca de ser el técnico de la selección Colombia: esto dijo el entrenador argentino

Ricardo Gareca tuvo la oportunidad de ser el director técnico de la selección Colombia. Imagen: AFP.

La finalización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 los aficionados al fútbol comenzaron a pensar en lo que vendrá para sus selecciones de cara a la próxima cita orbital. Específicamente hablando de la selección Colombia, los hinchas comenzaron a imaginarse lo que puede llegar a ser el proceso del seleccionador Néstor Lorenzo, quien fue elegido para cumplir el objetivo de clasificar al siguiente torneo.

El pasado martes 14 de junio, el técnico argentino fue anunciado por la Federación Colombiana de Fútbol como nuevo estratega del combinado nacional, decisión que fue bastante cuestionada, ya que Lorenzo no cuenta con experiencia dirigiendo a una selección mayor, su único paso por estas se dio cuando fue asistente técnico de José Néstor Pékerman, además de que solo hasta 2021 dirigió a su primer equipo profesional.

Su corta hoja de vida, hizo que no muchos confiaran en la elección de Lorenzo, pero en los pocos partidos amistosos que ha tenido, ha reflejado al menos que los jugadores confían en él. No obstante, este camino pudo haber tomado un rumbo totalmente diferente, ya que el ex director técnico de Perú, Ricardo Gareca, afirmó que en algún punto tuvo intenciones de dirigir a la Tricolor.

En conversación con Caracol Radio, Gareca precisó que se habló mucho de una firma con Colombia justo después de la destitución de Reinaldo Rueda; sin embargo, el compromiso del repechaje internacional que tuvo Perú ante Australia fue una de las barreras que le impidió dar el paso adelante y plantarse como candidato a la dirección técnica de los ‘cafeteros’:

“Colombia... se hablaba mucho en su momento, pero como tenía el compromiso del repechaje, y estando con contrato, entonces había que esperar el repechaje y nunca tuve ninguna posibilidad de dirigir porque tenía contrato y el repechaje, durante ese tiempo, Colombia ya había elegido a Lorenzo, ya lo conocían desde Pekerman, hizo una gran campaña en Melgar y firmaron contrato cuando estábamos previo al repechaje. Ellos ya tenían quién iba a ser el técnico de Colombia”

Te puede interesar: Las curiosas señales de Juanfer Quintero que ilusionan con un posible fichaje en Millonarios

Posteriormente, afirmó que otra de las razones por las cuales no quiso alzar la mano para dirigir al seleccionado nacional es porque la Federación ya tenía en su mente a Lorenzo como el objetivo principal y por eso prefirió no gastar esfuerzos. Además, reconoció que fue bastante importante el hecho de que le hayan dado la oportunidad a un técnico con mucha visión, pero poco recorrido:

“Conozco al jugador colombiano, he vivido cinco años allá, he dirigido, es un país que conozco bien, pero los dirigentes ya tenían un conocimiento de Lorenzo, su forma de trabajar, ya estuvo con Pekerman, y me imagino que ese conocimiento los llevó a tomar la decisión. Son muchachos que tienen un conocimiento, me parece bien y es bueno darles esta posibilidad, hay técnicos que hacen las cosas muy bien y los otros, podemos convivir bien en ese aspecto, no es cuestión de edad sino de capacidad. Colombia es una selección con los jugadores que tiene, más el acoplamiento del cuerpo técnico, que seguro van a lograr cosas importantes”

Por el momento, Gareca se mantiene como agente libre y no ha sido firmado por ningún equipo, pero se ha comentado que podría tener acercamientos con la selección de México, que tiene su puesto de técnico libre tras la salida de Gerardo Martino.





SEGUIR LEYENDO:

<a href="https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/las-curiosas-senales-de-juanfer-quintero-que-ilusionan-con-un-posible-fichaje-en-millonarios/">Las curiosas señales de Juanfer Quintero que ilusionan con un posible fichaje en Millonarios</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/estas-son-las-tres-figuras-del-futbol-colombiano-sub-21-en-el-2022-segun-el-observatorio-cies/">Estas son las tres figuras del fútbol colombiano sub-21 en el 2022, según el Observatorio CIES</a>

<br/>