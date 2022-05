“Pasaron cosas...”: el Pollo Vignolo anunció que Raúl Cascini irá de invitado a su programa tras los cortocircuitos que tuvieron

Sebastian Vignolo anunció que Raúl Cascini estará de invitado en su programa

La tensión en el aire se sintió durante los últimos tiempos. Fueron compañeros en televisión durante una década, pero de repente la relación se cortó abruptamente y los dardos mediáticos coparon el centro de la escena. Sebastián Vignolo muchas veces criticó al aire la actitud del ex panelista Raúl Cascini, quien retaceó el contacto con su antiguo programa luego de sumarse al Consejo de Fútbol de Boca Juniors que lidera Juan Román Riquelme.

Algo cambió en las últimas horas y el directivo del Xeneize reaparecerá en el programa F90 –que se emite por ESPN– como invitado. “Ah, se los digo así ya se preparan para mañana: viene aquí Raúl Cascini. Mañana acá, a este programa, ahí, como estuvo con nosotros 10 o 12 años, no me acuerdo. Va a estar acá Raúl Cascini. Va a estar muy bueno que venga a visitarnos y vamos a charlar de todo con él. Les quería decir porque por ahí mañana se lo van a perder. Tengan en cuenta que mañana viene aquí a charlar con nosotros....”, anunció repentinamente el Pollo durante un segmento de su envío.

“Mañana acá viene Raúl Cascini. La última vez que estuvo con nosotros fue el día posterior de haber ganado (la elección) creo. Fue la última visita aquí al programa. Pasó un tiempo, pasaron cosas y mañana lo tendremos acá sentado con nosotros para charlar. ¿Está confirmado? Está confirmado. Para charlar aquí en el estudio de este momento de Boca, de lo que ve, de lo que piensa, si nos extraña... Mañana estará acá Raúl Cascini que fue durante mucho tiempo compañero nuestro”, planteó Vignolo con la complicidad de sus colegas de panel que recordaron que tuvo “una frase histórica” referida al “ya se va a saber la verdad” que se viralizó.

Según pudo saber Infobae, la producción decidió invitar nuevamente al ex integrante del programa y él aceptó. El miércoles estará con un panel completo con varios de los compañeros con los que trabajó durante más de una década, incluido Oscar Ruggeri. Sin embargo, no hubo ningún tipo de diálogo previo y la entrevista abrirá la puerta, también, para conversar sobre los conflictos que se desataron recientemente.

Cascini abandonó el programa de TV en diciembre del 2019 luego de las elecciones en Boca Juniors que ganó el tridente compuesto por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. El ex mediocampista reapareció en el panel como invitado en marzo del 2020 para celebrar el título que el club había conseguido recientemente a nivel local luego de vencer a Gimnasia de La Plata en la Bombonera. Lentamente, el contacto entre las partes se fue quebrando.

Durante los primeros meses del 2021, el conflicto entre Cascini y el programa que supo tenerlo como personalidad destacada durante varios años estalló y tomó carácter mediático. “Al principio, para nosotros fue una ausencia importante porque al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así. El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás”, blanqueó Vignolo en abril de ese año.

La tensión continuó en aumento durante los siguientes días y el conductor del programa llegó a confesar que el ex futbolista lo había “decepcionado humanamente”. En medio de los cruces, el relator aseguró que el integrante del Consejo de Fútbol tenía problemas con algunos jugadores del plantel de Boca y hasta aseguró que intentó prohibir que Esteban Andrada les dé una entrevista.

No fue el único ex compañero que se encargó de recordar los chispazos, ya que hasta el propio Ruggeri expuso la incomodidad existente: “Si no hubiese estado en el programa, no sé si estaría hoy ahí. ¿Cuántos jugadores de Boca hay que podrían estar en esos lugares?”.

La contraofensiva de Cascini llegó por intermedio de una entrevista con TyC Sports, el canal deportivo con el que compiten Vignolo y compañía. “Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión”, argumentó en pleno conflicto.

En septiembre del 2021, el Mosquito reapareció en las pantallas de ESPN pero en una entrevista con el programa que comanda Mariano Closs. En ese momento sólo tocó temas futbolísticos y no hubo referencias a sus conflictos con sus ex compañeros de TV.

