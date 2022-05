La polémica crítica de Oscar Ruggeri a Carlos Zambrano por anunciar que analiza retirarse del fútbol

El ex zaguero cuestionó las últimas declaraciones del peruano

El último domingo, Carlos Zambrano sorprendió al anunciar sus deseos de retirarse del fútbol. En una entrevista con la televisión de su país natal, Perú, el defensor de Boca Juniors dijo que lo que lo sostiene es que su “familia pretende que siga al menos hasta el Mundial de Qatar”.

“Hoy puedo decir que estoy a un paso de retirarme del fútbol. Se lo digo a mi pareja todos los días, cuando me cuesta levantarme para ir a entrenar. A mis casi 33 años (los cumplirá el 10 de julio) y con más de 15 fuera de Perú, quiero volver e instalarme en mi país para disfrutar de la familia y de todo lo conseguido en este tiempo”, expresó Zambrano.

Un día después, y frente al gran eco que trajo dicha declaración, Oscar Ruggeri opinó al respecto. La apreciación del Cabezón fue crítica y aunque sus compañeros en ESPN argumentaron que el peruano puede estar estresado o agobiado por jugar en la elite tanto tiempo, el ex zaguero de la selección argentina disparó: “No puede estar quemado, tiene la Copa y un Mundial...”. Esta declaración del argentino generó un fuerte debate en las redes sobre todo en materia de salud mental y la presiones que tienen los deportitas de alto rendimiento.

“Estas por jugar la Libertadores con Boca y en junio tenés que viajar para jugar un partido recontra importante para su país (por el repchaje con rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Australia o Emiratos Árabes). No puede estar quemado porque vos mirás hacia adelante y a nada tenés Copa Libertadores, termina y tenés un partido de 90 minutos y después la Copa del Mundo”, expresó Ruggeri en F90.

Oscar Ruggeri y el panel de ESPN hablaron sobre los dichos de Carlos Zambrano en relación a su retiro del fútbol.

Y agregó: “¿Cómo lo va a jugar?, ¿Qué presiones tenés? ¿Quién juega un Mundial? Son 22, 26 jugadores de un país, no todos tienen la posibilidad y lo que pagarían por estar ahí… Si terminó el Mundial y lo dice, lo entiendo pero decirlo ahora es tan raro…”. Por último, opinó sobre la “preocupación” que tendría el DT de Perú por estas declaraciones de su defensor. “Yo soy Gareca… claro (se precocuparía), porque ahora se va a Barcelona para climatizar a los muchachos, y de pronto ve que uno de tus jugadores importantes diga eso…”, concluyó.

A propósito de sus declaraciones a la TV de Perú, Carlos Zambrano habló este lunes en la puerta del predio donde Boca Juniors se entrena en Ezeiza y aclaró que se refería a un retiro no muy lejano, pero tampoco inmediato. “Yo nunca dije que me quiero retirar ya, mis palabras están muy claras en la entrevista: a un paso del retiro, tengo 32, 33 años en unos meses, y claro el futbolista juega hasta los 35 ó 36, hasta que se sienta cómodo. Tengo contrato hasta diciembre, después tengo un paso para jugar el Mundial, no es que me retire ya”, aclaró.

Zambrano nació en Callao y tiene un largo recorrido en el fútbol europeo, especialmente en Alemania donde jugó en el Schalke 04. el Saint Pauli y el Entriacht Frankfurt, para luego pasar al Rubin Kazán, de Rusia, pasando luego por el PAOK Salónica, de Grecia y el Basilea, de Suiza, antes de recalar en Boca Juniors en 2020.

Carlos Zambrano cumple 33 este año y ve cada vez más cerca su retiro del fútbol profesional. | Foto: Getty Images

Convocado al seleccionado peruano por Ricardo Gareca luego de sendos pasos por los representativos sub-17 y sub-20 de Perú, aspira a jugar el Mundial de Qatar, el primero de su carrera, lo que le pondría un broche de oro a su actuación, según considera su propia familia.

“Debes seguir un tiempo más, para llegar al Mundial. Estamos cerca y si ganamos el repechaje lo conseguiremos. Ojalá pueda darse eso. Lo que ocurre es que antes tenía sobre mi espalda el peso de lograr solventar a mi familia, pero después de tantos años de carrera ya eso lo pude conseguir, así que ahora quiero disfrutar”, remarcó finalmente Zambrano a Willax Televisión, de Perú.

Inclusive el ayudante de campo de Gareca en la selección peruana, Nolberto “Ñol” Solano anunció que va a hablar con Zambrano por sus dichos, y para convencerlo anticipó que arrancará por “hacerlo reflexionar respecto de que no sabe lo que se siente el día después de dejar el fútbol”. Zambrano quiere en su futuro inmediato “aprender a tocar el piano y a hacer trucos de magia. Tengo todos los elementos”, afirmó.

