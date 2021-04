Cascini rompió el silencio: la extrema exigencia de Riquelme, las respuestas a las críticas y los refuerzos estrella

Raúl Cascini rompió el silencio y habló sobre diferentes temas de la actualidad de Boca

Era una de las voces más esperadas y por fin se hizo escuchar. Este viernes, Raúl Cascini habló de distintas cuestiones de la actualidad de Boca y también se refirió a las críticas que recibió en los últimos tiempos el Consejo de Fútbol que integra hace ya algunos meses. El Mosquito había quedado en el ojo de la tormenta luego de la renuncia del vicepresidente Mario Pergolini y había sido señalado como uno de los causantes de la salida del conductor de radio.

Una de las versiones que corrió cuando Pergolini pegó el portazo fue que el propio Cascini le había prohibido el ingreso al predio que el club tiene en Ezeiza. Consultado sobre este hecho en el programa Presión Alta de TyC Sports, fue claro: “Yo soy un empleado del club. Estamos hablando del vicepresidente. ¿Cómo no voy a dejar entrar al vicepresidente? Cuando lo escuché me reía”.

Y, sobre las críticas que ha recibido el Consejo de Fútbol (el cual integra junto a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado) de parte de algunos ex jugadores del club, dijo: “No me duele. Pero llegar a ese punto de decirle a otro que no está preparado, es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas”.

El Mosquito habló de la renuncia de Mario Pergolini

“Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión”, agregó y recordó su paso como panelista por el programa que conduce Sebastián Vignolo, desde donde ha sido duramente cuestionado en las últimas semanas.

Quien suele ser el foco de las críticas es Juan Román Riquelme, que está a la cabeza del Consejo de Fútbol. Respecto de cómo es el día a día de trabajo con el gran ídolo Xeneize, Cascini bromeó: “Nos va a hacer divorciar a todos... Nos tiene todo el día acá adentro”. “Estamos todo el día mirando videos. Yo ayer llegué a la 1 de la mañana y a las 8 estaba acá para ver a la Reserva, pero es lo que amamos. Estamos felices de lo que estamos haciendo. Román está enfermo por el club. Es increíble lo que le gusta todo esto”, añadió.

El Mosquito dejó en claro que aunque mantienen un diálogo constante con Miguel Ángel Russo, no hay ninguna injerencia de parte del Consejo de Fútbol en el armado del equipo. “Imposible. Roza la falta de respeto. Estamos hablando de un técnico que tiene casi 30 años de carrera, bicampeón del fútbol argentino. ¿Te pensás que le podemos armar el equipo? Hablamos de fútbol todos los días. Tenemos el placer de hablar con él y aprender”, señaló.

"Nos va a hacer divorciar", bromó Cascini sobre la exigencia de Riquelme (Boca Juniors Oficial)

Los nombres de los uruguayos Edinson Cavani y de Lucas Torreira suenan fuerte en el Mundo Boca hace ya un tiempo. Para el integrante del Consejo de Fútbol “es un sueño de todos los hinchas” que el delantero llegue al club, pero fue claro: “Sabemos que depende mucho de él, es lo más importante, su palabra para ver si puede llegar o no. El país está en condiciones difíciles. Todo el mundo lo sabe. Lo importante es las ganas que tenga él de venir”. Y, sobre las intenciones del mediocampista de desembarcar en la ribera, comentó: “Es muy lindo escuchar a este tipo de jugadores que quieren venir a Boca. Habla bien, de que no hay tantos problemas. Nadie se va a querer meter en un lío”.

Otras frases de Raúl Cascini en Presión Alta:

El Boca-River de Copa Argentina: “Me gustaría jugar ese partido. Cuando toque, se va a jugar”.

La renovación del contrato de Carlos Tevez: “Uno puede cometer errores, es de hombre reconocerlo. Quedaron las cosas claras, sin ningún problema. También fue una cuestión de una negociación. En la etapa nuestra, ha jugado muchísimos más partidos que anteriormente”.

El futuro de Marcos Rojo en Boca: “Tiene personalidad, carisma, ha jugado dos Mundiales. En la cancha se ve todo”.

La salida de Wanchope Ábila a la MLS: “Al igual que Retegui, Bou y Hurtado, con todos se trató de la misma manera. Vinieron las ofertas, se les consultó ellos y al técnico, todos dieron el OK. Por Wanchope vino una oferta de Uruguay, dijo que no quería. El representante trajo una oferta de Estados Unidos, se evaluó, se dijo que no al principio, porque al club no le convenía. Después pidió si podíamos rectificar la oferta, se dijo que sí y se fue. No hay nada raro”.

La apuesta por las inferiores: “Es el proyecto que estamos mostrando. Está en un período de que los chicos empiecen a hacer su carrera, demostrar que pueden con la camiseta de Boca. Tenemos las alternativas de los chicos de Inferiores del club. Consideramos que son muy buenos jugadores, que hay que darles rodaje. Es lo más importante”.