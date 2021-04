Fuerte advertencia del Pollo Vignolo a Raúl Cascini: “Voy a mostrar todos los refuerzos que decía que iba a llevar a Boca”

Pollo Vignolo-Cascini

Desde la semana pasada el relator y conductor Sebastián Vignolo le lanza dardos a su ex compañero de trabajo Raúl Cascini. El Pollo está molesto porque el actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca no le responde los mensajes y lo hizo público. Ya lo manifestó en dos oportunidades en ESPN F90 y este domingo lo hizo en el programa Pasión por el Fútbol (Canal 13). Le pidió “respeto” y también amenazó con publicar los nombres que el ex mediocampista quería llevar a la entidad Xeneize.

En el comienzo del programa Vignolo se dirigió al ex futbolista Daniel Montenegro, que ahora es panelista, y le dijo “escuchame, si el día de mañana sos manager de Independiente, y te escribo porque quiero saber cómo estás, respondé. Eso es educación. No te voy a preguntar a quién vas a comprar, porque aparte no movés la aguja”. El Rolfi “le devolvió la pared” y le dijo “no sé si es educación, pero eso para mí es respeto”. El Pollo siguió haciendo referencia al Mosquito Cascini sin nombrarlo, al agregar “nada, es respeto, diez años, tanto tiempo...”

“Ya debe estar por llegar (Guido) Carrillo”, dijo en forma irónica Vignolo y después avisó que “esta semana voy a mostrar todos los refuerzos que decía que iba a llevar Cascini cuando estaba con José (Beraldi) y trabajaba con nosotros”. En su momento el ex mediocampista fue panelista cuando F90 se emitía en Fox Sports.

A su vez, el Pollo comentó una imagen donde Cascini apareció bostezando en el entrenamiento de Boca: “A las 11 y media de la mañana, queda feo...”

El jueves 1 de abril comenzaron las críticas públicas de Vignolo hacia Cascini cuando primero, en función de una falta de respuesta a sus mensajes, en ESPN F90 aseguró “es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso cómo puede, como quiere y cómo le enseñaron”.

Al otro día el futbolista Oscar Ruggeri, que ahora es panelista, se alineó con Vignolo y aseguró sobre Cascini que “si no hubiese estado en el programa, no sé si estaría hoy ahí. ¿Cuántos jugadores de Boca hay que podrían estar en esos lugares? Este puesto que tenemos nosotros tres, el Cai (Aimar), Sebastián (Domínguez) y yo, te da un montón de posibilidades. Esto te tira para arriba, es un trampolín. Esto que tenemos nosotros nos mantiene vigentes, vivos. En cuanto vos elegís algo te tira para ahí arriba”.

Este lunes el Pollo redobló la apuesta y sentenció: “Las reglas del juego son estas y lamentablemente el tiempo también te va enseñando algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío. Me decepcionó humanamente, pero cada uno es como es. Qué le vamos a hacer, ya está”.

Por ahora no hubo respuesta pública de Cascini hacia Vignolo y habrá que ver hasta cuándo seguirán sus dardos hacia el ex futbolista.

