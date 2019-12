También se pronunció Mario Pergolini sobre las complicaciones en la emisión del voto que denunció parte de la oposición: “Está lleno de chiquiteces. Da la sensación que no quieren que la gente vote”. Horas después, Crespi, candidato a vice por parte del oficialismo, salió a responder sobre las quejas en las demoras del sufragio: “Vino a votar a una elección de Boca, no fue a hacer la cola para tomar la hostia en una iglesia. ¿Esperaba una señorita que lo llevara y le diera un sánguche?", dijo en diálogo con TyC Sports. Luego, prefirió bajar las tensiones y no incrementar la grieta.