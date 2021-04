“Si no hubiera estado en el programa, no sé si estaría hoy en Boca”: la frase de Ruggeri sobre Cascini que resonó en las redes

La renuncia de Mario Pergolini al cargo de vicepresidente de Boca generó un enorme revuelo y Raúl Cascini, actual integrante del Consejo de Fútbol, fue uno de los que quedó en el ojo de la tormenta como uno de los acusados de ser el causante de los cortocircuitos que derivaron en la salida del conductor de radio del club. En ese marco, Oscar Ruggeri recordó cómo fue el camino del Mosquito hacia ese puesto directivo en el Xeneize.

Sobre el día en que Cascini les anunció que dejaba su rol como panelista en el programa F90 para asumir su nuevo puesto en Boca, el Cabezón rememoró: “La verdad nos pusimos muy contentos. Me puso muy contento porque el jugador quiere estar ahí, en la cancha. Yo ya no, pero Raúl es más pibe que yo”.

Respecto del peso que tuvo la aparición del Mosquito en la TV a la hora de ser convocado para acceder a esa nueva función en el Xeneize, Ruggeri no dudó: “Si no hubiese estado en el programa, no sé si estaría hoy ahí. ¿Cuántos jugadores de Boca hay que podrían estar en esos lugares? Este puesto que tenemos nosotros tres, el Cai (Aimar), Sebastián (Domínguez) y yo, esto te da un montón de posibilidades. Esto te tira para arriba, es un trampolín. Esto que tenemos nosotros nos mantiene vigentes, vivos. En cuanto vos elegís algo te tira para ahí arriba”.

Previamente, desde la pantalla de ESPN, el Cabezón había analizado el rol que hoy cumple Juan Román Riquelme dentro del armado de las autoridades de Boca: “Él les hizo ganar las elecciones, le podía hacer ganar las elecciones a cualquiera. ¿Y después que iba a hacer? ¿Se iba a quedar sentado? Iba a manejar. A su forma, iba a manejar”.

Cascini dejó su rol como panelista para asumir en Boca

“Yo creo que está bueno prepararse. A todos nos pasa que a veces enfrentás algo sin prepararte y no: hay que prepararse para esas cosas y más para estos puestos en estos clubes. El club no es de una persona, es un pedacito de cada socio o de cada hincha”, agregó.

En alusión al Consejo de Fútbol que integra Riquelme junto a Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, Ruggeri aseguró que ahora “están solos” y que “tienen que manejar el club”, pero que “el hincha y el socio exigen”. “En la cancha el tipo (Román) era un crack, era pagar una entrada para ir a mirarlo, era un fuera de serie. Ahora está en otra posición. ¿Hacés las cosas bien? Bárbaro. ¿Hacés las cosas mal? No te salva el caño a Yepes o el gol a tal, te pasan factura los hinchas”.

“Estos chicos (el Consejo de Fútbol) tienen que entender que están en otra posición, que se terminó eso de si ganaste la Copa o si levantaste dos, tres o cuatro copas. El hincha quiere ir a la cancha y ver al equipo ganar. Si juega bien o muy bien, mejor todavía”, recalcó.

Esta no es la primera vez que los ex compañeros de Cascini en el programa hablan de su actualidad. Hace tan solo unas horas, el propio Sebastián Vignolo, conductor del envío, tuvo duras palabras hacia el Mosquito. “Cascini pensaba en ir con Beraldi. Pero hasta él se dio cuenta que iba a ganar Ameal después de que Riquelme se decidió a meterse ahí. Entonces, descartó rápido a José, con quien venía trabajando desde hace años”, disparó.

“Al principio, para nosotros fue una ausencia importante porque al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así. El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso cómo puede, cómo quiere y cómo le enseñaron”, concluyó el Pollo, dejando en claro que el vínculo con el actual directivo de Boca no es el mejor.

