Vignolo contra Cascini, guerra declarada: “Hay futbolistas de Boca que prefieren ni hablarle”

Desde que Raúl Cascini dejó el programa conducido por Sebastián Vignolo en el que era panelista empezó la enemistad. El Pollo cambió de señal televisiva pero no el pensamiento sobre el ex futbolista que hoy se desempeña en el Consejo de Fútbol de Boca liderado por Juan Román Riquelme. En un nuevo capítulo, el periodista le apuntó otra vez al Mosquito.

“Cuando tenés que hablar mucho de vos, es porque no encontrás la vuelta a dónde ponerte. Es porque no te hacés notar. Cuando vos tenés que estar todo el día con el cartelito diciendo ‘yo soy este’. claramente en algo estás fallando”. Así arrancó su programa en ESPN Vignolo, sin todavía mencionar a Cascini.

Y prosiguió: “Yo creo que ahí tienen que resolver porque hay futbolistas de Boca que prefieren hablar con algunos pero con otros no. A unos los respetan más, a otros menos y a otros no los quieren ni ver. Yo cambiaría las formas, el estilo. Por ahí ya viene de nacimiento, te formaste así de esta forma. Pero yo cambiaría porque cuando los jóvenes dicen ‘qué fanfarrón es’, ‘uh, este fanfa viene ahora a decir’... Cuando ya te empiezan a ver así tipos que están dando bien sus primeros pasos en Boca, es porque en algo estás falltando”.

"Podés dar una remera y hacer un poco de marketing, nada más", fue una de las frases de Vignolo contra Cascini

Más tarde Vignolo marcó la diferencia de jerarquía e historia que existe entre Riquelme y Cascini, según su visión, para el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo: “De compadrito, no. Una cosa es que se le plante Riquelme, el mejor jugador de la historia de Boca al que además los jugadores lo miran con admiración. Después se le planta el resto, pero se le planta como diciendo ‘mirá que yo soy este, eh’, ‘mirá cómo le pegué, mirá dónde la clavé’. No hace falta, ya todo el mundo sabe lo que hizo, la vida continúa. Estás justamente ahí por lo que ya fue. Ya está, el cartelito ya está. Ya se metió, ya está adentro. Ahora, yo hablaría mucho menos y me pondría en el lugar que me corresponde”.

Vale mencionar que ayer Vignolo reveló que tenían pactada una visita al programa de Marcos Rojo, quien finalmente desistió de la entrevista por supuesta recomendación del cuerpo técnico y dirigencia boquense. “Cuando el 5 quiere jugar de 10 es un quilombo. Si sos el 5, sos el 5. Podés ser un buen 5, calladito, tomando las decisiones que tenés que tomar, tratando de meter un acierto, entregando un banderín cuando viene un futbolista. Dándole la remera, haciendo un poco de marketing, nada más. ‘Correte’, hay gente a la que le decís ‘correte porque hacés lío’”, ironizó. Y concluyó: “Simplemente para que lo sepan, hay futbolistas de Boca que con Cascini prefieren ni hablar” .

