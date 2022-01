El Real Madrid tendría en la mira a un futbolista del Barcelona

El zaguero uruguayo Ronald Araujo es pretendido por el Real Madrid (Reuters)

Sorpresa en España luego del triunfo del Real Madrid por 3-2 al Barcelona en la semifinal de la Supercopa, porque según señalan algunos medios locales, el club blanco se habría fijado en uno de los futbolistas del elenco culé para reforzar su plantel en un futuro cercano. Si bien son pocos los casos que han pasado de un equipo al otro en la historia, Florentino Pérez estaría dispuesto a realizar la operación.

El programa de radio catalán Sin Concesiones reveló que Ronald Araújo es el fichaje que pretende el cuadro blanco. El zaguero uruguayo ya había sido sondeado desde la capital de España antes de su arribo al Barcelona y ahora harían el intento. La estrategia sería convencer al futbolista de 22 años de no renovar su vínculo, que termina en junio de 2023, para de esa manera comprarlo por una cifra baja a final de temporada o aguardar hasta que expire su contrato y traerlo como agente libre.

No hay demasiados ejemplos de futbolistas que hayan cruzado así de vereda, uno de los más recientes fue el del argentino Javier Saviola, quien en 2007 abandonó el Camp Nou para llegar al Santiago Bernabéu. Otro memorable caso es el de Julen Lopetegui, quien en 1994 dejó el Barcelona, después de cinco años para ponerse la camiseta blanca. Pero sin dudas, el más emblemático fue el del portugués Luis Figo, catalogado como un traidor por la institución culé que lo vio partir en el 2000 para sumarse a los Galácticos.

Por el momento, el posible traspaso de Araújo es solamente un rumor ya que no hay negociaciones iniciadas por ninguna de las partes y los protagonistas no se han referido al asunto. Pero, el apellido del uruguayo ha sonado con fuerza estos días luego de que Antonio Rüdiger, el central pretendido por Carlo Ancelotti, haya reiniciado las charlas para renovar su vínculo con el Chelsea. Mientras tanto, el Barcelona sí se mueve por intentar contratar a un ex Real Madrid.

Los portales españoles coinciden en que la dirigencia de Joan Laporta quiere convencer al español Álvaro Morata de abandonar la Juventus para unirse al cuadro catalán. El delantero es la prioridad principal de Xavi Hernández y el sitio Sport no descarta que entre en la negociación el neerlandés Memphis Depay, jugador predilecto de Ronald Koeman, quien no tiene lugar con el nuevo técnico.

