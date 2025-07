La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante: por qué ella fue clave para concretar la vuelta a Boca

La emoción de Camila Galante ante la ovación de la Bombonera a su marido

Leandro Paredes vivió una tarde inolvidable en su regreso a Boca Juniors. El volante fue recibido por una multitud ante una Bombonera repleta y dentro del campo de juego se emocionó por la ovación de la gente. Quien tampoco pudo contener las lágrimas fue la pareja del futbolista, Camila Galante, que también fue clave para que se concretara el ansiado regreso.

“Que de la mano de Leo Paredes todos la vuelta vamos a dar”, cantó a coro el público y Camila, junto al Lautaro en sus brazos y a los hijos mayores de la pareja, Victoria y Giovanni, acompañó el inolvidable hit. Pese al frío de la noche que empezaba a caer en Buenos Aires, la familia del futbolista sintió el calor y el fervor popular.

“La familia es lo más importante para que hoy esté acá. De momento que dije que estaba la posibilidad de volver no dudaron un segundo en decirme en armar las valijas y vamos. Estoy muy agradecido a mis hijos y a mi mujer. Es muy difícil no emocionarme, pero el sueño era volver a conseguir cosas importantes. Es muy fácil decir la Libertadores, pero hay que ir paso a paso. Ganar la mayor cantidad de títulos posibles”, dijo Paredes en la conferencia de prensa.

Paredes se convirtió en uno de los baluartes de la selección argentina. De la mano del entrenador Lionel Scaloni, el volante surgido de las inferiores de Boca Juniors se hizo el dueño de la mitad de la cancha, aunque si bien perdió la titularidad en el inicio del Mundial de Qatar 2022, siempre fue convocado y jugó. Es uno de los referentes junto con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y en su momento Ángel Di María. Ellos conformaron un grupo unido dentro de un plantel que se fortaleció tras la histórica consagración en la final de la Copa América de 2021 en el mítico Maracaná.

El emotivo abrazo de Leandro Paredes y su pareja Camila Galante

Pero no todo es el fútbol en la vida del volante que jugó en clubes como Juventus, PSG y la Roma, de donde procede. La familia es un aspecto sumamente importante para el futbolista de 31 años. Y vaya si lo es que comenzó a forjar su historia de amor con la que hoy es su esposa hace más de 17 años, cuando todavía ambos eran adolescentes.

Camila Galante (33) es la esposa de Paredes desde finales de diciembre de 2017. Ese fue el momento en el que decidieron ponerle una firma a su historia de amor, pero el corazón marca otra fecha en el calendario. La historia entre ambos se puso en marcha con un factor común y tiene que ver con el fútbol.

Es que el ex futbolista del Zenit conoció a su actual pareja porque el destino así lo quiso. La hoy empresaria de una marca de cosméticos y belleza es la hermana de un ex compañero de inferiores de Paredes en el Xeneize. “Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó Paredes en la presentación como jugador del conjunto parisino en un video del club.

Tanto era el amor de Paredes a Galante cuando todavía eran muy jóvenes, que Leandro tomó una drástica decisión: sin importar lo que dijera su familia, incluidos sus amigos, el por entonces mediocampista de Boca Juniors se hizo un tatuaje antes de comenzar a salir con ella. “Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, confesó hace un tiempo. “A mi hermana, la del medio, Jimena, le gustaban los tatuajes. Me quería hacer uno en la espalda. Ella firmó para que me lo hagan y me hice el que quería y ella me dijo ‘no te vas a hacer el de Cami’. Y me puse el nombre. Ella cuando lo vio se puso a llorar. El padre era celoso, mal”, detalló en una nota con el humorista Grego Rosello.

Camila y Leandro cuando todavía eran unos chicos (@ccamilagalantee)

Y así fue. Se pusieron de novios cuando ella tenía 16 años y él, 14. Ramiro Galante, hermano de Camila y amigo de Leandro, descubrió la historia de amor en unas vacaciones en San Bernardo: “Nos vio que nos estábamos dando un beso. Y viene, y en vez de decirme algo a mí y le dice a ella ‘si lo haces sufrir a mi amigo, no me hablés más’. Y se fue”.

Antes de que la pareja se decidiera a dar el paso del matrimonio, la excursión de ambos como pareja formal se impulsó hace once años. En 2014, y luego de jugar un puñado de partidos en Argentina -fueron 31, con cinco goles-, Leandro fue transferido a la Roma. El gigante italiano puso sus ojos en el enganche que luego se corrió a la posición de volante central gracias a su gran pegada y su capacidad para generar juego y asociaciones.

No se fueron solos porque dos meses antes de que se confirmara la transferencia a Europa nació Victoria, su primera hija, que hoy tiene 11 años. De ahí comenzó un periplo que los llevó a vivir en Verona para jugar una temporada en el Chievo. Tras su regreso a la capital de Italia por dos años, y luego de otro préstamo para jugar en Empoli, el poderoso fútbol ruso lo llevó a su tierra. El Zenit lo compró en unos 23 millones de euros y la familia se fue a las temperaturas más frías. Allí fueron bendecidos con la llegada de Giovanni, el segundo eslabón de una familia que disfruta de pasar el tiempo cuando Leandro tiene unos días libres o cuando regresaban al país natal e iban a Luján, donde tienen una hermosa chacra. Ahora esas visitas serán más frecuentes.

“Son lo mejor de mi vida, me alegran cada segundo. Cuando estoy triste, ellos me cambian el día en un segundo”, dijo Paredes sobre sus hijos. El jugador confesó que su pequeña hija ya reconoce la fama que tiene su papá. Lo mismo ocurrió con su hijo mayor, que jugó en las infantiles del PSG.

“Trato de que salgan lo más educados posibles, que tengan el respeto”, expresó Paredes, que nació y se crio en San Justo y sabe el esfuerzo que hizo su familia para acompañarlo en sus primeros pasos en el deporte.

La familia unidad: Leandro, Camila, Victoria y Giovanni (@ccamilagalantee)

Si uno revisa sus redes sociales, puede ver postales de todo tipo. Muchos de sus trabajos, pero para Leandro y Camila, lo más importante es su familia. Y así lo demuestran. Un claro signo es el mensaje que Galante le regaló una vez a su esposo. “Todo es más simple si estás vos abrazándome. Te amo con todo mi corazón mi vida; Siempre juntos”, escribió. Y agregó en relación al valor de estar juntos los cuatro: “¡No tengo palabras para describir lo increíble que sos mi amor! Gracias por todo el amor que le das a nuestros hijitos y por enseñarles a ser mejores personas cada día. Se derriten de amor por vos. ¡Sin dudas elegí al mejor! Te amamos con el alma entera”.

Después de pasar cuatro años en París, los cambios en el plantel del equipo sumados a la llegada del nuevo entrenador Christopher Galtier impulsaron su salida del conjunto parisino. ¿Dónde se mudó? A un lugar conocido, pero diferente ciudad. Regresó al Calcio, pero aquella vez para ponerse la número 5 de la Juventus, uno de los grandes de Italia.

Hace dos años regresó a la Roma y ante la posibilidad de volver a Boca Juniors, Camila jugó un papel clave, como el mismo Paredes lo reconoció. Logró desvincularse del equipo de la capital italiana y se concretó la esperada vuelta al club que lo vio nacer. Pero esta segunda parte será más especial porque tendrá a su lado a su familia.

EL ÁLBUM DE FOTOS DE LEANDRO PAREDES Y CAMILA GALANTE

@ccamilagalantee

@ccamilagalantee

@ccamilagalantee

@ccamilagalantee

@ccamilagalantee

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante (@ccamilagalantee)

@ccamilagalantee

@ccamilagalantee

@ccamilagalantee