Cristiano Ronaldo reveló que podría seguir su carrera en Brasil: “Todo es posible”

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2023 (Reuters)

Sorpresa mundial por las declaraciones de Cristiano Ronaldo que se viralizaron este jueves en medio de los rumores sobre una crisis con el Manchester United. El delantero de 36 años que se destaca en la Premier League admitió que no descarta en un futuro jugar en la liga de Brasil y ya se especula con qué equipo podría contratarlo.

El artillero portugués brindó una entrevista a ESPN Brasil en donde solo tuvo halagos para la nación sudamericana: “Lo que puedo decir, con absoluta certeza, es que Brasil es un país hermano. Por la relación que tengo con mis compañeros, por la cultura, los brasileños que viven en Portugal. Mi hermana vive en Brasil, está casada con un brasileño. Tomo mis cursos de nutrición con brasileños. Es un país por el que tengo mucho respeto, sé mucho sobre Brasil”.

Cristiano tiene contrato con el cuadro británico hasta junio de 2023 y recordó que hace un año nadie imaginaba que su regreso a Old Trafford podría ocurrir: “Nadie dijo que iba a volver a Manchester a los 36 años, y aquí estoy”. Por eso, en la entrevista fue consultado sobre si es posible que en un futuro cruce el Océano Atlántico para jugar en Brasil: “No lo sé. Está lejos de mis pensamientos. Pero en el fútbol todo es posible, no lo sé”.

Sus declaraciones repercutieron en todo el planeta sobre todo porque ocurrieron luego de que Marcelo Braz, vicepresidente del Flamengo, mantuviera una reunión con Dolores Aveiro, la madre de CR7. El dirigente había viajado a Portugal para negociar por un entrenador para su club pero tuvo un breve meeting a principios de enero con la mujer la cual terminó con una foto de ambos y una frase que despertó suspicacia en las redes sociales: “La persuasión siempre comienza con la familia”.

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United para ganar trofeos (Reuters)

Lo cierto es que Brasil es una potencia sudamericana y en los últimos años ha logrado contratar grandes estrellas que no solo se destacaban en ligas del continente, sino además en Europa. Los fanáticos del Brasileirao pueden ver todos los domingos a estrellas como Hulk, Gabigol, Diego Costa, David Luiz, Willian, Douglas Costa y Filipe Luis, entre otros. Por eso, no es imposible imaginar que algún tiempo Cristiano se sume a esta lista para jugar la Copa Libertadores y buscar ganar así un título que Lionel Messi tampoco tiene.

En la entrevista, el máximo artillero en la historia del Real Madrid fue consultado además sobre quién ha sido mejor, Ronaldinho, Ronaldo Nazário o él: “Depende de cómo lo hagamos. Pero no me gustan las comparaciones. Prefiero decir que los tres hemos dejado un legado, una historia. Puedo decir, de hecho, que gané más títulos individuales que ellos, pero ambos ganaron Copas del Mundo. Simpatizo mucho con ellos. Estos son dos jugadores que crecí viendo. Decir quién es el mejor, el segundo, no es lo más importante. Prefiero quedarme que son ídolos y dejaron una hermosa historia en el fútbol”.

Esta semana también se publicó una charla que el goleador de 36 años tuvo con Sky Sports en donde expuso su malestar porque el Manchester United está lejos de pelear por el campeonato de la Premier League: “El Manchester United debe competir por cosas importantes. Tenemos que cambiar eso. No vine aquí para pelear por estar en el sexto lugar o el séptimo lugar o el quinto lugar. No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros de la Premier League”.

El cuadro británico avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup después de eliminar al Aston Villa sin tener una gran actuación. Se ha clasificado también a los octavos de final de la Champions League, donde enfrentarán al Atlético Madrid; mientras que en la Premier League están séptimos a 22 puntos del líder, Manchester City.

“Creo que podemos competir, pero aún no estamos a nuestro mejor nivel. Hay mucho espacio para mejorar y creo que, si cambiamos nuestra mentalidad, podemos lograr grandes cosas”, agregó CR7, quien también dedicó unas palabras a Ralf Rangnick, de quien dijo que necesita tiempo para “implantar sus ideas en los jugadores” pero solamente le quedan cinco meses a su interinato.

SEGUIR LEYENDO: