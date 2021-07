La selección argentina femenina tiene nuevo entrenador: asumió Germán Portanova

Germán Portanova es el nuevo entrenador de la selección argentina femenina (AFA)

Germán Portanova se convirtió este lunes en el nuevo entrenador de la selección argentina femenina. El DT, de reciente paso por la UAI Urquiza en el torneo local, asumirá el cargo en lugar de Carlos Borrello, quien luego de 23 años pasará a ser nuevo Coordinador General de los equipos de mujeres de AFA.

El anuncio fue realizado por la AFA luego de una reunión que su presidente, Claudio Chiqui Tapia, mantuvo con Portanova en las oficinas del predio de Ezeiza. Del encuentro también participaron el titular del Fútbol Femenino de AFA, Jorge Barrios, Borrello y Franco Caponetto, que será el preparador de los equipos. La entidad de la calle Viamonte confirmó que el flamante DT albiceleste estará al frente del equipo mayor y también de la Sub 20.

“Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar”, dijo Portanova al sitio oficial de la AFA.

Carlos Borrello - a la izquierda de la foto- deja el cargo de entrenador y pasa a ser coordinador general de selecciones femeninas (AFA)

Portanova llega a la selección femenina con importantes pergaminos en el fútbol local. Fue campeón con UAI Urquiza en tres oportunidades (2014, 2017/2018 y 2018/2019) y también participó de la Copa Libertadores con el elenco de Villa Lynch.

“Transcurrí mucho años en el futbol femenino y conozco a las jugadoras, he tenido la experiencia de varias Libertadores. Nos sentimos capacitados para poder dirigir la Selección. Ojalá que los resultados nos acompañen”, dijo el entrenador de 47 años, cuyo primer desafío importante será la Copa América 2022 -que aún no tiene sede confirmada-, donde Argentina buscará la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y a los Juegos Panamericanos de Chile, ambos a disputarse en 2023.

Junto al ex UAI Urquiza trabajarán el mencionado Caponetto en la preparación física, Sebastián Gómez (ayudante de campo), Osvaldo Conte (preparador físico), Nicolás Valado (analista de videos) y el entrenador de arqueros Mauro Dobler.

Claudio Tapia se reunió con el nuevo entrenador en Ezeiza (AFA)

Hay gran expectativa respecto a qué ocurrirá con aquellas jugadoras que habían sido marginadas del equipo nacional por haber expresado públicamente su disconformidad con la continuidad de Borrello después del Mundial de Francia, cita en la que Argentina hizo historia al conseguir dos empates (hasta ese momento había perdido todos sus partidos en Copa del Mundo). Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, Ruth Chule Bravo y Belén Potassa son las jugadoras cuyo futuro en el equipo albiceleste deberá resolver el nuevo DT.

La AFA comunicó, además, que en los próximos días dará a conocer los nombres del nuevo cuerpo técnico de las selecciones femeninas juveniles (Sub 15 y Sub 17), el cual asumirá en lugar del equipo que hasta el momento encabezó Diego Guacci.