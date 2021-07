Boca y San Lorenzo se miden en la final del Torneo Apertura femenino: hora, TV y formaciones

Boca se medirá ante San Lorenzo en la final del Torneo Apertura (BocaJrsOficial)

Esta tarde-noche se conocerá al nuevo campeón del fútbol argentino. A la ansiada final del Torneo Apertura femenino llegaron dos de las instituciones más ganadoras del país. Desde las 19.15, Boca Juniors chocará contra San Lorenzo. En el Nuevo Francisco Urbano (la cancha de Deportivo Morón), con transmisión de TNT Sports.

Las Gladiadoras, como es popularmente conocido el elenco xeneize, son las grandes candidatas a quedarse con el título tras adjudicarse con autoridad la Zona A con 20 unidades (seis victorias, dos empates y ninguna derrota). Luego supieron eliminar en cuartos de final a Independiente por 3 a 0 y a su clásico rival, River, en semifinales al imponerse por penales luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

Las de La Ribera, además de ser las vigentes campeonas del fútbol argentino -cortaron la hegemonía de la UAI Urquiza-, son las máximas campeonas del país, al ostentar 24 trofeos en sus vitrinas (además fueron subcampeonas en 15 ocasiones).

Una de las principales armas de las dirigidas por Christian Meloni es su gran ataque, conformado por Yamila Rodríguez (8 gritos) y Andrea Ojeda (7). A esto hay que sumarle la muralla ubicada debajo de los tres palos: Laurina Oliveros, portera de la selección argentina.

Boca, no obstante, no puede confiarse, ya que enfrente tendrá realmente a un equipo de temer. Las Santitas, el otro equipo que no conoce la derrota en lo que va de la competencia, buscará su tercer título de su historia (Apertura 2008 y el campeonato 2015) y su primero en la era profesional.

San Lorenzo fue escolta de Boca en la Zona A con 18 puntos (5 triunfos y tres empates) y luego mostraron una sólida versión en los mata-mata. Vencieron 2 a 0 a Rosario Central en cuartos de final y en semifinales sacaron a una de los principales candidatas: UAI Urquiza. El domingo le ganaron por 1 a 0 gracias a un tanto de penal de Eliana Molina.

Las entrenadas por Nicolás Basualdo también cuentan con una carta ganadora como la de Débora Molina (máxima goleadora del certamen con 9 tantos) y la solidez que aporta Alicia Bobadilla, la portera de la selección de Paraguay.

El último antecedente entre ambas fue el pasado martes 22 de junio, por la Fecha 8 de la Zona A. En esa oportunidad, los dos clubes, que ya estaban clasificados a la siguiente ronda, igualaron 1 a 1.

Las ganadoras de esta gran final se adjudicarán un boleto a la Copa Libertadores de 2021 que se disputará, desde septiembre, en Chile. Entre los conjuntos ya clasificados se encuentran Ferroviária (campeón de la edición pasada), Corinthians (ganador del Brasileirao), Kindermann-Avaí (subcampeón de Brasil), Santiago Morning (campeón nacional de Chile), Universidad de Chile (subcampeón de Chile) y Nacional (vencedor del Campeonato Uruguayo).

El ganador del Torneo Apertura, además, al finalizar la temporada disputará una final ante el vencedor del Clausura.

Probables formaciones:

Boca: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Florencia Quiñones, Miriam Mayorga, Eliana Stabile; Fabiana Vallejos, Constanza Vázquez, Clarisa Huber; Carolina Troncoso, Andrea Ojeda y Yamila Rodríguez. DT: Christian Meloni.

San Lorenzo: Alicia Bobadilla; Cecilia López, Florencia Coronel, Sindy Ramírez y Giselle Vidal; Maricel Pereyra, Eliana Medina, Naila Imbachi y Sabina Coronel; Débora Molina; y Macarena Sánchez. DT: Nicolás Basualdo.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano (Deportivo Morón)

Hora: 19.10

Televisación: TNT Sports